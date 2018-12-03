Почему новые члены СПЧ сомневаются в его эффективности

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на сайте СПЧ в понедельник, 3 декабря.

Теперь состав совета насчитывает 51 человек, он обновился на треть. Пришли 17 новых участников, среди них: режиссер Александр Сокуров, глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, доцент кафедры РАНХиГС и политолог Екатерина Шульман, директор центра "Сова" Александр Верховский, учредитель движения "Архнадзор" Константин Михайлов, адвокат Генри Резник, глава Союза журналистов Владимир Соловьев, журналистка Екатерина Винокурова, а также ряд правозащитников. Перестали быть членами СПЧ журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко, политик Ирина Хакамада и другие.

Александр Верховский

DW поговорила с несколькими новыми членами совета. По их словам, от СПЧ не стоит ожидать особой эффективности, особенно - когда дело касается политики.

"Люди, с которыми не стыдно"

Доцент кафедры РАНХиГС и политолог Екатерина Шульман заявила в интервью DW, что в новый состав вошли "приличные люди, с которыми не стыдно работать". Однако при этом она напомнила, что, согласно положениям совета, у него нет никаких полномочий, поэтому не стоит ждать от него большой эффективности: "Это - консультативный орган, главная функция его - информирование. Будет ли кто-то пользоваться этой информацией и делать из нее выводы - это уже вне возможностей совета. Никому ничего указать он не может. Он лишь может запрашивать информацию, делать какие-то факты публичными".

Екатерина Шульман

С Шульман согласен и директор аналитического центра "Сова" Александр Верховский, эта организация изучает проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, проблемы антиэкстремистского законодательства в России. "Я занимаюсь довольно узким спектром тем. Мне желательно иметь какую-то коммуникацию с властями. К сожалению, естественная коммуникация с правоохранительными органами, которая была раньше, вся прекратилась. А вот членство в совете дает возможность хоть какие-то свои вопросы обсуждать с представителями властей", - отметил в разговоре с DW Верховский. "Иногда это эффективно. К сожалению, не всегда, но другого никто и не ждет", - добавил правозащитник.

Учредитель движения "Архнадзор" Константин Михайлов сказал в беседе с DW, что для него работа в СПЧ - это возможность более активно защищать свое дело: "Положение в национальной системе охраны памятников оно, мягко говоря, проблемное. Нужно, чтобы эта тематика тоже была представлена в новом совете".

Совет бессилен, если дело касается политики?

Считается, что члены совета могут оказывать влияние в различных вопросах, поскольку лично общаются с президентом во время заседаний. Однако Александр Верховский напомнил, что СПЧ встречается с Путиным лишь раз в год и с ним невозможно обсудить все темы. "Эта связь с президентом - в высшей степени эпизодическая. В основном, конечно, совет коммуницирует с какими-то ведомствами и администрацией президента. Да, ей можно передать для Путина все, что угодно. Но реально ему передают не все. По некоторым вопросам обращаться бесполезно, все это понимают".

"Единственное, что может совет - это привлекать внимание и отправлять запросы. Но он ничего не решает. Осознание собственных ограничений помогает ставить реальные цели", - отметила Екатерина Шульман.

При этом, если речь заходит о политических вопросах, СПЧ, как правило, бессилен, уверен Александр Верховский: "Понятно, что по политизированным вопросам особенного успеха добиться невозможно. Возможности СПЧ довольно сильно ограничены". Отвечая на вопрос DW, Верховский отметил, что совет вряд ли смог бы помочь режиссеру Олегу Сенцову или украинским морякам, арестованным после инцидента в Азовском море.

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