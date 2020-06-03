 Почему танго танцуют для канцлера | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.06.2020

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Культура и стиль жизни

Почему танго танцуют для канцлера

Кризисные времена обнажают суть проблемы и показывают пути ее решения. Танго-сообщество Германии просит о помощи и требует от немецких властей признать себя частью мировой культуры.

Deutschland | Aktionstag Tango Argentino in Deutschland retten (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

3 июня 2020 года: танго-флешмоб на площади перед ведомством федерального канцлера

Аргентинское танго - это культура положенного на музыку объятия, в котором два человека обретают полную гармонию в движении и испытывают от контакта бесконечное счастье. Танго - это культура танцевальной импровизации и уникальный пласт всемирной музыкальной культуры. Танго - это невербальная коммуникация, общение, понятное без слов. Танго - это позитивный эскапизм, редкий случай зависимости, оказывающей благотворное влияние на душевное и телесное здоровье человека.  

Всемирное культурное наследие 

С 2009 года аргентинское танго как уникальный микс музыки, танца, поэзии и традиций является частью нематериального культурного наследия человечества. В обосновании ЮНЕСКО говорится, что "танго распространяет дух своего сообщества по всему миру" и способствует "развитию культурного диалога". Более ста лет тому назад родившись в регионе Рио-де-ла-Плата на территории современных Аргентины и Уругвая, танго сегодня является родным домом для многих людей во всем мире: от Неаполя до Хельсинки, от Москвы до Токио. С 70-х годов прошлого века аргентинское танго прочно держит в своих объятиях и Германию. Берлин, Штутгарт, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт, Кельн, Дрезден - практически в любом немецком городе есть школы танго, учителя танго, милонги (так называются вечеринки, где танцуют танго) и люди, для которых танго стало смыслом жизни.

Коронавирусная пандемия перекрыла воздух аргентинскому танго: в тесном объятии танца невозможно соблюдать дистанцию. Поэтому танго вернется из локдауна, если вернется вообще, вероятно, с большими ограничениями. До тех пор все те, кто держал в тонусе это нематериальное культурное наследие, будут вынуждены думать о том, как самим продержаться на плаву. Владельцы школ танго и преподаватели, организаторы милонг и фестивалей, музыканты, диджеи, специалисты по танго-моде - все они в одночасье лишились своего и без того весьма скромного заработка. В Германии одних только школ различного размера и формата насчитывается более тысячи.

Symbolbild Weltkulturerbe Tango retten (tango-argentino-online.com)

Дабы выжить самим и не дать зачахнуть танго в Германии его энтузиасты, в частности, журнал Tangodanza, решили объединить разрозненные силы и привлечь к проблемам танго внимание политиков и общественности. Общегерманская акция в защиту танго началась с подписания петиции , которую поддержали уже более 6000 человек.

В среду, 3 июня, в полдень на центральных площадях в десятках городов Германии в рамках этой акции был организован танго-флешмоб, во время которого состоялась символическая передача петиции представителям городских и земельных властей. В Берлине танго-флешмоб проходил на площади перед ведомством федерального канцлера (заглавная фотография). Немецкое танго-сообщество требует признать танго частью культуры, создать условия для профессионального выживания в условиях коронавирусных ограничений и напоминает о том, что исчезновение танго означает для многих людей резкое ухудшение качества жизни.

Неизвестное будущее для "танца страсти и страдания"

Как и у других фрилансеров, профессиональная жизнь специалистов по танго в Германии остановилась в середине марта. Если локдаун будет продолжаться и дальше, то скоро танго окажется на кладбище прекрасных воспоминаний, опасается Лиана Шиферштайн (Liane Schieferstein), преподаватель танго из Штутгарта и одна из инициаторов общегерманской акции по спасению танго. Сегодня она сдает две свои студии отдельным парам. Правила социального дистанцирования на танцполе предусматривают 40 квадратных метров для двух танцующих. Проводить групповые уроки в таких условиях нерентабельно. Сама Лиана даже после ослабления ограничений на социальные контакты возобновить уроки танго в качестве преподавателя не может: танцевать вместе в эпоху короны федеральная земля Баден-Вюртемберг разрешает только людям, которые и живут под одной крышей. Такая же ситуация и в Берлине. "Тайский массаж разрешили, а партнера по танцу касаться нельзя", - резюмирует нынешнюю абсурдную ситуацию Юдит Пройс (Judith Preuss) из берлинской танго-школы Mala Junta.

В Северном Рейне - Вестфалии правила коллективного сосуществования при короне менее строгие: танцевать вместе могут и люди, которые вместе не живут, рассказывают в интервью DW учителя танго из Кельна Ина Грайнер (Ina Greiner) и Йенс Дёрр (Jens Dörr). Но и в Кельне, где в докоронавирусные времена можно было танцевать хоть каждый вечер на милонгах, из локдауна выпущены пока только уроки танго, а упражняться на них разрешено только постоянным партнерам. Фанатам танго без постоянного партнера приходится страдать от невозможности получать привычную дозу гормонов счастья, выделяемых, как доказано наукой, во время ритмичного движения под музыку в объятиях другого человека. Кстати, постоянный партнер в танго нужен разве что на уроках. Танго - это постоянный поиск новых ощущений от контакта с новыми и новыми партнерами. Неслучайно танго называют танцем страсти, а страсть, как известно, скоротечна. Но тангерас и тангерос, в силу специфики своего танца, умеют ждать и жить моментом. 

Ина Грайнер и Йенс Дёрр

Ина Грайнер, Йенс Дёрр, Катрин Хольц

"В нашей профессии мы уже привыкли жить без больших планов на будущее. Так что сейчас ситуация знакомая, только несколько более критическая в финансовом плане. Сейчас мы не знаем, что будет завтра или через пару недель, и должны обходиться тем, что у нас есть", - поясняет Ина. 

Танго-сообщество подает пример

Петиция призывает спасти аргентинское танго в Германии. Насколько реальна угроза исчезновения этой культурной традиции? 

"Это был бы наихудший сценарий. Мы, конечно же, не хотим этого допустить. Кому-то придется наверняка искать себе другую профессию. Но когда ситуация нормализуется, все вернутся в танго. Проблема в том, что если сейчас ты вынужден отказаться от арендуемого помещения, то после кризиса найти новое будет невероятно сложно. Арендная плата будет многим просто не по карману", - говорит Ина.

А вот попробовать спасти то, что еще можно спасти, и попытаться улучшить свое положение после окончания кризиса, можно. Поэтому и возникла идея коллективного письма по адресу большой политики. Уже сама по себе такая инициатива скорее необычна для танго-сообщества с его разобщенностью и конкуренцией на всех уровнях. Корона поставила всех в одинаково отчаянное положение - выход из тупика разумнее искать вместе. Петиция, с которой танго-сообщество Германии с подачи коронавируса вышло на свет из своего полуночного и полуподвального существования, не ограничивается требованием спасти от банкротства танго-школы и милонги. Спасать надо танго как часть мировой культуры, и для этого следует изменить его статус в Германии. Дело в том, что танго в Германии считается, когда в кабинетах чиновников речь заходит о профессиональном статусе людей, его преподающих, не культурой, а физкультурой... 

Ина Грайнер и Йенс Дёрр

Ина Грайнер и Йенс Дёрр

"Танго в Германии - это спорт, - объясняет Ина. - Танцоры, которые много выступают, могут претендовать на статус творческой профессии и пользоваться льготами фрилансеров от культуры наравне с художниками или музыкантами, например, получая доступ в более выгодную систему социального страхования. Учителям танго, даже если у них нет другой профессии, путь в эту систему закрыт. Немецкое законодательство считает танго спортом, поскольку танго связано с движением, но совершенно не учитывает его креативный и культурный аспекты".

Не только учителя танго в Германии находятся в таком положении. Диджей, обеспечивающий музыкой милонги, также не имеет статуса профессионала от культуры, доходы для этого слишком малы. "Ты занимаешься диджейством не для того, чтобы зарабатывать деньги, а потому что это ты это любишь", - поясняет Йенс, известный в европейском танго-сообществе диджей. "Я не знаю никого, кто бы жил только за счет танго-диджейства", - резюмирует Йенс. 

Танго в Европе еще не приказало долго жить. В Польше, например, пока не отменили августовский танго-марафон, в Швейцарии снова проходят милонги. В Германии аргентинское танго пока еще остается в локдауне. Но как часто это бывает, кризисные времена обнажают суть проблемы и показывают пути ее решения. Пандемия заставила нас, говорит Йенс, несколько замедлить стремительный бег и задуматься над тем, что действительно важно в жизни, и это, продолжает мысль Ина, уже не хочется терять и после выхода из нынешнего кризиса. 

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    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

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    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

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    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

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    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

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    Автор: Максим Нелюбин


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