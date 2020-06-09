Почему немецкие политики не хотят вывода американских солдат из Германии

В Германии сильны антиамериканские настроения. Причем уже давно, не только с тех пор, как президентом США стал Дональд Трамп. В опросах, которые регулярно проводят различные социологические институты об отношении немцев, например, к американским военным базам в ФРГ, неизменно доминируют критические оценки, преобладающая часть респондентов высказывается за их вывод. Еще больше опрошенных хотели бы избавиться от американских атомных бомб, которые, по сообщениям печати, находятся на базе ВВС США в немецком Бюхеле.

Нередко с такими требованиями выступают и немецкие политики. Причем не только посткоммунисты из Левой партии, но и многие представители "зеленых", которым прочат место в будущем правительстве Германии, а также некоторые видные социал-демократы. Но вот ведь парадокс: стоило появиться сообщениям о предстоящем выводе американских военнослужащих из Германии, как такие требования заметно поутихли.

Официальный Берлин ждет разъяснений Белого дома

Как сообщила в конце прошлой недели газета The Wall Street Journal, президент Трамп отдал распоряжение Пентагону сократить американский контингент в Германии на 9500 военнослужащих (всего их здесь 34 500) и впредь не дислоцировать здесь одновременно больше 25 тысяч солдат и офицеров.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр ждет от Белого дома разъяснений

Официального подтверждения этой информации пока нет, поэтому члены правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel) высказываются крайне скупо. "Мы не комментируем газетные публикации", - заявил представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert); министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) пообещал "принять к сведению", если дело и в самом деле "дойдет до частичного вывода американских войск"; ждет дополнительных разъяснений министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

А вот внешнеполитические эксперты представленных в бундестаге партий - за исключением посткоммуниста Дитмара Барча (Dietmar Bartsch) - однозначно критически отнеслись к перспективе сокращения американского военного присутствия в Германии. По целому ряду причин.

Только сплоченный Запад может составить конкуренцию Китаю

Консерватор Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) считает, что вывод военнослужащих США не столько повысил бы риск для безопасности Германии, сколько подорвал бы сплоченность блока НАТО и пошел бы во вред самим США. "Для нашей безопасности это не так важно, - заявил он, - но это ослабило бы позиции Германии как стратегического партнера США".

Трансатлантические отношения дали трещину

Координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петер Байер (Peter Beyer) опасается ослабления Запада и обращает внимание на другой аспект - на растущие амбиции и роль Китая, составить достойную конкуренцию которому США и Европа, по его мнению, могут только сообща, американские же солдаты служат укреплению трансатлантических связей.

"У западного союза есть надежное будущее, - заявил Байер, - только если он будет сплоченным". Об этом же совсем недавно говорила и Ангела Меркель, назвав Китай главным внешнеполитическим вызовом Европейскому Союзу на обозримую перспективу.

Назло кондуктору пойду пешком

Внешнеполитический эксперт фракции христианских демократов Юрген Хардт (Jürgen Hardt) уверен, что действия Трампа - это выражение его растущего недовольства политикой официального Берлина.

Корнблум: "Трампу с Меркель трудно, потому что он вообще не выносит сильных женщин"

"Трампу - как бельмо на глазу - медленный рост немецких расходов на оборону и работы по прокладке газопровода "Северный поток-2", - заявил Хардт. - Явно не понравился ему и отказ Меркель от участия в очном саммите G7 еще до начала летних каникул". С такой оценкой согласен бывший посол США в Германии Джон Корнблум: "Трампу с Меркель трудно, потому что он вообще не выносит сильных женщин".

Но выводить американских солдат из Германии в наказание за недостаточный, с точки зрения Трампа, немецкий вклад в НАТО и за готовность немцев покупать российский газ - все равно что действовать по принципу "назло кондуктору пойду пешком". Президент США ошибается, если думает, что американские военнослужащие в Германии - это "подарок немцам", указывает, например, эксперт фракции "зеленых" по вопросам безопасности Тобиас Линднер (Tobias Lindner).

База в Рамштайне - крупнейший перевалочный пункт армии США

В самом деле. База ВВС США в Рамштайне - это крупнейший перевалочный пункт для доставки американских солдат и техники на Ближний Восток и в Африку. Здесь же, по некоторым данным, находится главный пункт управления антитеррористическими операциями. В Ландштуле находится самый большой за пределами США военный госпиталь. В Штутгарте - командный центр руководства всеми американскими контингентами в Европе и Африке, в Графенвере - один из крупнейших в Европе полигонов.

Дислоцированные в Германии американские войска имеют для безопасности США ключевое значение, указывает генерал Бен Ходжес, который до конца 2017 года был командующим войсками США в Европе.

Меньше военного присутствия США в ФРГ - больше конфронтации с Россией?

По сообщениям СМИ, часть выводимых из Германии американских солдат планируется перебросить в Польшу. Эту информацию косвенно подтвердила посол США в Варшаве Джоржет Мосбахер, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поторопился выразить надежду, что так оно и будет. Впрочем, и сам Трамп, принимая год назад в Белом доме польского президента Анджея Дуду, намекнул на возможность перебазирования части американских солдат из Германии в Польшу.

По сообщениям печати, на этой американской базе в Бюхеле хранятся атомные бомбы

Руководитель Федеральной академии по вопросам политики безопасности Эккехард Брозе (Ekkehard Brose) считает, что такая перспектива - особенно если в Польшу из Германии будут перевезены еще и американские атомные бомбы - чревата серьезным обострением отношений Запада с Россией. Об этом он написал в аналитической записке в связи с агитацией некоторых немецких политиков в пользу прекращения дислокации ядерного оружия США в ФРГ.

"Если Германия отпадет в качестве места дислокации, то наверняка свои услуги предложат добровольцы, например Польша, - пишет Брозе. - Но всякое перемещение атомного оружия на восток привело бы к массивной конфронтации с Россией. Это стало бы явным нарушением Основополагающего акта НАТО - Россия от 1997 года".

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