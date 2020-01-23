Почему проект закона "О медиа" вызвал в Украине споры политиков и юристов

Президентская фракция "Слуга народа" взялась за реформирование правовых основ украинского медиапространства, функционирование которого она хочет регулировать одним документом. До сих пор для этого используется целый ряд профильных законов. Заменить их хотят законом "О медиа". Его проект объемом свыше 170 страниц разработала группа депутатов от "Слуги народа", среди которых и Александр Ткаченко, бывший гендиректор телеканала 1+1, входящего в медиа-холдинг олигарха Игоря Коломойского.

Медиаюристы в целом приветствуют инициативу депутатов, отмечая, что украинское законодательство, регулирующее медиасферу, устарело (последние изменения датируются началом 2000-х годов). В нем не учтены новейшие тенденции и тренды, в первую очередь, стремительное развитие сетевых медиа.

"Это попытка осовременить, упорядочить медийное законодательство. Сейчас у нас регулируется только классическое телевидение и радио", - объясняет главный эксперт по медиаправу Центра демократии и верховенства права CEDOS Игорь Розкладай, являющийся членом неформальной рабочей группы, которая помогала депутатам готовить законопроект "О медиа". Между тем в адрес документа звучат и критические замечания. О сути законопроекта и претензиях его критиков - DW.

Блогеры под пристальным вниманием

Законопроект, разработанный депутатами от "Слуги народа", предусматривает введение регистрации не только украинских, но и иностранных СМИ, которые транслируют свой контент на территории Украины. Прежде всего, речь идет о таких стриминговых платформах, как Netflix, Megogo, OLL.tv. Как онлайн-медиа рассматривает документ и социальные сети, а также блогеров.

Верховная рада Украины

"Не ставилась цель зарегулировать блог о лепке глины, о гимнастике или вышивке крестиком. Туда государство не лезет. Мы должны лезть туда, где есть риски, которые представляют угрозу для населения, детей. В тот контент, где требуется вмешательство государства", - объясняет в интервью DW Игорь Розкладай. И хотя блогеров никто не будет заставлять регистрироваться как онлайн-медиа, им будет уделено особое внимание. "Если блогер использует язык вражды, государство должно вмешаться - независимо от того, зарегистрировался этот блогер или нет", - уверен Розкладай.

Авторы законопроекта предлагают, чтобы за соблюдением законодательства в медиасфере следила Национальная комиссия по вопросам телевидения и радиовещания. Она, в частности, будет налагать штрафы в случае нарушений или обращаться в суд, чтобы заблокировать сайты-нарушителей. Причем блокировку таких ресурсов должны будут осуществлять компании-провайдеры.

Риски появления интернет-цензуры в Украине

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) раскритиковала данное предложение депутатов пропрезидентской фракции. Технически такое блокирование не может быть выполнено провайдером, ведь корректное ограничение доступа к сайту может быть лишь на уровне владельца сайта или хостинга, указали в ассоциации.

Российские соцсети забокированы в Украине с 2017 года

Ее представители также критикуют положение законопроекта, согласно которому провайдеров хотят обязать вести учет пользователей медиасервисов и передавать эту информацию Нацсовету. В ИнАУ не согласны также с тем, что провайдеров, которые только предоставляют услуги доступа в Сеть, хотят приравнять к СМИ.

Критика в адрес документа прозвучала и со стороны Института массовой информации (ИМИ). Юрист ИМИ Али Сафаров обратил внимание на то, что и сейчас есть возможность блокировки сайтов, но в рамках гражданско-правового процессуального законодательства. Можно подать иск об опровержении ложной информации и ходатайство о том, чтобы суд в качестве меры пресечения запретил распространение таких сведений. Это предусмотрено как украинским, так и международным законодательством, однако украинские депутаты хотят большего, констатирует Сафаров.

Расплывчатость терминов в новом закнопроекте

Он также указал на расплывчатость некоторых терминов, содержащихся в законопроекте. Так, им предусмотрена ответственность, за "пропаганду органов государства-агрессора, ее должностных лиц". Но само понятие "пропаганда" в документе не определено. "Возможно, этот закон будет применяться избирательно против некоторых СМИ и журналистов. И только в тех случаях, когда это выгодно тому, кто применяет. Это создает худший вариант цензуры, когда вроде бы все законно, но на самом деле нет", - добавил Али Сафаров.

Открытым, по словам юриста, остается и вопрос официальной регистрации, в частности онлайн-медиа. Например, если оно не зарегистрировалось в официальном реестре, то может ли Нацсовет в случае нарушения этим медиа законодательства накладывать на него санкции?

Сафаров предполагает, что те, кто зарегистрируются, окажутся под пристальным наблюдением регулятора, а все остальные останутся безнаказанными. По мнению Сафарова, это положение законопроекта требует существенной доработки.

Законопроект от "Европейской солидарности"

Во фракции "Европейская солидарность" уже пообещали, что не поддержат за законопроект "О медиа", если он останется в первоначальном виде. Депутат от "Европейской солидарности", член комитета Рады по вопросам гуманитарной политики и информации Николай Княжицкий считает, что этот документ вводит государственную цензуру в Украине. "В законопроекте власть прописывает все, чтобы контролировать внутреннее информационное пространство", - заявил Княжицкий в беседе с DW.

"Европейская солидарность" разработала и зарегистрировала в Верховной раде альтернативный законопроект, который, по словам юристов, за небольшими исключениями почти идентичен законопроекту "О медиа" от "Слуги народа". Ожидается, что оба документа будут поставлены на голосование в феврале. Сейчас их рассматривает профильный парламентский комитет.

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