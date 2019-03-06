Почему малоимущие в России не получат бесплатно просроченные продукты

В Госдуме возникла инициатива обязать магазины отдавать бедным гражданам просроченные продукты. Такая практика распространена в некоторых европейских странах. В России по правилам продукты с истекшим сроком годности подлежат утилизации, за которую платят сами торговые точки. На первый взгляд, избавление от одной из статей расходов должно было бы вызвать интерес хозяев магазинов. Однако, как выясняется, в российских реалиях такая благотворительная практика едва ли может прижиться. По крайней мере, пока. В чем причины - выясняла DW.

Депутатская инициатива - на злобу дня?

Реальные располагаемые доходы российских граждан неуклонно снижаются шестой год подряд. По последним данным Росстата, в январе 2019 года они сократились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Число граждан, живущих за чертой бедности (имеют доход ниже среднего по стране прожиточного минимума - 10 451 рубль), составляет около 19 млн человек. Львиная доля доходов таких граждан тратится на еду. В этих условиях член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов решил выступить с инициативой поучиться у европейских коллег и обязать магазины отдавать просроченные продукты бедным.

У малоимущих россиян значительная часть доходов уходит на продукты питания

"Во всем мире просроченные продукты раздают людям просто так. Огромное количество небогатых граждан стоят в очередях за ними. Нам надо эту практику вводить и для себя. Например, хотя бы за сутки до конца срока годности проводить аналогичные акции. Если ты продукт сегодня вечером приготовил, то есть его можно будет еще два-три дня", - заявил он агентству городских новостей "Москва".

По словам депутата, торговые сети только выиграют от введения такой практики: во-первых, им не придется платить за утилизацию просроченных продуктов; во-вторых, им будут предоставлены налоговые преференции. Какие именно, Вострецов не уточнил. Запрос DW на эту тему депутат оставил без ответа.

Большинству магазинов прежние правила выгоднее

Судя по всему, инициатива депутата Госдумы направлена исключительно на торговые сети. Доля сетевого ритейла в России составляет около 50% на рынке розничной продажи продовольствия, причем в основном сети сосредоточены в крупных городах. Таким образом, подавляющее большинство торговых точек в России, особенно не в городах (где уровень бедности выше), даже в случае принятия нововведения продолжат работать по старинке.

Часть продуктов с истекающим сроком годности перерабатывается и продается как кулинарная продукция

Просроченные товары утилизируются здесь по усмотрению владельцев, нередко забираются продавцами домой или - в худшем случае - продаются с переклеенными сроками годности (известно, что почти каждый продукт питания имеет на 30% больший срок годности, чем указан производителем на упаковке).

Как заявил DW управляющий партнер консалтинговой компании Retail4you Сергей Лищук, даже если бы мелким магазинам предложили присоединиться к новой практике, они бы не стали этого делать, потому что налоговыми льготами их не прельстишь: "Все маленькие магазины - это индивидуальные предприниматели (ИП), к которым и так применяется щадящее налогообложение".

Практика сетевого ритейла

Что касается крупных торговых сетей, то сегодня просроченные продукты уничтожаются там под контролем видеокамер. Главным образом это касается скоропортящихся продуктов. В частности, так утилизируют устриц, которые в силу своей высокой стоимости часто остаются не проданными. "Забрать деликатес себе домой, чтобы порадовать близких, не получится. Хотя, наверное, кто-то думает, что у нас каждый вечер на ужин морские гады", - рассказала DW одна из сотрудниц крупного сетевого супермаркета.

В отношении товаров с более долгим сроком годности действует другая политика. "Если срок подходит, выставляются 30-50-процентные скидки, и товар быстро реализуется. Еще часть товара перерабатывается на кухнях самих магазинов и затем продается как полуфабрикат или готовая кулинарная продукция", - поясняет Сергей Лищук.

"Передача продтоваров с истекшим сроком годности куда-либо кроме как на утилизацию запрещена законом", - ответили DW в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Хотя, в принципе, передача продуктов на благотворительные цели возможна - эта практика уже существует, но пока не сильно распространена. Для выхода на большие масштабы бизнесу нужны стимулы.

"Речь об изменении порядка сбора НДС и налога с прибыли таким образом, чтобы торговые организации не были вынуждены платить НДС и налог на прибыль с тех продуктов питания, которые передаются на благотворительные цели", - заявили в АКОРТ.

Выбор невелик, продавцы бедны

По мнению Сергея Лищука, существует две главные причины, по которым европейская практика пока неприменима в России, и обе они касаются проблем в экономике. "В Европе продавцы магазинов имеют значительно большую зарплату, чем в России, и им нет резона забирать себе просроченные товары. В России же сотрудники магазинов зачастую тождественны по уровню доходов малообеспеченным гражданам, - указывает эксперт. - Получается, что если разрешить магазинам отдавать просроченные товары бедным, их сотрудники себе же (или членам своих семей) и будут их забирать. Появятся очереди, начнется неразбериха - свои это или нет".

Вторая причина - невысокая конкуренция производителей и - как следствие - ассортимент, не дотягивающий до европейского. "Товарное изобилие в Европе намного больше, чем в России. Там идет война за спрос, и не все товары находят своего покупателя, поэтому физически там больше просрочки. В России прилавок по некоторым позициям не насыщен даже на 100 процентов", - констатирует Лищук. По его словам мнению, количество продтоваров в России начнет увеличиваться, только когда в экономике станет меньше проблем. Пока же, по его выражению, инициатива депутата Вострецова звучит "как чистой воды популизм".

Не совсем корректно сравнение инициативы депутата с "некоторыми европейскими странами" и по той причине, что в Европе принято маркировать продукты питания преимущественно указанием минимального срока хранения, а не максимального срока годности.

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