 Почему Петров и Боширов не убедили британского знатока спецслужб | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.09.2018

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Россия

Почему Петров и Боширов не убедили британского знатока спецслужб

В России вышло интервью с двумя подозреваемыми в отравлении Скрипалей в Солсбери. Ответы Петрова и Боширова для DW проанализировал британский эксперт российских спецслужб.

Снимки подозреваемых на вокзале в Солсбери в день покушения на Скрипалей, 4 марта 2018 года

Снимки подозреваемых россиян на вокзале в Солсбери в день покушения на Скрипалей

В четверг, 13 сентября, на российском канале RT показали интервью с мужчинами, подозреваемыми в отравлении ядом класса "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Скотленд-Ярд и независимая прокурорская служба Великобритании подозревают россиян  Руслана Боширова и Александра Петрова в совершении преступления 4 марта 2018 года на британской территории, но полагают, что эти имена - вымышленные. Однако предполагаемые отравители Скрипалей заявили, что они "на самом деле те, кого показывали - Руслан Боширов и Александр Петров".

Подозреваемые подтвердили, что дважды, 3 и 4 марта, побывали в Солсбери, в том числе незадолго до момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери, не исключив, что оказывались и рядом с домом бывшего российского военного разведчика.

Впрочем, себя Петров и Боширов называют не офицерами российской военной разведки из Главного управления Генштаба ВС РФ, как предполагает следствие в Великобритании, а предпринимателями в сфере фитнес-индустрии, приехавшими в Солсбери посмотреть местный собор.

Британский профессор Марк Галеотти, прокомментировавший днем ранее для DW сообщение о том, что Кремль нашел подозреваемых, согласился проанализировать интервью с теми, кого Великобритания подозревает в применении химического оружия на своей территории.

Марк Галеотти

Марк Галеотти

DW: Ваши общие впечатления после интервью - как простого британца, с одной стороны, и как специалиста по российским спецслужбам, с другой?

Марк Галеотти: На одном из уровней восприятия кажется оскорбительным, что от нас ждут того, что мы поверим в это. И, откровенно говоря, кажется даже, что сама Маргарита Симоньян, ведущая интервью, чувствует себя дискомфортно в своей роли: задавая им простые вопросы и не интересуясь нестыковками в их версии событий.

В то же самое время, это, вероятно, лучшее, на что они способны. Мне трудно представить, как они могли бы сплести более убедительную версию вокруг тех фактов, что были представлены ранее.

 - А сами герои интервью и их версия вас убедили?

- Нет, абсолютно. Их версия была неубедительной. Особенно меня развеселило, как двое российских парней заявляют, что они развернулись и уехали из Солсбери обратно в Лондон из-за небольшой снежной жижи на улицах. Не было сделано попыток дать ответы на открытые вопросы, такие, например, почему у них паспорта с одинаковыми номерами, если не считать последней цифры. 

- На какую аудиторию было рассчитано это выступление?

- Тот факт, что их интервью вышло на RT, а не, скажем, на Первом канале, демонстрирует, что основной упор делался на зарубежную аудиторию. Я сомневаюсь, что при этом могли возникнуть ожидания, что таким образом удастся убедить скептиков. Скорее для тех, кто ищет причины верить Москве или, точнее, не доверять Лондону, это может дать хоть какое-то успокоение. Если вы и вправду хотите верить, что Россия никак не связана с делом Скрипалей, тогда вот во что вам надо верить, неважно, каковы улики. Это интервью для таких людей.

- Как вы оцениваете стратегию выхода подобного интервью? В ваших глазах, это было бы хитрым ходом, если предположить, что за этим стоит Главное управление Генштаба?

Контекст

Предполагаемые отравители Скрипалей "Новичком" Руслан Боширов и Александр Петров назвали себя предпринимателями в фитнес-индустрии, приехавшими в Солсбери посмотреть собор. (13.09.2018)

Нервно-паралитический яд - смертельное оружие. Но быстрое вмешательство врачей спасло жизнь Сергея и Юлии Скрипалей, говорит британский профессор токсикологии. (07.04.2018)

- Я предполагаю, что даже те люди, которые придумали эту стратегию, были уверены, что она не то чтобы сама по себе великолепная, но что это просто лучшее, что можно сделать в сложившихся обстоятельствах. Я сомневаюсь, что она вообще родилась в Главном управлении. Тут важны пиар и самопрезентация, так что я предполагаю, что за этим стоит президентская администрация.

Альтернативой было бы утверждать, что в Кремле не имеют понятия, кто эти люди, что, с учетом их перемещений через границу и прохождение паспортного контроля с действующими российскими паспортами, звучит малоубедительно. Учитывая это, они сделали, наверное, все, что смогли.

Мне кажется, что главной проблемой новой стратегии является то, что она открывает возможность для британских властей сделать официальный запрос с целью отправить следователей и допросить подозреваемых в России. Если Москва откажется, это будет выглядеть подозрительно. Если согласится, то этим двоим придется столкнуться с более въедливыми вопросами, чем были у Симоньян. Так или иначе, история останется в газетных заголовках.

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключают, что эти имена - вымышленные, тем не менее на обоих россиян был выписан европейский ордер на арест.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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"Гражданские лица" в Солсбери: что думают эксперты о заявлении Путина

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Гражданские лица" в Солсбери: что думают эксперты о заявлении Путина  

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