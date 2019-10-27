Почему Россия делает своим приоритетом сферу искусственного интеллекта

До 15 декабря российское правительство должно представить федеральный проект "Искусственный интеллект". Cоответствующее поручение содержится в указе президента Владимира Путина от 10 октября 2019 года. Для обеспечения "ускоренного развития искусственного интеллекта в РФ" разработана Национальная стратегия до 2030 года. Участники форума "Открытые инновации, прошедшего в технопарке "Сколково" с 21 по 23 октября, уделили особое внимание теме искусственного интеллекта (ИИ). Для чего он нужен России и как может изменить жизнь рядовых граждан, выясняла DW.

Цель - не допустить доминирования других в сфере ИИ и выполнить майский указ

В российской Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта подчеркивается, что внедрение технологических решений, разработанных на его основе, по прогнозам экспертов, обеспечит к 2024 году рост мировой экономики в объеме не менее 1 трлн долларов. Вместе с тем в стратегии отмечается, что "немногочисленные ведущие участники глобального рынка ИИ предпринимают активные действия для обеспечения своего доминирования", создавая "существенные барьеры" для других.

Китай считается одним из мировых лидеров в развитии искусственного интеллекта

В качестве одной из задач ставится вхождение России в число мировых лидеров рынка, что должно стать залогом "технологической независимости и конкурентоспособности страны". В случае же недостаточного развития сферы искусственного интеллекта России грозит "экономическое и технологическое отставание", сказано в документе. Основной движущий фактор, таким образом, - не допустить безоговорочного лидерства других, дабы избежать собственного отставания.

Чиновники профильных министерств открыто подтверждают это в своих публичных выступлениях. "Мы понимаем, что не внедрять системы, основанные на искусственном интеллекте, - это, как минимум, очень мощное отставание от мирового сообщества. А майским указом Владимира Владимировича (Путина. - Ред.) нам поставлена задача войти в пятерку крупнейших мировых экономик", - сообщил на форуме в "Сколково" Павел Христенко из Минэкономразвития. При этом он добавил, что применение решений на основе ИИ позволит увеличить "производительность и, как следствие, улучшит благосостояния жителей России".

Какие отрасли изменит искусственный интеллект

В какой перспективе это произойдет, чиновник не уточнил. На сегодняшний день говорить о широком применении искусственного интеллекта в России не приходится. Выступая на форуме, глава Минэкономразвития Максим Орешкин категорично заявил: "Готова ли российская экономика, готовы ли отдельные отрасли, социальная сфера, государство к применению искусственного интеллекта? Пока абсолютно нет. Это диагноз, который мы видим сейчас".

Эксперты не боятся резкого скачка безработицы в связи с внедрением ИИ

Правда, ряд точечных решений уже используются и в России. "В банках - для распознавания лиц и голоса. В сфере сервисного обслуживания, таких как колл-центр, - для автоматизации звонков клиентов, в онлайн-продажах - при выборе рекомендации для клиентов на сайте, в ритейле - для предсказания спроса на определенные товары. В промышленности - для определения соотношения специальных добавок при изготовлении сплавов или оптимизации затрат на электроэнергию. В логистике - при определении оптимального маршрута. И так далее", - привел примеры эксперт International Analytical News Agency, IT-специалист Максим Кузнецов.

По его мнению, по мере развития технологий неминуемо высвобождение рабочей силы - как в крупных российских городах, так и в провинции. "Скорее всего, сокращения произойдут среди операторов колл-центров, юристов, менеджеров среднего звена в банках, вахтеров, кассиров, продавцов, водителей, бухгалтеров, даже журналистов, так как уже сейчас большинство статей готовятся с помощью специальных программ", - пояснил он DW.

Риски безработицы и фатальных ошибок "умных машин"преувеличены?

Однако эксперты считают, что опасаться резкого скачка безработицы в связи с внедрением "умных машин" преждевременно. "Да, отомрут профессии, чьи действия легко алгоритмизируемы. Но огромное количество профессий в ближайшее время автоматизировать полностью не получится. В том числе те, которые по традиции относят к не требующим высокой квалификации, - например, уборщиков. К тому же с отмиранием старых профессий неизбежно появятся новые", - успокаивает главный IT-специалист Российского союза инженеров Анатолий Рыбалко.

Претерпят изменение и функциональные обязанности представителей некоторых специальностей, в частности, на производстве. Как выразился на форуме директор по анализу данных и моделированию "Газпром нефти" Анджей Аршавский, с внедрением технологий, основанных на искусственном интеллекте, поменяется вся игра: "Все управление производством изменится принципиально. Человек будет больше отвечать за свою готовность принимать определенные риски, нежели за планирование и управление производством".

Кстати, говоря о рисках, которые несет в себе искусственный интеллект в части совершения ошибок, эксперты также указывают, что их угроза преувеличена. "Люди традиционно опасаются "машинных ошибок" - условно, робот-врач отпилил не ту ногу. Но я полагаю, что в России количество ошибок в среднем даже уменьшится. Машина сама по себе ошибается только в случае неправильной постановки задачи или отсутствия правильного алгоритма, то есть ее применение это, скорее, увеличение уровня надежности системы по сравнению с человеческим фактором", - полагает Рыбалко. По его мнению, нацеленность России на развитие ИИ оправданно - "запрыгнуть на ходу в набирающий ход поезд автоматизации куда проще, чем потом пытаться его догнать".

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