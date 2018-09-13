Почему Петров и Боширов не убедили британского знатока спецслужб

В четверг, 13 сентября, на российском канале RT показали интервью с мужчинами, подозреваемыми в отравлении ядом класса "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Скотленд-Ярд и независимая прокурорская служба Великобритании подозревают россиян Руслана Боширова и Александра Петрова в совершении преступления 4 марта 2018 года на британской территории, но полагают, что эти имена - вымышленные. Однако предполагаемые отравители Скрипалей заявили, что они "на самом деле те, кого показывали - Руслан Боширов и Александр Петров".

Подозреваемые подтвердили, что дважды, 3 и 4 марта, побывали в Солсбери, в том числе незадолго до момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери, не исключив, что оказывались и рядом с домом бывшего российского военного разведчика.

Впрочем, себя Петров и Боширов называют не офицерами российской военной разведки из Главного управления Генштаба ВС РФ, как предполагает следствие в Великобритании, а предпринимателями в сфере фитнес-индустрии, приехавшими в Солсбери посмотреть местный собор.

Британский профессор Марк Галеотти, прокомментировавший днем ранее для DW сообщение о том, что Кремль нашел подозреваемых, согласился проанализировать интервью с теми, кого Великобритания подозревает в применении химического оружия на своей территории.

Марк Галеотти

DW: Ваши общие впечатления после интервью - как простого британца, с одной стороны, и как специалиста по российским спецслужбам, с другой?

Марк Галеотти: На одном из уровней восприятия кажется оскорбительным, что от нас ждут того, что мы поверим в это. И, откровенно говоря, кажется даже, что сама Маргарита Симоньян, ведущая интервью, чувствует себя дискомфортно в своей роли: задавая им простые вопросы и не интересуясь нестыковками в их версии событий.

В то же самое время, это, вероятно, лучшее, на что они способны. Мне трудно представить, как они могли бы сплести более убедительную версию вокруг тех фактов, что были представлены ранее.

- А сами герои интервью и их версия вас убедили?

- Нет, абсолютно. Их версия была неубедительной. Особенно меня развеселило, как двое российских парней заявляют, что они развернулись и уехали из Солсбери обратно в Лондон из-за небольшой снежной жижи на улицах. Не было сделано попыток дать ответы на открытые вопросы, такие, например, почему у них паспорта с одинаковыми номерами, если не считать последней цифры.

- На какую аудиторию было рассчитано это выступление?

- Тот факт, что их интервью вышло на RT, а не, скажем, на Первом канале, демонстрирует, что основной упор делался на зарубежную аудиторию. Я сомневаюсь, что при этом могли возникнуть ожидания, что таким образом удастся убедить скептиков. Скорее для тех, кто ищет причины верить Москве или, точнее, не доверять Лондону, это может дать хоть какое-то успокоение. Если вы и вправду хотите верить, что Россия никак не связана с делом Скрипалей, тогда вот во что вам надо верить, неважно, каковы улики. Это интервью для таких людей.

- Как вы оцениваете стратегию выхода подобного интервью? В ваших глазах, это было бы хитрым ходом, если предположить, что за этим стоит Главное управление Генштаба?

- Я предполагаю, что даже те люди, которые придумали эту стратегию, были уверены, что она не то чтобы сама по себе великолепная, но что это просто лучшее, что можно сделать в сложившихся обстоятельствах. Я сомневаюсь, что она вообще родилась в Главном управлении. Тут важны пиар и самопрезентация, так что я предполагаю, что за этим стоит президентская администрация.

Альтернативой было бы утверждать, что в Кремле не имеют понятия, кто эти люди, что, с учетом их перемещений через границу и прохождение паспортного контроля с действующими российскими паспортами, звучит малоубедительно. Учитывая это, они сделали, наверное, все, что смогли.

Мне кажется, что главной проблемой новой стратегии является то, что она открывает возможность для британских властей сделать официальный запрос с целью отправить следователей и допросить подозреваемых в России. Если Москва откажется, это будет выглядеть подозрительно. Если согласится, то этим двоим придется столкнуться с более въедливыми вопросами, чем были у Симоньян. Так или иначе, история останется в газетных заголовках.

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