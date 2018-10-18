Почему немцам не нужен паспорт

Продолжаем нашу серию статей о бюрократии в Германии. Один из самых важных документов для немцев - удостоверение личности (Personalausweis). Это карточка, больше напоминающая водителськие права, открывающая немцам доступ к самому разному виду услуг, а также заменяющая частично загранпаспорт.

Не паспорт, но очень важный документ

Оформляется с самого рождения, но чаще всего в возрасте 16 лет. Для путешествий в страны Шенгенской зоны немцу достаточно иметь при себе этот документ. Выдается он сроком на 10 лет. Если гражданину ФРГ еще не исполнилось 24 года, то - на 6 лет. Стоимость изготовления данного документа - от 23 до 29 евро. Документ нового образца наделен тремя свойствами. Он содержит биометрическую фотографию и отпечатки пальцев (по желанию). Его можно использовать для оформления документов в интернете, совершения сделок, регистрации в госучреждениях, для подписания документов в цифровом формате. У нового удостоверения личности также есть функция электронной идентификации. С 16 лет ее можно активировать бесплатно. Электронная идентификация предназначена для экономии времени, быстрого прохождения всех бюрократических процедур в интернете, оплаты услуг.

Самый-самый: чем отличается немецкий загранпаспорт

У немецкого загранпаспорта есть два качества, о которых говорят в превосходной степени: один из самых надежных в мире паспортов (сложно изготовить фальшивую копию) и он предоставляет много свободы для путешествий. Так, с немецким паспортом можно отправиться в более чем 170 стран без оформления визы, в том числе и в США.

Загранпаспорт можно получить с самого рождения

Немецкий загранпаспорт видоизменялся в течение последних 20 лет. С 2005 года в нем появился чип, с 2007 года к биометрическому фото добавились отпечатки двух пальцев. С 2017 года действует загранпаспорт третьего поколения с новыми мерами защиты данных.

Действителен он десять лет. Стандартная толщина - 32 страницы. Для тех, кто много путешествует, есть возможность оформить загранпаспорт сразу на 48 страниц. Для лиц, не достигших 24-летнего возраста, стоимость услуги по оформлению загранпаспорта - около 38 евро. Для лиц старше 24 лет - 60 евро. За дополнительные страницы придется заплатить еще 22 евро. Загранпаспорт оформляется в Центре обслуживания населения по месту прописки, на это требуется около двух недель. Нужно сделать паспорт быстро - заплати от 70 до 114 евро за экспресс-услугу (цена варьируется в зависимости от возраста и количества страниц).

Какая же информация о гражданине содержится в немецком загранпаспорте? Стандартные данные: фамилия, имя, пол, дата и место рождения, гражданство, серийный номер. Но кроме того - рост, цвет глаз, ученая степень и даже творческий псевдоним. Имя в паспорте записывается из свидетельства о рождении. Поэтому в немецких паспортах можно встретить и Анну (Anna, Anne), и Анушку (Anuscka). Дело в том, что в ЗАГСах Германии имена, написание которых отличается хотя бы одной буквой, считаются разными.

Детский загранпаспорт

Загранпаспорт в Германии можно оформить с рождения. Стоит это 13 евро со сроком действия на шесть лет. Документ для ребенка в возрасте до 12 лет так и называется - детский загранпаспорт (Kinderreisepass). Правда, в течение первых лет жизни ребенка даже действующий загранпаспорт настоятельно рекомендуют заменить на новый - с более актуальной фотографией. Ведь в младенце, которому несколько недель от роду, сложно узнать трехгодовалого ребенка.

Поэтому многие родители во избежание вопросов и проблем при паспортном контроле меняют детский паспорт на новый. Детский загранпаспорт выдается без встроенного чипа и сохраненных отпечатков пальцев. Поэтому в 12 лет его в любом случае придется менять. Ребенку можно оформить и обычный загранпаспорт. Это будет стоить дороже, но необходимо в том случае, если предстоит поездка, например, в США. С детским загранпаспортом потребуется оформление визы, так как этот документ не отвечает требованиям паспортного контроля США и некоторых других стран.

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