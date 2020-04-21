Почему отсрочка по кредитам не спасает россиян, занявших деньги в МФО

Введенные в России меры по самоизоляции и вынужденный простой в работе серьезно ударили по уровню доходов граждан. Многие оказались не в состоянии обслуживать свои кредиты, в том числе взятые в микрофинансовых организациях (МФО). По данным апрельских опросов, более 80% респондентов, имеющих займы, не смогут вовремя погасить задолженность.

Инструмент кредитных каникул, предложенный властями, оказывается неэффективным применительно к рынку микрозаймов. Какими последствиями чревата сложившаяся ситуация, выясняла DW.

Статистика: объем займов в МФО, неплатежи и перспектива их роста

За последние шесть лет, в течение которых реальные располагаемые доходы населения в России сокращались, популярность необеспеченных кредитов активно росла. Если в 2014 году объем портфеля микрозаймов МФО, по данным Центробанка РФ, составлял 57 млрд рублей, то по итогам 2019 года он достиг 212 млрд. Объем действующих ссуд, выданных населению МФО, на сегодняшний день превышает 150 млрд рублей. Из них почти треть - на сумму 48,5 млрд рублей - просрочена, сообщили DW в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". Количество россиян, у которых есть хотя бы один договор микрозайма, превышает 10 млн человек.

По данным Центробанка, различного рода займы в России имеют не менее 40 млн человек

Многие обслуживают сразу несколько займов или вынуждены брать новые ссуды для погашения старых, практически не вылезая из долгов. Эта практика, по прогнозу президента международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елены Трубниковой, будет иметь место и в ближайшее время. При этом объемы просрочки будут расти.

Сервис онлайн-займов GreenMoney провел в середине апреля опрос среди 2600 респондентов со всех регионов России, который показал, что из-за экономических последствий коронавируса 40% заемщиков уже просрочили платежи, еще 42% сообщили, что пока просрочек не допустили, но "к этому все идет". И лишь 18% респондентов ответили, что готовы погасить свои займы вовремя.

Почему каникулы для микрозаймов не работают?

Всего, по данным Центробанка, различного рода займы в России имеют не менее 40 млн человек (более половины от занятого населения страны). Во избежание кризиса неплатежей власти обязали кредитные организации предоставлять всем клиентам, столкнувшимся с резким снижением доходов, кредитные каникулы. Обратиться за отсрочкой платежей до шести месяцев заемщик может до 30 сентября при условии, что его доходы за месяц, предшествующий месяцу обращения, упали более чем на 30% по отношению к среднегодовому доходу за 2019 год.

Средний потребкредит дают под 20% годовых, ссуду в МФО - под 365%

Эти правила применимы и к МФО, однако уход на каникулы для заемщиков микрозаймов практически лишен смысла. "Дело в том, что во время кредитных каникул проценты по займам продолжат начисляться, пусть и по льготной ставке, - предупреждает Елена Трубникова. - И хотя эти проценты по завершении кредитных каникул можно будет выплатить в рассрочку, общая сумма долга вырастет, что может вынудить заемщика влезть в новые долги".

Льготная ставка, определенная ЦБ для потребкредитов, составляет две трети от среднерыночной ставки. Тот же принцип действует и для кредитных каникул в МФО, при том, что разница в годовой ставке по займам в банке и в МФО многократная: средний потребкредит предусматривает около 20% годовых, ссуда в микрофинансовой организации - 365%. Как рассказали DW в МФО "Быстроденьги", в случае ухода на каникулы ежедневный процент по займу составит не 1%, а льготные 0,97%. Иными словами, если попросить МФО об отсрочке ссуды в 30 тысяч рублей, каждый месяц каникул обойдется заемщику в 8730 рублей.

Перспектива: МФО обратятся к коллекторам или уйдут с рынка?

"Ситуация с просрочкой в секторе МФО может ухудшиться более существенно по сравнению с банковским потребкредитованием", - полагает президент компании FinExpertiza. Причин, по ее словам, две - это и "драконовские" проценты, и "рискованный профиль заемщиков", в число которых нередко попадают социально незащищенные слои населения.

Все это создает риски не только для неплательщиков, но и для самих микрофинансовых организаций. "Ряд МФО уже испытывают сложности в новых условиях - выдача новых займов в настоящее время рискованна, поэтому многие сократили объемы выдаваемых средств, что приводит к снижению процентных и комиссионных доходов", - заявил DW заместитель гендиректора БКИ "Эквифакс" Игорь Лисянский. Он не исключил, что в ряде случаев это может привести к прекращению деятельности МФО.

Прежде чем уйти с рынка, компании, конечно, попытаются взыскать то, что им причитается, в том числе с помощью коллекторов. Режим самоизоляции помогает последним активизировать контакты с должниками. "Контактность выросла - и потому что большая часть должников сидит дома, и потому что взыскатели стали боле активно использовать электронные коммуникации", - пояснил DW президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

В то же время возможность выйти на контакт с должниками вовсе не гарантирует взыскателям успех. Это признают сами коллекторы. "Вынужденное нахождение дома, по нашим оценкам, будет способствовать падению доходов физлиц и, соответственно, сборов примерно на 10-15% в течение последующих 6 месяцев", - поделился с DW своим прогнозом гендиректор НСВ (Национальная служба взыскания) Роман Волосников.

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