Почему убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта осталось безнаказанным

После ноябрьской революции 1918 года и отречения кайзера Вильгельма (Wilhelm II) в Германии была провозглашена парламентская республика. Но, как и после февральской революции 1917 года в России, в стране сложилось своеобразное двоевластие. Если умеренные левые придерживались принципов парламентской демократии, то радикальные силы (прежде всего - "Союз Спартака") хотели идти дальше - по образцу большевиков, захвативших власть в России. Лидеры "Союза Спартака"и отколовшейся от него еще более радикальной компартии Карл Либкнехт (Karl Liebknecht) и Роза Люксембург (Rosa Luxemburg) выдвинули знакомый лозунг: "Вся власть Советам!" Поводом к восстанию стало смещение главы столичной полиции, которого после ноябрьской революции назначил Совет рабочих и солдатских депутатов. 5 января 1919 года в Берлине начались уличные бои.

"Белые" защитники левой власти

В социал-демократическом правительстве решили подавить восстание. Это поручили военному министру Густаву Носке (Gustav Noske), депутату рейхстага от СДПГ и редактору партийной газеты. Единственной военной силой, которая могла бы противостоять восставшим, были так называемые фрайкоры - добровольческие корпуса, в которых исповедовали правую идеологию. Но коммунисты были для националистически настроенных офицеров ненавистнее социал-демократов, и фрайкор, созданный на основе Гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии, вошел в Берлин.

Карл Либкнехт и Роза Люксембург

Кстати, в официальной советской и гэдээровской интерпретации фрайкоры всегда приравнивались к "белой" армии и говорилось, что Карла Либкнехта и Розу Люксембург убили офицеры-"белоподкладочники". Но Носке, командовавший подавлением восстания спартакистов, учился в юности ремеслу корзинщика, уже в 16 лет вступил в партию и никогда в армии не служил. А солдат фрайкора Отто Рунге (Otto Runge), избивавший арестованных Карла Либкнехта и Розу Люксембург и впоследствии осужденный за это, вообще был коренным пролетарием: он работал до мобилизации токарем и сварщиком.

Выдал ли своих товарищей будущий президент ГДР?

Баррикадные бои между восставшими и фрайкорами, защищавшими нелюбимую ими, но законную власть, переросли в настоящую гражданскую войну по всей стране, в ходе которой погибли около пяти тысяч человек. Лишь спустя неделю военным удалось подавить путч. Карл Либкнехт и Роза Люксембург, возглавлявшие восстание, были объявлены в розыск и скрылись. 15 января их арестовали на одной из конспиративных квартир.

Кроме них, в квартире находился еще один активист компартии, который принес им поддельные документы. Имя этого подпольщика - Вильгельм Пик (Wilhelm Pieck). Впоследствии он стал верным сталинцем, сделал карьеру в Коминтерне и был назначен президентом ГДР.

В отличие от Розы Люксембург и Карла Либкнехта, убитых уже на следующий день солдатами фрайкора, Пика отпустили. Он сам рассказывал довольно странную историю о том, как во время первого допроса ему удалось развеять подозрения, а позже по дороге в тюрьму бежать. Но спустя много лет, в 1962 году, Вальдемар Пабст (Waldemar Pabst), гауптман и начальник штаба фрайкора, допрашивавший в 1919 году арестованных, поведал в интервью журналу Spiegel, что на самом деле Пик не бежал, а был отпущен - за то, что выдал явки компартии, телефоны подпольщиков, склады оружия, места сбора, систему оповещения и "многое другое".

Глава абвера спасает убийцу

Похоже, что Пабст говорил правду. Ведь он, в частности, признался, что лишь для отвода глаз после допроса при всех приказал препроводить Либкнехта и Люксембург в тюрьму Моабит. Однако еще до этого отдал распоряжение начальнику конвоя ликвидировать их по дороге. Либкнехта застрелили якобы при попытке к бегству, а полуживой после избиений Розе Люксембург выстрелили в висок прямо в машине, после чего сбросили ее труп в канал. В газетах сообщалось, что ее линчевала толпа.

Лишь в самом конце мая 1919 года обнаружили тело Розы Люксембург. Но еще до этого состоялся военный трибунал, который судил офицеров и солдат фрайкора, арестовавших и убивших Либкнехта и Люксембург.

Могила Розы Люксембург

За убийство не был осужден никто. Пабста вообще не оказалось в числе обвиняемых: его вызвали на суд только как свидетеля. Остальные отрицали, что стреляли именно они. Сознался только лейтенант, утверждавший, что убил Либкнехта вынужденно - при попытке к бегству. Опровергнуть это было некому, а потому лейтенант отделался шестью неделями гауптвахты за "неуставное поведение". Старший лейтенант Фогель и рядовой Рунге, издевавшиеся над арестованными и избивавшие их (это удалось доказать благодаря служащему отеля, куда привезли после ареста Карла Либкнехта и Розу Люксембург), получили по два с лишним года тюрьмы. Но отсидел их только Рунге. Фогелю однополчане помогли бежать за границу. Главным организатором этого побега был, кстати говоря, будущий адмирал Канарис - глава абвера (военной разведки) во времена "третьего рейха".

Каждый год 15 января немецкие политики возлагают на могилы Розы Люксембург и Карла Либкнехта свежие цветы. Об их судьбе и трагической смерти написаны десятки книг, снято несколько фильмов. Их память чтят даже люди, не испытывающие особых симпатий к коммунистическим идеям.

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