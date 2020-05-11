Почему не утихают протесты в Бресте против аккумуляторного завода

Протестное "кормление голубей"

На традиционное воскресное протестное "кормление голубей" 17 мая пришли около сотни жителей Бреста. Этой традиции уже более двух лет - с тех пор, как впервые появилась информация о намерении компании "АйПауэр" построить в свободной экономической зоне "Брест" завод аккумуляторных батарей. Жители города и расположенных по соседству деревень убеждены, что появление подобного предприятия будет угрожать их здоровью.

Суды и штрафы за выходы на площадь

На протяжении недели в Бресте проходили суды над противниками аккумуляторного завода и правозащитниками, которые ведут мониторинг акций протеста местных жителей. В результате шестерых активистов и двух правозащитников (Владимира Величкина и Роман Кисляка) суд оштрафовал за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в общей сумме на 8100 белорусских рублей (более 3000 евро). Некоторые суды перенесены на следующую неделю.

Как рассказала брестчанка Наталья, такого жесткого давления на активистов не было за все время протестов: это сказалось на том, что 17 мая на площадь вышло не так много людей. "Дело не в страхе, хотя и этим можно объяснить, почему кто-то решил воздержаться от кормления голубей, - объясняет Наталья. - Самых активных до суда держали в изоляторе и туда же отвозили обратно для составления новых протоколов, хотя активистов наказывали штрафом, а не арестом".

Еще один участник воскресной акции Владимир сообщил, что некоторые активисты приняли решение перейти на режим самоизоляции, поскольку не считают благополучной эпидемиологическую ситуацию в изоляторах временного содержания, где им приходилось находиться в ожидании судов. Кроме того, за лидерами протеста продолжается слежка со стороны правоохранительных органов. По словам Владимира, в такой ситуации его соратники решили остаться дома, чтобы избежать превентивного задержания.

К властям доверия нет

Сами активисты заявляют, что поводом для продолжения акцийпослужило решение государственной экологической экспертизы выдать в апреле 2020 года положительное заключение компании "АйПауэр". По их мнению, это может свидетельствовать о намерении властей в самое ближайшее время запустить завод в эксплуатацию.

Между тем, летом 2019 года председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис выдал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода "до устранения выявленных нарушений". В апреле 2020 года он же не исключил, что завод может быть перепрофилирован, если не будут соблюдены все требования экологического законодательства.

"Учитывая, какие репрессии сейчас начались, люди не верят таким заявлениям властей и готовы бороться до конца", - считает собеседница DW Наталья. О решительности намерений свидетельствует и тот факт, что на одной из краундфандинговых платформ стартовал сбор средств в поддержку активистов, которые получили большие штрафы.

На фоне президентских выборов

Еще одну версию, почему в отношении брестских противников аккумуляторного завода следует такая жесткая реакция в настоящее время, высказал местный правозащитник Роман Кисляк. По его словам, задержания были вызваны опасениями властей, что активисты намерены самым непосредственным образом участвовать в нынешней избирательной кампании.

Правозащитник Роман Кисляк

"Власти не знали, кого ожидать в качестве выдвиженца в президенты, поэтому задержали сразу десяток активистов, - рассказал DW правозащитник. - На самом деле участие в этой избирательной кампании не планировалось: мы добьемся закрытия аккумуляторного завода и без этого".

Роман Кисляк называет действия силовых структур спецоперацией, поскольку задерживали именно тех, кто осенью изъявлял желание принять участие в парламентских выборах. "Людей поместили в изоляторы и лишили связи с внешним миром, чтобы одновременно загасить протест, который в последнее время вспыхнул в Бресте с новой силой", - считает правозащитник.

Судьба завода

Протест противников аккумуляторного завода длится в регионе с марта 2018 года. С тех пор каждое воскресенье неравнодушные жители выходят на площадь Ленина в Бресте под предлогом "покормить голубей" и тем самым высказать свое молчаливое несогласие с появлением экологически опасного предприятия.

Запуск аккумуляторного завода около Бреста первоначально планировался в августе 2018 года, однако затем несколько раз переносился. При этом учредитель предприятия - компания "АйПауэр" - за это время сменила генерального проектировщика и переделала проект самого завода.

Кроме того, компания проиграла суд Брестскому облисполкому и должна вернуть в инновационный фонд более 5,7 миллиона рублей (более 2,1 миллиона евро), поскольку не выполнила в срок условия расходования этих средств.

При этом на онлайн-пресс-конференции директор ООО "АйПауэр" Дмитрий Бутов сообщил, что аккумуляторный завод планируют ввести в эксплуатацию уже во втором квартале 2020 года.

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