Почему протесты в США могут быть на руку президенту Трампу?

Протесты и беспорядки в США безжалостно выявляют социальный раскол и расовые противоречия в стране. Но президент Трамп может обратить ситуацию себе на пользу, считают некоторые политологи.
Протесты в США, которые не утихают уже который день, сопровождаются беспорядками и насилием. От Калифорнии до Нью-Йорка, от Миннеаполиса до побережья Техаса: в более чем 75 городах пылали полицейские машины, мародеры грабили магазины. "Это уже не протесты, - говорит Эрик Гарсетти, мэр Лос-Анджелеса. - Это разрушение".
Триггером беспорядков стала смерть 46-летнего Джорджа Флойда. Афроамериканец погиб в результате насильственных действий полиции в Миннеаполисе 25 мая. Трагический, но, увы, далеко не единичный случай в США на почве расизма. Последние слова Флойда - "Я не могу дышать" - стали лозунгом общенационального протестного движения, подобного которому Америка не видела уже не один десяток лет. Горе и возмущение сменились гневом и насилием.
Катализатором социального неравенства стала пандемия
Трагическая смерть Флойда подпитывает острую дискуссию о социальном расколе в США. Разразившийся в результате пандемии коронавируса кризис стал катализатором, который еще нагляднее, чем раньше, продемонстрировал неравенство в обществе. По тем, кто до начала эпидемии не имел достойной работы, приличной медицинской страховки и сбережений на черный день, вирус ударил в полную силу.
В США его жертвами в первую очередь стали чернокожие и латиноамериканцы. И речь идет не только о более высоком уровне заражений и смертности среди них. В основном именно их, простых рабочих, тут же уволили. В то время как представители белого среднего класса по большей части перешли на работу в режиме "хоум-офис" - нередко с полным сохранением зарплаты. Пандемия безжалостно выявляет социальную несправедливость Америки.
"Я считаю, что страна переживает самый тяжелый кризис со времен Второй мировой войны", - говорит политолог из Бонна, американист Кристиан Хакке (Christian Hacke). С одной стороны, в обществе налицо фрустрация, причиной которой является расизм, вновь проявившийся и принявший более радикальные формы со смертью Флойда. С другой стороны - экономический спад и внутриполитические проблемы США. Неизбежные последствия пандемии коронавируса вызывают отчаяние у все большего числа американцев. "Смерть Флойда - это всего лишь искра, которая вызвала пожар по всей стране", - говорит Хакке.
Движущая сила протестов - разочарование людей
"Движущей силой протестов является разочарование людей, - считает доктор Брайант Маркс, профессор психологии в колледже Морхаус, традиционном афроамериканском университете, в котором учился Мартин Лютер Кинг. - Они ощущают безнадежность и беспомощность. Однако многие полицейские и другие представители американского общества этого не понимают".
Но протесты стали также свидетельством того, что о своем разочаровании кричит на весь мир не только цветное население Америки. Среди преимущественно молодых демонстрантов также много белых, зачастую вполне обеспеченных американцев, которые разочарованы ничуть не меньше. Разочарованы страной, которая не предотвращает насилие и расизм со стороны полиции, а попустительствует ему. Страной, которой управляет президент-трикстер, и ему нет политической альтернативы.
"Когда видишь по телевизору Джо Байдена, он выглядит дряхлым, как будто его годами держали в подвале. Возникает ощущение, что у него уже не хватит умственных способностей, чтобы справиться со всем", - говорит Хакке. Президент Трамп, напротив, выглядит довольно витальным, но его ограниченность и недалекость лишь обостряют кризис. Трамп не объединяет, а с момента вступления в должность раскалывает страну, лжет ей и апеллирует к самым низменным инстинктам. Убийство и беспорядки еще больше ускорили переход от американской мечты к американскому кошмару. "Америка разрывается на куски", - уверен Хакке.
Трампу не удалось стать президентом всей Америки
Эта клокочущая ярость американцев - не новый феномен, говорит Юлис ван де Лаар, который долгие годы жил в США и был членом предвыборной команды Барака Обамы. В 2007 и 2008 годах он работал штатным сотрудником избирательного штаба демократов, а в 2012 возглавил кампанию по мобилизации избирателей в ключевом штате Огайо.
Уже тогда общество было поляризовано, полицейское насилие и расизм набирали силу, вспоминает ван де Лаар. Но дискриминация черных редко подтверждалась такими яркими примерами как сегодня. "Нападения снимаются на видео, и картина происходящего не оставляет никакой двусмысленности", - говорит политолог. Эти кадры внезапно стали символом всех тех проявлений расизма, с которыми Америка боролась на протяжении десятилетий.
Но все это играет на руку президенту Трампу. Он живет тем, что натравливает американских граждан друг на друга. "Трамп - первый президент, который видит себя президентом лишь одной группы", - считает ван де Лаар. Вместо того чтобы быть главой государства для всех американцев - неважно, черные они или белые, бедные или богатые - он беспокоится прежде всего о своих преимущественно белых избирателях, надеясь, что они помогут ему в ноябре остаться еще на один президентский срок.
Впрочем, неспособность Трампа управлять кризисом, вызванным коронавирусом, в последнее время стоила ему много очков. Чтобы вернуть их, он сейчас сознательно пользуется отвлекающим маневром, говорит ван де Лаар. Его стратегия по мобилизации избирателей - это поляризация общества. Печально то, говорит политолог, что стратегия Трампа может оказаться успешной.
В кризисных ситуациях американцы обычно сплачиваются вокруг своего президента. При этом Трамп во многом является воплощением истинно американского духа: материального, эгоистичного, даже беспощадного чувства свободы и белого высокомерия, которое, к сожалению, пользуется молчаливым одобрением в гораздо большей степени, чем это могут представить себе европейцы, говорит политолог Хакке. "Я боюсь, что многие белые утверждаются в своем расизме", - опасается он.
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