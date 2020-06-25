Почему не все в Испании рады минимальной жизненной ренте

Испания начинает с 26 июня выплачивать своим "живущим в бедности" неработающим гражданам в возрасте от 23 до 65 лет, а также проживающим в стране иностранцам минимальную жизненную ренту. Ее размер составляет 462 евро в месяц, к которым добавляется по 139 евро на каждого члена семьи бенефициара. При этом общая сумма выплаты на семью не может превышать 1015 евро. По утверждению властей, пользоваться новыми выплатами, на которые ежегодно пойдет более 3 млрд евро, будут 2,3 млн неимущих. Все население Испании - 47 млн человек.

Между тем многие наблюдатели утверждают, что нововведение может не только отрицательно сказаться на и без того проблемном бюджете страны, но и лишить неимущих стимула к труду.

На пособия станут жить больше испанцев

На вопрос DW о значении новой выплаты профессор политологии Мадридского университета Эмилио Лопес Альгеро ответил, что помощь малоимущим, "безусловно, является обязанностью государства". И напомнил, что в Испании уже многие десятилетия выплачивают пособия лицам, потерявшим работу, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, неимущим вдовам и сиротам, людям старше 65 лет, не имеющим трудового стажа и права на обычную пенсию, и т.д.

Новая рента, продолжил эксперт, расширит круг лиц, пользующихся госвыплатами. К примеру, она будет начисляться тем, кто давно потерял работу, а затем и право на пособие. Ведь срок выплаты пособия по безработице ограничен двумя годами. Кроме того, минимальную ренту получат лица, вообще никогда не работавшие. К этому контингенту относятся, по официальной статистике, около четверти испанцев до 30 лет, не говоря уже о людях более солидного возраста.

Побочный эффект минимальной ренты

Вместе с тем, по мнению профессора Лопеса Альгеро, введение минимальной ренты может лишить многих испанцев стимула к труду. Так, лица с невысоким заработком, к примеру, занятые на производстве неполную рабочую неделю, работающие в качестве домашней прислуги или присматривающие за детьми и престарелыми - в Испании таких не менее 2,5 млн - могут уйти с официального рынка труда. Ведь им будет выгоднее получать минимальную ренту, вообще не работая, или работать неофициально, при этом получая ренту не платя налоги.

Другой опрошенный DW эксперт, сотрудница Мадридского центра социологических исследований Клара Торрес Крус, разделяет опасения по поводу утраты стимулов к труду. По ее словам, Испания уже сталкивается с похожей проблемой в сельском хозяйстве. Так, к примеру, в этом году не был убран урожай черешни.

Румынский пастух (на фото слева) с братьями Родригес

Его собирают, как и урожай других фруктов, сезонные рабочие из Восточной Европы и Северной Африки, которых на этот раз в Испанию не пустили из-за карантина. А 200 тыс сельхозрабочих-испанцев, получающих госпособие, введенное еще в 1986 году под предлогом отсутствия у них стабильного заработка, на призыв помочь с уборкой урожая не откликнулись.

Рассказ социолога дополнили братья Хуан и Борха Родригес - овцеводы из поселка Кастуэра в провинции Бадахос. В поселке около 6 тыс жителей, треть из них считаются сельхозрабочими и живут на упомянутое пособие. При этом трудиться в окружающих поселок хозяйствах никто из них не желает, так что пастухов братья выписывают из Румынии, а стричь овец им помогают заезжие французы.

Неоднозначная реакция испанцев

Торрес Крус отметила далее, что введение минимальной ренты вызвало неоднозначную реакцию в стране. Тут и эйфория тех, кому она обещана, и разочарование многих нуждающихся, которым помощь не достанется. К последним относятся, к примеру, до полумиллиона лиц, работавших на закрытых с марта на карантин предприятиях, которые до сих пор не получили обещенные государством выплаты за вынужденный простой.

Выдача продуктовых наборов испанцам, потерявшим работу

Без государственной помощи остались и 1,4 млн самозанятых. Многие из этих людей теперь часами стоят в очередях за продуктовыми наборами от благотворительных организаций. 350 тыс испанских семей не в состоянии сегодня платить за квартиру. В свою очередь, деловые круги, добавила Торрес Крус, обеспокоены тем, что, сосредоточившись на минимальной ренте, власти не уделяют должного внимания экономике.

К примеру, туризм, ведущая отрасль экономики страны, которая несет миллиардные убытки из-за пандемии, срочно нуждается в финансировании. Без него невозможно вернуть на работу миллионы людей. Однако власти предлагают сфере туризма лишь 4,2 млрд евро. Для сравнения - во Франции, меньше пострадавшей от коронавируса, чем Испания, объем аналогичной помощи составляет 18 млрд.

Гуманизм или популизм?

На вопрос DW, почему минимальная рента - явно в ущерб любой другой помощи - стала приоритетом для испанских властей, политолог Лопес Альгеро ответил, что на ее введении настояла входящая в правящую коалицию левопопулистская партия "Подемос".

За два последних месяца о банкротстве объявили около 100 тыс испанских предприятий.

Мера эта не связана с COVID-19, поскольку фигурировала в программе партии задолго до пандемии, как "одна из наиболее привлекательных для ее электората". При этом и Торрес Крус, и Альгеро усомнились в том, что обещание правительства обеспечить надолго рентой миллионы людей будет выполнено. Проблема - в плачевном состоянии испанских финансов и экономики в целом.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), страна лидирует в Европе по масштабу экономического ущерба от коронавируса. С пессимистичным прогнозом в отношении Испании выступил и МВФ. Многие экономисты утверждают, что Испания находится на пороге дефолта. За два последних месяца, по официальным данным, о своем банкротстве порядка 100 тыс испанских предприятий.

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