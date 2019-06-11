Почему объявили голодовку матери осужденных в Беларуси за наркотики

Активистки "Движения матерей 328", созданного в Беларуси родственниками осужденных по статье 328-й Уголовного кодекса (УК) Беларуси ("Незаконный оборот наркотических средств"), 11 июня снова объявили голодовку протеста.

Они борются за смягчение чрезвычайно жестоких, по их оценкам и мнению специалистов, санкций статьи 328-й УК, введенных с 1 января 2015 года декретом президента "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков". Согласно декрету возрастной порог ответственности за наркопреступления в Беларуси начинается с 14 лет, а максимальный срок лишения свободы за сбыт наркотиков увеличен с 15 до 25 лет. Матери требуют встречи с президентом и пересмотра жестких приговоров, которые выносились по делам, связанным с наркотиками, с 2013 года.

Портреты белорусов, осужденных за наркопреступления на длительные сроки лишения свободы

Приговор за наркотики организованной группе из одного человека

На этот раз, используя все меры предосторожности, чтобы спецслужбы не смогли сорвать акцию в преддверии открывающихся в столице Беларуси II Европейских игр, "Матери 328" снова собрались под городом Руденском, что под Минском. Голодовку они начали 11 июня в 11 часов, оповестив о ней администрацию президента РБ и местные власти.

"Неустановленное лицо" - инсталляция, сооруженная голодающими активистками "Движения матерей 328"

Постоянно держать голодовку будут пока трое женщин: минчанки Алла Берналь и Людмила Кулинич, а также Елена Кузьмина из Пуховичского района. Еще три десятка женщин из разных городов Беларуси собираются приезжать сюда по очереди и вести в знак солидарности своеобразную эстафетную голодовку. Причина такой акции протеста протеста - частое использование обвинением части 4 статьи 328-й УК, в которой речь идет о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта, совершенном организованной группой.

Никто не говорит, что дети (осужденные за наркопреступления молодые люди. - Ред.) невиновны и их не нужно наказывать, отмечает Алла Берналь. Матери протестуют против непропорционально жестоких сроков и сомнительных доказательств вины. 26-летний сын Берналь был осужден на 14 лет лишения свободы по части 4 статьи 328-й УК, хотя ранее никогда в поле зрения милиции не попадал. Его обвинили в преступлении, совершенном группой лиц, но на скамье подсудимых он оказался один. Доказательства были основаны на переписке в телефоне сына, а в состав группы входили "неустановленные лица".

Борьба с наркотиками в РБ не привела к успеху

Кроме того, добавляет Елена Кузьмина, меры, принятые властями, так и не искоренили наркоторговлю в стране. Интернет-магазины по-прежнему доступны через мессенджеры, а оплатить закладку с дозой можно через любой платежный терминал. Матери сами борются с этим явлением. Они регистрируются на специальных сайтах и потом передают данные организаторов преступных схем органам наркоконтроля. "И часто реакции милиции приходится ждать месяцами", - сетует Кузьмина.

Активистки "Движения матерей 328" Лариса Жигарь, Людмила Кулинич, Елена Кузьмина (слева направо)

Людмила Кулинич, в свою очередь, отмечает, что МВД отрапортовало об уменьшении количества наркопреступлений. Но это лукавство, уверена она, так как количество осужденных не меняется: если раньше сотрудники органов наркоконтроля возбуждали уголовные дела в отношении каждого задержанного в отдельности, то теперь стремятся делать это для группы лиц.

О том, что сроки по таким делам чрезвычайно велики, говорят и депутаты белорусского парламента, и представители дипкорпуса, с которыми встречались матери, продолжает Кулинич. Представители ЮНИСЕФ открыто заявили о нарушении Беларусью Конвенции ООН о правах ребенка, за некоторых несовершеннолетних даже заступилась Amnesty International. Диалог ведется на разных уровнях, но все остается по-прежнему, констатирует Кулинич, поэтому матери требуют встречи именно с Лукашенко: "Кроме него никто не берет на себя ответственность принять хоть какое-то решение".

"Движения матерей 328": Целый год водили за нос

Год назад одиннадцать женщин из "Движения матерей 328" уже объявляли голодовку, требуя встречи с Лукашенко, напоминает активистка движения из Гродно Лариса Жигарь. Президенту они хотели рассказать о том, как милиция ловит и отправляет за решетку рядовых потребителей наркотиков, а организаторов преступных схем выявить не может.

Голодовку держали сразу в двух местах - недалеко от поселка Руденск в 50 километрах от Минска и в райцентре Калинковичи в Гомельской области. Результатом акции стала встреча с женщинами главы администрации президента Натальи Кочановой, которая пообещала внесение изменений в Уголовный кодекс. Тогда же и Александр Лукашенко в одном из выступлений допустил возможность смягчения наказания для наркопотребителей.

И 29 июня 2018 года Палата представителей в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в УК, смягчавших наказания за наркопреступления. Оставалось лишь проголосовать его во втором чтении на осенней сессии, но этого не произошло. Депутаты дотянули время до конца года, и в последний момент поправки были сняты с голосования.

После этого властями было обещано, что депутаты вернутся к теме на весенней сессии, которая открылась 2 апреля. Но и эти надежды оказались тщетными. Целый год власти водили активисток движения за нос, считает Алла Берналь.

Теперь глава президентской администрации Наталья Кочанова избегает встреч с представительницами "Движения матерей 328". Уже полгода они безуспешно пробуют записаться к ней на личный прием, даты которого больше не публикуются открыто. Матери требуют лишь выполнения данных им обещаний.

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