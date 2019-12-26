Почему невозможна полная газификация России

Уровень газификации России на сегодняшний день составляет около 69%. Среднегодовые темпы газификации страны в последние 15 лет колебались в районе одного процентного пункта. В начале декабря помощник главы администрации президента РФ Кирилл Молодцов заявил, что уже к 2025 году реально повысить уровень газификации до 82%, на что потребуется 1 триллион рублей. Выполнима ли эта задача, в какой срок, и возможна ли вообще стопроцентная газификация России?

Динамика газификации России с 2000 года

К моменту прихода Владимира Путина к власти в 2000 году уровень газификации России составлял около 48% (сельская местность была газифицирована всего на четверть).

Штаб-квартира "Газпрома" в Москве

К 2005 году показатель увеличился до 54,2%, а к началу уходящего десятилетия составил 63,1%. За пять лет (с 2005 по 2010 годы) "Газпром" вложил в газификацию всего 115 млрд рублей. В последующие годы - еще около 250 млрд. В итоге к 2019 году было газифицировано 68,5% территории России (в городах - 71,3%, в сельской местности - 59,4%). Темпы газификации, таким образом, составили около одного процентного пункта в год.

Как заявил DW председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества (РГО) Павел Завальный, в последней версии Энергостратегии-2035 сформулирована цель достичь 82,9% газификации к 2035 году. По его мнению, "в течение ближайших 15 лет такая цель выглядит вполне достижимой".

Недавно, правда, выяснилось, что в администрации президента есть и более амбициозные планы. Выступая на недавнем форуме "Газ России", бывший замминистра энергетики, помощник главы администрации президента РФ Кирилл Молодцов сообщил о том, что показатель 82% может быть достигнут на 10 лет раньше - уже к 2025 году, для чего среднегодовой прирост газификации должен превышать текущие темпы в 3-4 раза.

Вопрос финансирования: триллион из ниоткуда

Для выполнения этого плана, по оценкам Молодцова, потребуется 1 триллион рублей. Для сравнения - за последние 15 лет "Газпром" потратил на газификацию менее 400 млрд рублей.

Павел Завальный

У Павла Завального своя арифметика. "Если взять проведенную газификацию, можно посчитать, что каждый ее процент обошелся "Газпрому" в 23,5 млрд рублей, - подсчитал он. - Но это только затраты "Газпрома", которые составляют примерно половину от затрат, которые несут все участники процесса, в том числе, регионы и потребители". Учитывая же, что каждый следующий процент газификации сетевым газом по объективным причинам будет обходиться все дороже, отметил Завальный, то и затраты будут расти, по оценкам экспертов, в среднем примерно в 1,5 раза.

Отвечая на вопрос, откуда именно будет взят триллион, Молодцов констатировал, что в федеральном бюджете такие траты не предусмотрены, и добавил, что "это будут расходы компаний - как "Газпрома", так и независимых участников рынка".

Эксперты, между тем, уверены, что ни "Газпрому", ни частным инвесторам проект газификации не интересен. Как говорит Завальный, "это нерентабельно для "Газпрома" и других компаний, неподъемно для регионов и потребителя. Полагаю, сегодня к этому вопросу нужно подключаться государству, причем именно на уровне федерального бюджета".

Алексей Миллер

Отчасти согласен с этим и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Игорь Юшков: "Газпром" эту ношу не потянет. Монополия компании сохранилась только в экспорте трубопроводного газа, на внутреннем рынке наиболее привлекательных клиентов у него отняли "Новатэк" и "Роснефть", потому что у них есть право предоставлять скидку, а у "Газпрома" нет. Поэтому у него остались наиболее проблемные клиенты. Газификация же принесет ему еще больше сложных клиентов и еще сильнее снизит рентабельность бизнеса".

В пресс-службе "Газпрома" оставили вопрос DW о том, из каких источников должна финансироваться газификация России, без ответа. На форуме "Газ России" представители холдинга говорили о том, что в 2020 году расходы компании на эти цели могут составить максимум 45 млрд рублей.

Непопулярные меры для сохранения социальной стабильности?

В итоге складывается парадоксальная ситуация. Государство хочет форсировать газификацию для того, чтобы повысить уровень доверия населения к власти, но его инструментарий весьма ограничен.

"Властям нужна газификация не потому, что им очень хочется, чтобы люди лучше жили, а из опасения социальных потрясений и протестных акций", - считает Юшков. Для выполнения этой цели регуляторам, скорее всего, придется прибегнуть к не самым популярным мерам.

"Стратегически для расширения потребления газа на внутреннем рынке, в том числе, в целях газификации, необходимо изменение правил ценообразования на него, отказ от регулируемых цен, постепенная либерализация и развитие межтопливной конкуренции", - говорит Завальный. Либерализация цен подразумевает рост тарифов на газ для населения, что является крайне болезненным вопросом, особенно с учетом высокого уровня бедности в стране (около 20% населения).

Вся Россия не будет газифицирована никогда

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил президента Путина весной этого года, что "в течение десяти лет максимум мы можем выйти на такой уровень газификации, который позволил бы сказать, что этот вопрос в Российской Федерации полностью решен". При этом он сделал оговорку, что повсюду ожидать сетевого газа не следует: в некоторых населенных пунктах возможна только автономная газификация.

"Есть регионы, куда газ невозможно поставить технически и нецелесообразно экономически, так как гораздо проще и выгоднее обеспечить их другими источниками энергии, например, атомной или гидроэнергией, ВИЭ", - отмечает Павел Завальный. По его словам, уровень 82,9% является "технологически и условно-экономически обоснованным". Даже 92-95% были бы, по его мнению, просто самоцелью.

Игорь Юшков считает, что показатель 80-90% будет достигнут в перспективе до 2040 года. "Крайне отдаленные населенные пункты, где стоит один дом, не будут газифицированы никогда", - констатировал он.

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