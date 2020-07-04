Почему собор Святой Софии в Стамбуле хотят превратить из музея в мечеть?

Президент Турции Эрдоган, чтобы повысить свой рейтинг, намерен превратить всемирно известный собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Однако с таким планом согласны далеко не все.
Собор Святой Софии - это не только символ Стамбула, но и самая популярная туристическая достопримечательность Турции, а также часть Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм с огромным куполом и интерьером, украшенным древними фресками, ежегодно привлекает миллионы туристов. Вместе с тем собор Святой Софии всегда оставался не только архитектурным шедевром, но и политическим символом.
Монументальное здание было возведено по приказу византийского императора Юстиниана I в шестом веке нашей эры. После захвата Константинополя османами в 1453 году султан Мехмед II обратил христианский храм в мечеть. А в 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк совершил символический жест и подписал декрет, согласно которому собор Святой Софии стал музеем. "Современная Турция - светская страна", - гласил лозунг Ататюрка.
Эрдоган против Ататюрка
Однако нынешний президент Турции и глава правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган намерен повернуть время вспять. Согласно его плану, собор Святой Софии снова должен стать местом, где будут звучать мусульманские молитвы.
Прежде в стране уже неоднократно велись дискуссии о превращении собора в мечеть, однако сторонники такого решения еще никогда не были так близки к своей цели. По сообщениям информационных агентств Верховный суд Турции намерен в ближайшие две недели принять решение, может ли статус собора Святой Софии быть изменен указом президента страны.
"Кто взял собор мечом, тому он и принадлежит"
Инициатива Эрдогана направлена главным образом на то, чтобы сплотить турецкий электорат вокруг своей партии. Согласно недавним социологическим опросам, рейтинг ПСР в последние месяцы заметно упал.
На этом фоне Эрдоган снова пытается усилить в турецком обществе националистические настроения. Для многих его сторонников собор Святой Софии является символом завоевания христианского Константинополя османами и примером превосходства ислама над христианством.
Партия Эрдогана уверена в своей победе: 29 мая, в 567-ю годовщину завоевания Константинополя, один из стамбульских имамов организовал в соборе Святой Софии чтение сур из Корана. "В территориальном плане собор Святой Софии является нашей собственностью. Кто взял его мечом, тому он и принадлежит", - заявил заместитель председателя ПСР Нуман Куртулмуш.
Символ мира между мусульманами и христианами
Однако планы Эрдогана пришлись по душе далеко не всем. Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей решительно выступил против превращения Святой Софии в мечеть. Собор является одним из важнейших объектов культурного наследия и принадлежит не только его непосредственным владельцам, но и "всему человечеству", заявил патриарх во время церковной службы в Стамбуле.
Глава греческой общины Турции Николас Узуноглу также сожалеет о том, что собор Святой Софии стал объектом политического спора. Это историческое здание является символом мира между разными религиями и цивилизациями, подчеркивает он. "Заявления о взятии собора Святой Софии мечом должно вызвать беспокойство во всем турецком обществе", - отмечает Узуноглу.
Собор Святой Софии - всемирное наследие
Возможным изменением статуса здания обеспокоены и историки. "Собор Святой Софии на протяжении 1500 лет служит двум мировым религиям без необходимости кардинально менять свою архитектуру, - говорит историк Эдхем Эльдем из Босфорского университета в Стамбуле. - Такие здания в мире можно пересчитать по пальцам, и их нужно охранять".
Он также подчеркивает, что собор Святой Софии является общим наследием всей мировой цивилизации. "Неужели мы хотим изолировать и спрятать это наследие? Не лучше ли представить его всему миру?" - недоумевает Эдхем Эльдем.
Похожей точки зрения придерживается и исламский теолог Ихсан Элиасык. На его взгляд, с религиозной точки зрения для превращения собора в мечеть нет никаких оснований. Принципу, согласно которому собором обладает тот, кто взял его мечом, нет места в Коране, говорит он. "Насильственное присвоение объектов культурно-исторического наследия запрещено", - резюмирует Элиасык.
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