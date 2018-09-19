 Почему немецкие водители боятся велосипедистов? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.09.2018

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Культура и стиль жизни

Почему немецкие водители боятся велосипедистов?

Они ездят слишком быстро или слишком медленно и всегда норовят неожиданно выскочить из-за угла. Каких велосипедистов немецкие автомобилисты считают главным фактором риска на дорогах?

Deutschland - Falschparker bekommt Sahne auf sein Auto (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

Каждый десятый автомобилист в Германии видит в велосипедистах одну из главных угроз безопасности движения. Таков результат репрезентативного опроса, проведенного немецким институтом социологических исследований Forsa по заказу страховой компании CosmosDirekt. И три четверти из 1506 опрошенных водителей признались, что нервничают или даже испытывают страх, когда рядом с их машиной оказывается ведущий себя крайне неосторожно велосипедист.

Еще больший страх, чем велосипедисты, на водителей легкового транспорта в Германии наводят мотоциклисты, гоняющие с огромной скоростью по автобанам, шоссе и проселочным дорогам. 79 процентов участников опроса считают мотоцикл фактором, серьезно угрожающим безопасности на дорогах. Даже плохая видимость и строительные участки на автобанах не кажутся немецким водителям столь опасными.

На велосипеде перед машиной

Треть автолюбителей в ходе этого вопроса признались, что они и сами часто превышают скорость. 13 процентов автомобилистов, кроме того, не соблюдают предписанную дистанцию.

В первой половине 2018 года на немецких дорогах произошло меньше ДТП с летальным исходом, чем за тот же период прошлого года. Но гибнет все равно много: почти полторы тысячи человек зап последние полгода.

Сверхопасные и сверх осторожные

Репутацию главной угрозы для безопасности на немецких дорогах велосипедисты имеют уже не первый год. При этом среди велосипедистов такую же славу имеют водители автомобилей. Разнятся лишь нюансы.

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Автомобилисты убеждены, что велосипедисты все время норовят оказаться под колесами их машины, велосипедисты же убеждены, что каждый водитель только и мечтает о том, чтобы вдавить в стену или размазать по асфальту оказавшегося рядом велосипедиста. О взаимной любви или хотя бы уважении остается только мечтать, несмотря даже на то, что многие жители Германии являются по жизни одновременно и автомобилистами и велосипедистами. Но за рулем соответствующего транспортного средства включается определенная модель восприятия и поведения. На такие вот категории  делят велосипедистов в Германии:

1. Велосипедист типа "Рэмбо" несется по городу с максимальной скоростью, не включая тормоза и невзирая на светофоры и пешеходные переходы. На увещевания и критику реагирует угрожающе сжатым кулаком или вздернутым средним пальцем руки.

2. Велосипедист типа "Улитка" никуда не торопится и считает, что и ползущим за ним автомобилям тоже торопиться не следует. Он не обращает на них никакого внимания, пребывая в полной гармонии с самим собой и своим велосипедам. Сюда же относятся пенсионеры на электробайках, которым тоже торопиться некуда.

Машина и велосипедисты

3. Велосипедист типа "Бдительный" не садится в седло без шлема, светоотражающего  жилета и неоновых ремешков на брюках. Правда, этот тип раздражает скорее пешеходов, которых он заблаговременно и настойчиво предупреждает многократными звонками о своем приближении.

4. Велосипедист типа "Утиный выводок" создает угрозу в равной мере и для автомобилистов и для пешеходов. Это может быть взрослый на велосипеде с ребенком или целый караван из взрослых на велосипедах с детскими сиденьями, детскими прицепами и детей на маленьких велосипедах. Такой вот караван может внезапно вывернуть из-за угла или остановиться посредине дороги. Автомобилистов раздражают также любовные парочки и закадычные друзья, едущие по проезжей части рядом друг с другом, чтобы не прерывать задушевный разговор. 

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    Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер


 

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