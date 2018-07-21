Почему Озил ушел из сборной ФРГ по футболу и заявил о расизме и неуважении

Один из ведущих футболистов сборной Германии, полузащитник турецкого происхождения Месут Озил (Mesut Özil) объявил в воскресенье, 22 июля, об уходе из бундестим. Решение игрока связано с тем, что он ощущает "расизм и неуважение". После громкого заявления Озила в Германии разгорелась бурная дискуссия о том, кто виноват в случившемся и как все это отразится на интеграции выходцев из семей мигрантов в немецкое общество. Озил - не только успешный футболист, но и лауреат телевизионной премии "Бамби" в категории "успешная интеграция".

"Немец - когда побеждаем, и мигрант - когда проигрываем"

Самая большая порция критики, с которой в заявлении из трех частей выступил Месут Озил, пришлась на долю главы Немецкого футбольного союза (НФС) Райнхарда Гринделя (Reinhard Grindel). "В глазах Гринделя и его сторонников я немец - когда мы побеждаем, и мигрант - когда мы проигрываем", - написал полузащитник лондонского "Арсенала". И подчеркнул, что не собирается быть "козлом отпущения за его (Гринделя. - Ред.) некомпетентность и неспособность качественно выполнять свою работу".

Озил также напомнил, что в 2004 году, будучи тогда депутатом бундестага, нынешний глава НФС назвал мультикультурализм "мифом и вечной ложью" (на самом деле Гриндель сказал, что "мультикультурализм в действительности - бардак". - Ред.). "Люди с расистским прошлым не должны работать в самой большой футбольной федерации мира, в которой состоит множество игроков, чье происхождение выходит за рамки одной страны", - резюмировал Озил.

Озил - чемпион мира 2014 года в составе бундестим

Досталось от него и немецким СМИ. Их игрок упрекнул, в частности, в политизации истории, когда он, а также его коллега по сборной Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan), сфотографировались с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне выборов в Турции.

По мнению Озила это фото, вызвавшее широкий резонанс в Германии, использовалось для упрощенного объяснения неудач бундестим на ЧМ-2018 (действующие на тот момент чемпионы мира не смогли выйти из группы). "Для меня фото с президентом Эрдоганом - это не про политику и не про выборы. Так я выразил уважение к высшему должностному лицу страны, откуда родом моя семья", - отметил Месут Озил. Газеты же, считает футболист, "пытаются настроить всю Германию" против него.

Фото с Эрдоганом накануне выборов в Турции

Нынешнее решение звездного хавбека уйти из сборной - это отголосок скандала вокруг того самого снимка с Эрдоганом. В середине мая турецкий лидер приехал в Лондон. Через месяц с небольшим ему предстояли выборы, победа на которых должна была завершить переход от парламентской к президентской республике, что в итоге существенно расширяло полномочия главы государства. Очевидно, Эрдоган искал поддержки нескольких миллионов живущих в Европе турок с правом голоса на турецких выборах. Тогда на фоне предвыборной кампании в аккаунте партии Эрдогана в Twitter и появились фотографии президента Турции с двумя футболистами сборной Германии - Озилом и Гюндоганом. Гюндоган на фото держал свою клубную футболку "Манчестер Сити" с надписью "Моему уважаемому президенту, с почтением".

В Германии многие политики и пресса резко раскритиковали действия футболистов. Секретарь правительства Северного Рейна-Вестфалии по вопросам миграции Серап Гюлер (Serap Güler), которая тоже имеет турецкие корни, подчеркнула тогда, что никто не запрещает человеку чувствовать связь с родиной своих родителей, но "это не значит, что он должен прославлять деспота". К слову, по информации газеты Die Welt, еще один немецкий футболист турецкого происхождения, Эмре Джан (Emre Can), тоже получил приглашение на ту встречу с Эрдоганом, но отклонил его.

Гюндоган сразу попытался погасить скандал, уверяя, что никакой политической составляющей во встрече с турецким лидером-автократом не было. Озил же продолжал молчать вплоть до недавнего объявления об уходе из сборной. К началу ЧМ-2018 шквал критики в адрес двух футболистов, казалось, постепенно пошел на убыль. Но после провального выступления немецкой сборной на мундиале он разгорелся с новой силой - тогда Озилу припомнили и нежелание объясняться по поводу фото с Эрдоганом, и постоянное молчание при исполнении гимна Германии перед матчами.

Озила критикуют за обобщения, Гринделя - за плохой менеджмент

В Немецком союзе журналистов (НСЖ) выразили недовольство огульными упреками Озила в адрес СМИ и призвали обнародовать названия тех немецких газет, в чьих публикациях он усмотрел расизм. По мнению председателя НСЖ Франка Ибераля (Frank Überall), пресса Германии по праву задавала критические вопросы о причинах, побудивших футболиста сфотографироваться с Эрдоганом.

Райнхард Гриндель

"Несмотря на утверждения Озила, совместное фото с автократом, внушающим страх в Турции за фактическую отмену свободы мнений и свободы прессы, является политическим. И, разумеется, это должно вызывать критические вопросы", - убежден Ибераль. А депутат бундестага от фракции "Союз-90"/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) в интервью радиостанции Deutschlandfunk недоумевает: "Если Озил объясняет фото уважением перед Турцией и должностью Эрдогана, то где же уважение к жертвам эрдогановской политики?".

В то же время ряд немецких парламентариев высказались за изменения в руководстве НФС из-за неверных действий в ситуации с Озилом. "Именно односторонние попытки переложить ответственность на Месута Озила со стороны Гринделя и Бирхофа (менеджер бундестим Оливер Бирхоф (Oliver Bierhoff). - Ред.) стали причиной того, что спортивная неудача на ЧМ-2018 привела к кризису во всем НФС", - заявил в интервью DW член комитета бундестага по делам спорта Эрхард Грундль (Erhard Grundl).

В НФС признали, что его действия могли способствовать разрастанию дискуссии о совместном фото Озила и Гюндогана с Эрдоганом, но решительно отвергли обвинения в расизме. "НФС на протяжении многих лет в значительной степени способствует интеграционной работе в Германии", - подчеркивается в пресс-релизе организации.

"Удар по интеграции" мигрантов в Германии?

В свою очередь представители турецких властей похвалили Озила за его публичное обращение. "Мы от всего сердца поддерживаем честную позицию нашего брата Месута Озила", - написал в Twitter министр спорта Турции Мехмет Касапоглу. Интересно, что раньше футболиста недолюбливали на родине предков, ведь в свое время Месут предпочел турецкой сборной выступление за бундестим.

В Германии же многие обеспокоены тем, как эта история скажется на интеграции выходцев из Турции и других стран в немецкое общество. Бывший глава НФС Тео Цванцигер (Theo Zwanziger) назвал такой уход Озила из сборной "тяжелым ударом по усилиям по интеграции". А министр юстиции Германии Катарина Барлей (Katarina Barley) отреагировала так: "Это тревожный звонок, когда такой большой немецкий футболист, как Месут Озил, чувствует себя нежеланным в свое стране из-за расизма и не ощущает, что НФС представляет его интересы".

Уполномоченной правительства ФРГ по вопросам интеграции иностранцев Аннетте Видман-Мауц (Annette Widmann-Mauz) подчеркнула, что футболисты сборной Германии должны быть готовы к критике, если они позволяют себя использовать для предвыборной агитации политиков. "В то же время эта заслуженная критика не должна переходить в огульное уничижение игроков иностранного происхождения", - заключила она. Спокойнее всего на скандал вокруг Озила отреагировал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas): "Не думаю, что случай живущего и работающего в Англии мультимиллионера дает понять, как обстоят дела с интеграцией в Германии".

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