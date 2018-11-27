Почему немцы всего боятся

Немцы как дети: они обожают страшные сказки. Именно сказки, - подчеркивает в своей вышедшей несколько лет назад книге "Страх недели" профессор Вальтер Кремер (Walter Krämer). Коровье бешенство, птичий грипп, асбест, диоксин, поливинилхлорид, радиоактивное излучение от контейнеров с отходами АЭС, электромагнитное излучение от ретрансляторов сотовой связи, повышенное давление, пониженное давление, - все это порой вызывает у немцев массовую панику. У этого феномена даже есть в мире особое название: German Angst.

Страшилки индивидуальные и коллективные

Есть люди, которые боятся высоты, у кого-то - клаустрофобия, кто-то испытывает панический страх перед пауками или жуками... Но это все - страхи индивидуальные. А есть страхи коллективные, которые охватывают все общество, целую страну. И преодолеть их тоже можно только, как говорится, всем миром. О феномене таких коллективных, специфически немецких страхов рассказывает выставка "Страх. Немецкое чувство?", которая проходит сейчас в Музее современной истории Германии в Бонне.

Разумеется, представить все немецкие страхи было в экспозиции невозможно. Поэтому куратор выставки Торстен Шмидт (Thorsten Schmidt) и его коллеги решили ограничиться лишь четырьмя. Один из них - самый актуальный и самый распространенный сейчас в Германии. Это страх перед тем, что стране не удастся справиться с проблемой беженцев. Один из репрезентативных опросов показал, что этого опасаются 63 процента немцев. Одним из 300 экспонатов выставки в Бонне стала повозка-карикатура, участвовавшая в карнавальном шествии в Дюссельдорфе: волна беженцев (на ней так и написано: "Волна беженцев") смывает канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel).

Волна беженцев смывает Ангелу Меркель

Но выставка не просто констатирует факт. Она проводит параллели с началом 1990-х годов, когда в стране сложилась аналогичная ситуация: сюда хлынул поток беженцев из бывшей Югославии, охваченной войной. Но с этой проблемой удалось справиться, почему же нельзя решить и нынешнюю?

Только б не было войны

Другой страх немцев, страх перед атомной войной, в значительной мере остался в прошлом. Две волны были особенно сильными: в 1957-58 годах, когда шла дискуссия об оснащении бундесвера ядерным оружием, и в начале 1980-х, когда в ответ на размещенные в соседних соцстранах советские ракеты с ядерными боеголовками было решено разместить американские "Першинги" в ФРГ. Один из политиков, говоря о масштабном "движении за мир", о протестах и демонстрациях, ехидно заметил по этому поводу: "Ракеты на Востоке, а пацифисты на Западе". Как бы то ни было, но опасения, что Западная Германия, разместив у себя атомное оружие, становится целью ядерного удара, разделяли тогда очень многие немцы.

Торстен Шмидт объясняет этот страх, как и вообще феномен German Angst, историческим опытом ХХ века: немцы пережили поражение в Первой мировой войне, нацистскую диктатуру, еще одну войну, тяжелые послевоенные годы, раздел страны... Возможно, как раз господством национал-социалистов в 1933-1945 годах объясняется страх перед недостаточной, как думают многие немцы, защитой их персональных данных, страх, который побуждает немцев выступать против собирания о них информации в интернете, против панорамных изображений Google Street View, против видеокамер на вокзалах, переписи населения, против контроля и надзора любого рода.

Молоко Чернобыля

Этим страхам посвящен третий раздел выставки. А четвертый рассказывает об угрозах природе, окружающей среде, которые особенно остро воспринимают именно немцы. Порой это принимает абсурдные формы - как, например, во всеобщем движении второй половины 1980-х годов за спасение якобы умирающих в Германии лесов. Подробно и с определенной порцией иронии представлена в экспозиции паника, охватившая немцев после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Радиоактивное облако, прошедшее над Европой, действительно представляло реальную угрозу, - но для Германии все же не столь чудовищную, как это нагнетали СМИ. Один из экспонатов - пакет молока, на котором крупно напечатано "Отбой тревоги". А то ведь немцы боялись покупать молоко: вдруг коровы поели зараженную радиоактивностью траву?..

Перед радиоактивностью немцы вобще испытывают почти мистический страх - возможно, потому, что эта опасность невидима. Пару лет назад страна была серьезно встревожена перевозкой контейнеров с отходами АЭС. Люди чуть ли не на шпалы ложились. А на самом деле даже полицейские, стоявшие шпалерами вдоль железнодорожных путей, по которым перевозили контейнеры с отходами АЭС (поезд приходилось защищать от воинственных демонстрантов), получали дозу излучения всего-навсего 0,000007 миллизиверта в час - десятую часть того, что любой из нас и так получает, выходя на улицу.

В природе не встречается

Но на реальные цифры в подобных случаях мало кто смотрит. Когда французская организация Generation Future сообщила, что в повседневном меню среднестатистического десятилетнего ребенка - 40 вредных, отчасти канцерогенных веществ, то немцы тут же забили тревогу. Между тем, уровень концентрации этих веществ ни в одном случае не превышал норму. Реальную угрозу они могли бы представлять только в том случае, если бы ребенок поглощал свою привычную еду тоннами.

А уничтожение в Германии миллионов куриных яиц в начале 2010 года? Это было вызвано паникой по поводу якобы опасной концентрации диоксина в яйцах. Мол, в некоторых содержится более 3 пикограммов (трех триллионных грамма) диоксина, что выше немецкой нормы. Между тем, в то же самое время немцы преспокойно покупали и с удовольствием ели рыбу из Балтийского моря и речных угрей, в которых концентрация диоксина в десять раз выше. Впрочем, и она была не опасна.

"Допустимые в Германии концентрации вредных веществ столь низки, что в природе такое почти не встречается", - с иронией замечает по этому поводу профессор Кремер. Ни о какой реальной угрозе для здоровья человека даже в случае некоторого превышения подобных норм и говорить не приходится.

В общем, ясно, что феномен, который за пределами Германии называют German Angst, очень часто носит иррациональный характер. Но не всегда. Во всяком случае, выставка в Бонне рассказывает как раз о реальных угрозах - правда, гипертрофированно увеличенных (или лучше сказать: преувеличенных). По этому поводу можно иронизировать, и все же выдуманные страхи предпочтительнее реальных.

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