Почему немцы живут в долг

6,9 миллионов жителей Германии живут не по средствам и тратят больше, чем зарабатывают. Таковы пугающие цифры, которые приводит бюро кредитных историй Creditreform. Правда, несостоятельными должниками их назвать нельзя: это делает суд, и в Германии таковыми признаются менее 100 тысяч человек в год. Но они живут, что называется, на грани.

Как же так? Почему немцы, известные своей бережливостью и неохотно идущие на финансовый риск, вдруг стали жить не по средствам и оказались по уши в таких долгах? По данным Creditreform, они составляют в Германии, в общей сложности, 209 миллиардов евро!

Расточительная молодежь

Одной из основных причин залезания в долги является потеря работы, хотя безработица в последние годы в Германии падает. Среди других причин эксперты называют затяжные болезни, развод, а также слишком большие потребительские расходы: на новую машину, одежду, бытовую технику, мобильные телефоны и так далее. Из-за подобных порой бездумных трат в долги влезает, прежде всего, молодежь: 1,66 млн должников в Германии моложе 30 лет. А в возрастной категории 70+ таковых почти в десять раз меньше.

Такая раскладка понятна. Но вот почему так много хронических должников среди людей с доходами выше средних: почти два миллиона! Можно было бы ожидать это, скорее, от людей с низкими доходами.

На самом деле здесь есть своя логика, надо лишь понять, что точно означает в данном случае "залезть в долги". По данным Bundesbank, больше половины должников задолжали менее 20 тысяч евро. Нередко это неоплаченные коммунальные услуги и задержка взносов по кредитам. Между тем, коммунальные услуги часто становятся предметом споров и даже судебных разбирательств, так что вопрос, кто кому и сколько здесь должен, - открытый. Это, если можно так выразиться, моментальный снимок.

Должники-домовладельцы

Что касается кредитов, то их берут чуть ли не все немцы, и ничего страшного здесь нет. Наоборот: кредит - двигатель торговли. На грань несостоятельности, как выяснили эксперты, должников приводят два вида кредитов: ипотечная ссуда и кредитование на перерасход текущего счета. Погашают ипотечную ссуду обычно десятки лет, и все это время домо- или квартировладелец, который приобрел жилье, естественно, числится в должниках. То, что он при этом является владельцем жилой собственности, которая со временем еще и повышается в цене, в "долговой" статистике не учитывается.

Судя по всему, именно этим объясняется большое количество должников среди людей с высокими доходами. Они тоже охотно берут ссуду на покупку недвижимости, ведь ипотечный кредит сейчас очень дешевый: как правило меньше 2% годовых. Но если доходы упали, то могут возникнуть задержки с выплатами. Банки кредитуют и их - однако, естественно, под более высокие проценты.

Теперь о кредитовании на перерасход текущего счета (по-немецки Dispokredit). В немецких банках охотно предоставляют такую кредитную линию, то есть вы можете взять со своего счета больше денег, чем на нем находится, - так сказать, уйти "в минус". Который, разумеется, нужно будет со временем погасить. Но банки даже не очень торопят с этим, ведь перерасход текущего счета – дорогое удовольствие: 10-12% годовых. Это значительно дороже обычного потребительского кредита в Германии, но многие считают, что, скажем, ради приобретения нового айфона уйти "в минус" все же лучше, чем брать потребительский кредит на длительное время. Не надо каждый месяц делать взносы по кредиту, легче (думают они) когда-нибудь погасить задолженность по текущему счету.

Банкроты среди нас

На самом деле, как предупреждают эксперты, как раз дорогостоящее кредитование на перерасход текущего счета может оказаться первым шагом к будущей долговой яме. Выражение, конечно, очень условное, потому что из 6,9 млн хронических должников лишь немногим более 4 миллионов приходится предстать перед судом, который взыскивает с них долги (в том числе алименты). Остальные, в конце концов, долги все же выплачивают.

Для того, чтобы помочь им это сделать, существует множество специальных финансовых консультаций, которые работают бесплатно. Они показывают, как упорядочить долговой хаос, договариваются с кредиторами... Была даже такая телевизионная консультация - кстати, очень популярная.

Если же дела совсем плохи, то можно при определенных условиях объявить себя официально несостоятельным должником. Процедура частного банкротства имеет свои временнЫе границы: максимум через 6 лет человек считается свободным от всяких долговых обязательств и может снова начинать свою финансовую жизнь с нуля. Такими несостоятельными должниками каждый год объявляют себя в Германии почти 100 тысяч человек. Среди них – и известные люди, например, певица Michelle, бывший вратарь сборной ФРГ Айке Иммель (Eike Immel), киноактриса Ингрид Штегер (Ingrid Steeger).

Несостоятельным должником объявили и знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера (Boris Becker). Правда, это сделал британский суд, и Беккер это решение оспаривает. Но долгов так и не отдал...

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