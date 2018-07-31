Почему россияне перестали откладывать на "черный день"? Или он уже наступил?

Россияне тратят все меньшую часть своих доходов на сбережения. По экспертным оценкам, всего 6,4 процента от доходов, полученных гражданами в период с января по июнь, были направлены на сберегательные цели. Это самый низкий показатель за последние четыре года.

DW решила выяснить, можно ли считать эту экономическую тенденцию признаком уверенности в завтрашнем дне, или, напротив, такая финансовая стратегия связана с тем, что людям просто не хватает средств на текущие расходы.

Львиная часть заработка уходит на товары и услуги

Доля доходов, которые жители России используют для оплаты товаров и услуг, растет. Если в 2015 году (в период с января по конец мая) этот показатель составлял 74,4 процента, то за первые пять месяцев 2018-го - уже 77,3 процента. Таковы данные, содержащиеся в мониторинге социально-экономического положения в России, подготовленном экспертами РАНХиГС. Доля доходов, направляемых на сбережения, напротив, сокращается - с 13,9 процента в январе-мае 2015 года до 6,4 процента за аналогичный период в этом году.

У россиян все больше денег уходит на текущие расходы

Так называемый "уровень субъективной бедности", при этом, как ни странно, улучшается. Если в 2015 году свое положение как "плохое или очень плохое" оценивала почти треть населения (32,6%), то в этом году - менее четверти (23,3%). Впрочем, этот показатель с трудом коррелирует с июньским опросом ФОМ, который показал, что 24 процентам опрошенных россиян хватает денег только на питание (на одежду уже нет), а 13 процентам не хватает даже на еду.

Такое положение дел можно считать одной из причин активизировавшегося кредитования в России. Как сообщают авторы мониторинга, "за первые 5 месяцев 2018 года задолженность физических лиц по банковским кредитам выросла на 883 млрд рублей (7,1%). Номинально это уже превышает показатели кредитного бума 2012–2013 годов". В результате общий долг населения по банковским кредитам достиг 13,5 трлн рублей, что является рекордом. Превышение прироста кредитной задолженности над приростом вкладов перешагнуло отметку в полтриллиона рублей.

Поможет ли кредитная карта?

"Только сегодня обсуждали с подругой, не согласиться ли на часто присылаемые от банков сообщения с рекламой кредитных карт. Знаете, когда берешь определенную сумму и можешь вернуть без процентов в течение 50-100 дней. Но, боюсь, это все же ловушка", - рассказывает DW 35-летняя руководитель отдела рекламы одной из компаний Ольга Черепухина.

Ольга Черепухина

По ее словам, в последние месяцы стало особенно остро ощущаться, что ежемесячного дохода, который, к слову, не менялся за последние пару лет, хватает в основном на текущие нужды, а вот в поездках и отпуске (особенно по Европе из-за высокого курса евро) приходится экономить.

"Что касается сбережений, то, если раньше у меня была мысль открыть пополняемый депозит и кидать туда с каждой зарплаты определенную сумму, то теперь, если я что и откладываю, то чисто символически в условную копилку", - добавила Ольга. По ее словам, уровень дохода должен увеличиться минимум на 10 процентов, чтобы задумываться о серьезных сбережениях и завтрашнем дне.

Банковские депозиты стали чаще закрывать

29-летний Сергей, сотрудник частного банка (посчитал некорректным открывать свою фамилию), рассказал DW, что заметил: многие клиенты как среднего, так и старшего возраста, приходят к ним в офис и закрывают депозиты. "В прошлом году таких клиентов в моей практике было меньше, - говорит он. - Если честно, я и сам этой весной снял часть средств со своего вклада".

Все больше россиян берут кредиты

По словам Сергея, несмотря на то, что зарплату в банке ему индексировали, у жены она осталась прежней, а расценки за детский сад, в который ходит их сын, выросли. "Еще хочется побольше денег давать родителям - они у меня неработающие пенсионеры, так что пришлось депозит "порезать". Не исключено, что придется снять еще. А вот кредит наличными я брать не хочу. Все-таки 15-17 процентов годовых - это немалые деньги, чтобы дарить их банку, пусть даже своему", - шутит он. В то же время Сергей признает, что, если его семья решит покупать автомобиль, то без автокредита им не обойтись.

Стагнирующие доходы не оставляют иного выбора

Эксперты считают, что, несмотря на декларируемый чиновниками рост реальных зарплат (в конце июня вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что с начала года они увеличились на 9 процентов. - Ред.), россияне ощущают, скорее, стагнацию своих доходов.

"Динамика сбережений населения и розничного кредитования демонстрирует переход домашних хозяйств к кредитной модели потребления", - пишут авторы исследования РАНХиГС. Переход к такой модели, по мнению экономистов, "является естественной реакцией для населения, стремящегося поддерживать определенный уровень жизни".

Заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева считает, что сложившаяся тенденция "говорит о том, что расходы россиян выросли в связи с ростом цен на товары и услуги, и средств на сбережения остается все меньше и меньше". По мнению эксперта, граждане не успевают накапливать необходимую сумму для крупных покупок и прибегают к кредитам. "Это негативная тенденция, которая говорит о наличии трудностей в сфере доходов населения", - заявила она DW.

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