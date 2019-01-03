Почему на юге Швеции растет влияние правых популистов

Сесилия Блад ин Зито

После окончания заседания городского совета новый мэр крепко обняла своих однопартийцев, а затем подошла к своему мужу-итальянцу и расцеловала его со словами "Amore mio".

В декабре 2018 года 43-летнюю Сесилию Блад ин Зито, члена правопопулистской партии "Шведские демократы", назначили мэром Хёрбю - маленького городка в провинции Сконе на юге страны, население которого составляет 7 тысяч человек. В тот же день Луиза Эриксон, невеста главы партии Йимми Окессона, заняла такой же пост в городе Солвесборге в соседней провинции Блекинге. А в ноябре представитель "Шведских демократов" стал мэром городка Бромёлла в регионе Сконе.

Сразу три поста мэров, доставшиеся "Шведским демократам", позволят им впервые ощутить вкус реальной политической власти с момента основания партии 30 лет назад. "Я просто счастлива, - признается Блад ин Зито в беседе с DW. - Представители "Шведских демократов" впервые стали мэрами городов. Разумеется, к нам сейчас приковано внимание СМИ, а избиратели будут задаваться вопросом, способны ли мы взять на себя такую ответственность".

"Культурный национализм" вместо мультикультурализма

Партия "Шведские демократы", известная своей антиевропейской позицией и выступающая за ужесточение миграционной политики, является третьей по величине политической силой, представленной в парламенте страны. Среди основных ее позиций - отказ от доминирующей в стране концепции мультикультурализма в пользу так называемого "культурного национализма" и сокращение потока мигрантов путем ужесточения миграционного законодательства.

В частности, партия выступает за то, чтобы Швеция принимала только беженцев из Дании, Норвегии и Финляндии и пересмотрела правила выдачи разрешения на работу иностранцам. Часть партийцев считает, что сейчас слишком много внимания уделяется вопросам миграции и это негативно влияет на имидж партии. Хотя положительным его и без того назвать трудно.

После идеологического раскола внутри партии из нее были исключены самые радикально настроенные члены: сейчас "Шведские демократы" пытаются от них дистанцироваться. Но в прошлом в партийных рядах "Шведских демократов" находились последователи расистской организации "Сохраним Швецию шведской" (Bevara Sverige Svenskt). Более того, первым партийным казначеем был Густав Экстром, служивший в СС, а первым председателем партии - Андерс Кластром, активный участник неонацистской "Северной имперской партии" ("Nordiska rikspartiet).

Небывалый успех "Шведских демократов" на юге страны

Между тем популярность "Шведских демократов" продолжает расти. На выборах в шведский парламент в сентябре 2018 года партии удалось занять третье место, набрав 17,6 процента голосов - почти на 5 процентов больше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2014 году.

Одновременно с выборами в риксдаг в Швеции прошли и выборы в органы местного самоуправления. Одним из самых больших сюрпризов стал небывалый успех правых популистов в регионе Сконе.

В парламенте правоцентристские партии отказалась сотрудничать со "Шведскими демократами" из-за их связей с неонацистами. Однако похоже, что на муниципальном уровне политики ведут себя не столь принципиально. Чтобы заполучить или удержать власть, представители консервативной Умеренной коалиционной партии объединились с правыми популистами в восьми муниципалитетах. В обмен на эту услугу они помогли "Шведским демократам" прийти к власти в еще трех муниципалитетах.

Обучение нацменьшинств родному языку под угрозой

Одним из первых жителей городка Хёрбю, ощутившим на себе последствия успеха правых популистов, стал 60-летний учитель Фарид Шарафуддин: он работает в местной школе и обучает нескольких выходцев из Афганистана языку дари. "Шведские демократы" приняли бюджет на 2019 год, предполагающий в два раза сократить финансирование, выделяемое на обучение детей нацменьшинств родному языку. Кроме того, учителя родного языка, не имеющие соответствующей профессиональной квалификации, должны быть уволены.

Фарид Шарафуддин

По словам Фарида Шарафуддина, его коллеги с тревогой смотрят в будущее - особенно те из них, кто заключил трудовой договор на определенный срок. "Они не знают, будет ли у них работа после Рождества. Но учителя с бессрочными контрактами также подумывают, не стоит ли им поискать работу в другом месте", - отмечает Шарафуддин.

Однако Шарафуддин, который раньше и сам занимался политикой, уверяет своих коллег в том, что планы популистов неосуществимы. Согласно шведскому законодательству, как только в школе появляется больше пяти детей, родной язык которых не является шведским, местные органы власти обязаны обеспечить их обучение этому языку. При этом, в отличие от преподавателей других предметов, учителя родного языка не должны непременно обладать соответствующей профессиональной квалификацией.

"Мы надеемся, что что-то изменится к лучшему"

Но чем же можно объяснить тот факт, что в Хёрбю 35 процентов избирателей отдали свой голос за "Шведских демократов"? Многие считают, что представители этой партии, наконец, наведут в городе порядок. К примеру, Сесилия Блад ин Зито утверждает, что в последнее время здесь стало настолько небезопасно, что она больше не рискует выходить одна на улицу после наступления темноты.

"Мы надеемся, что что-то изменится к лучшему. В последнее время дела здесь шли не лучшим образом", - говорит продавщица в местной кондитерской, предлагая посетителям кофе и скандинавские булочки с шафраном.

Между тем Сюзанна Мейер, бывший мэр Хёрбю от Социал-демократической рабочей партии Швеции, опасается того, что "Шведские демократы" могут сделать с городом. "У них было много предложений - к примеру, разместить соискателей убежища в автофургонах и запретить просить милостыню на улице. Теперь они могут их протолкнуть. На мой взгляд, это (приход к власти "Шведских демократов" - Ред.) настоящий позор для Хёрбю", - резюмирует политик.

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