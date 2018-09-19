Почему немецкие водители боятся велосипедистов?

Каждый десятый автомобилист в Германии видит в велосипедистах одну из главных угроз безопасности движения. Таков результат репрезентативного опроса, проведенного немецким институтом социологических исследований Forsa по заказу страховой компании CosmosDirekt. И три четверти из 1506 опрошенных водителей признались, что нервничают или даже испытывают страх, когда рядом с их машиной оказывается ведущий себя крайне неосторожно велосипедист.

Еще больший страх, чем велосипедисты, на водителей легкового транспорта в Германии наводят мотоциклисты, гоняющие с огромной скоростью по автобанам, шоссе и проселочным дорогам. 79 процентов участников опроса считают мотоцикл фактором, серьезно угрожающим безопасности на дорогах. Даже плохая видимость и строительные участки на автобанах не кажутся немецким водителям столь опасными.

Треть автолюбителей в ходе этого вопроса признались, что они и сами часто превышают скорость. 13 процентов автомобилистов, кроме того, не соблюдают предписанную дистанцию.

В первой половине 2018 года на немецких дорогах произошло меньше ДТП с летальным исходом, чем за тот же период прошлого года. Но гибнет все равно много: почти полторы тысячи человек зап последние полгода.

Сверхопасные и сверх осторожные

Репутацию главной угрозы для безопасности на немецких дорогах велосипедисты имеют уже не первый год. При этом среди велосипедистов такую же славу имеют водители автомобилей. Разнятся лишь нюансы.

Автомобилисты убеждены, что велосипедисты все время норовят оказаться под колесами их машины, велосипедисты же убеждены, что каждый водитель только и мечтает о том, чтобы вдавить в стену или размазать по асфальту оказавшегося рядом велосипедиста. О взаимной любви или хотя бы уважении остается только мечтать, несмотря даже на то, что многие жители Германии являются по жизни одновременно и автомобилистами и велосипедистами. Но за рулем соответствующего транспортного средства включается определенная модель восприятия и поведения. На такие вот категории делят велосипедистов в Германии:

1. Велосипедист типа "Рэмбо" несется по городу с максимальной скоростью, не включая тормоза и невзирая на светофоры и пешеходные переходы. На увещевания и критику реагирует угрожающе сжатым кулаком или вздернутым средним пальцем руки.

2. Велосипедист типа "Улитка" никуда не торопится и считает, что и ползущим за ним автомобилям тоже торопиться не следует. Он не обращает на них никакого внимания, пребывая в полной гармонии с самим собой и своим велосипедам. Сюда же относятся пенсионеры на электробайках, которым тоже торопиться некуда.

3. Велосипедист типа "Бдительный" не садится в седло без шлема, светоотражающего жилета и неоновых ремешков на брюках. Правда, этот тип раздражает скорее пешеходов, которых он заблаговременно и настойчиво предупреждает многократными звонками о своем приближении.

4. Велосипедист типа "Утиный выводок" создает угрозу в равной мере и для автомобилистов и для пешеходов. Это может быть взрослый на велосипеде с ребенком или целый караван из взрослых на велосипедах с детскими сиденьями, детскими прицепами и детей на маленьких велосипедах. Такой вот караван может внезапно вывернуть из-за угла или остановиться посредине дороги. Автомобилистов раздражают также любовные парочки и закадычные друзья, едущие по проезжей части рядом друг с другом, чтобы не прерывать задушевный разговор.

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