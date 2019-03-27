Почему Москва опасается длительных протестов в Ингушетии

Митинг в Ингушетии, участники которого с утра 26 марта протестовали против законопроекта "О референдуме республики Ингушетия", перерос в столкновения с полицейским спецназом. Протестующие согласились покинуть площадь в Магасе лишь после того, как региональные власти дали обещание разрешить новую акцию протеста через пять дней.

В интервью DW старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов объяснил, что стало причиной конфликта властей и жителей республики, почему в него вмешались федеральные силовики и чем пугает Москву затягивание противостояния в Ингушетии.

DW: Поводом для последней акции протеста в Магасе стал законопроект "О референдуме республики Ингушетия". Почему люди вышли на митинг?

Ахмет Ярлыкапов: Причиной последней акции протеста стали формулировки в законопроекте "О референдуме республики Ингушетия", позволяющие менять территории и границы республики без проведения референдума. Но я думаю, что эта причина была, скорее, формальной. Уровень противостояния между властями Ингушетии и ее жителями настолько высок, что поводом для выхода на улицы могло стать все что угодно.

Люди возмущены тем, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключил соглашение с Рамзаном Кадыровым о переделе границ в закрытом режиме, кулуарно, не согласовав его с общественностью. И если бы не были обнаружены чеченские бульдозеры, строившие дорогу с ингушской стороны еще до подписания договора о новом проведении границ, людей бы просто поставили перед фактом.

Главы Ингушетии и Чечни после подписания соглашения об изменении административной границы

Что касается спорного законопроекта, Юнус-Бек Евкуров еще 20 марта отозвал его из парламента для предварительного публичного обсуждения, но люди вышли на акцию протеста, заявив, что не верят властям республики, которые один раз их уже обманули. И основным лозунгом акции протеста в Магасе была отставка Евкурова - речь о законопроекте там, в общем, особо и не шла. Главное, чего требовали протестующие, - это отставки властей.

- Во время прежних акций протеста по поводу пересмотра административной границы между Ингушетией и Чечней федеральный центр предпочитал невмешиваться. На этот раз в происходящее вмешалась "Росгвардия". Почему отношение Москвы изменилось?

- Я думаю, в Москве поняли, что отношение к митингу со стороны республиканских силовиков и на этот раз не будет отличаться от их позиции - не вмешиваться силовыми методами в происходящее. А затяжной митинг не нужен ни Евкурову, ни Москве. Так что, похоже, федеральный центр сделал выводы из прошлых акций протеста.

- А почему Москва опасается затяжного характера протестов в Ингушетии?

- Прямых или видимых отрицательных последствий для Москвы митинг в Ингушетии, может быть, и не имеет. Но такие затяжные акции протеста могут оказать очень серьезное влияние на другие регионы Северного Кавказа и, в первую очередь, на Дагестан, у которого тоже немало пограничных проблем с Чеченской республикой.

Это и Новолакский район в Дагестане, где компактно проживают чеченцы-ауховцы, требующие восстановить Ауховский район и вернуть населенным пунктам в Новолакском районе исторические наименования. Многие в Дагестане опасаются, что если эти требования будут выполнены и Ауховский район восстановлен, то он отойдет Чеченской республике.

Это и Хасавюрт с Кизляром, по поводу которых чеченская сторона не раз высказывала территориальные претензии, заявляя, что у Чечни должен быть выход к Каспийскому морю. Дагестанские активисты участвовали в прошлых акциях протеста в Ингушетии и очень внимательно следят за тем, как развивается ситуация вокруг передела границ. Поэтому возможность, что в других республиках Северного Кавказа под влиянием событий в Ингушетии также может возникнуть некое протестное движение, вызывает достаточно серьезные опасения у Москвы.

- Через пять дней в Ингушетии намечен новый митинг. С региональными властями это мероприятие пока что не согласовано. Как вы считаете, ингуши выйдут на новую акцию протеста, если согласия на ее проведение получить не удастся?

- Думаю, что если оппозиция будет настаивать на новой акции протеста, Евкуров даст согласие на ее проведение. Он все же достаточно опытный политик, несмотря на то, что его авторитет среди ингушей сейчас на очень низком уровне из-за соглашения о переделе границ с Чечней. Но я не сомневаюсь, что и региональные, и федеральные власти будут лучше подготовлены к следующему митингу.

- Насколько велика вероятность того, что участникам акций удастся добиться отставки Евкурова?

- Если бы в Москве были готовы к отставке Евкурова, она бы уже давно состоялась. Я думаю, что у Евкурова есть в Москве серьезная поддержка. Так что вероятность этого очень мала.

- Могут ли акции протеста в Ингушетии перерасти в более масштабные столкновения?

- Это зависит от того, какие установки будут у лидеров протестного движения. Изначально речь шла о мирном характере протеста. Стычки с силовиками начались после того, как в митинг вмешались федеральные власти. Если бы ситуация оставалась такой же, как во время первой протестной волны, когда местная полиция не вмешивалась в происходящее, то никаких столкновений бы не было.

А применение силы привело к тому, что люди начали отвечать тем же. Но, тем не менее, организаторы протестов подчеркивают их мирный характер. Я думаю, что они понимают бесперспективность каких-либо насильственных акций. С другой стороны, в Ингушетии очень высокий протестный потенциал, так что ничего нельзя исключать.

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