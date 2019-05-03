Почему Макиавелли стал любимым автором тиранов

Никколо Макиавелли называют первым политологом нового времени. Взглянуть на эту личность с неожиданной стороны предлагает профессор Дирк Хёгес (Dirk Hoeges), автор вышедшей в Германии книги "Власть и иллюзии".

Главный труд Макиавелли - "Государь" - широко и скандально известен. Один из советских словарей иностранных слов толкует "макиавеллизм" как политику, основанную на культе грубой силы, на пренебрежении нормами морали, как коварство, вероломство, двуличие и лицемерие. Однако в высокой нравственности, честности, личном благородстве Макиавелли, как считает не только профессор Хёгес, сомневаться не приходится. Это был очень умный человек, обладавший многочисленными талантами, политик, дипломат, философ, историк, поэт, драматург, театральный режиссер и композитор.

Министр и ссыльный

О жизни Никколо Макиавелли известно довольно много. Он родился в 1469 году, вырос во Флоренции, был ее гражданином и патриотом. Знатное происхождение и незаурядные способности позволили Никколо Макиавелли быстро сделать карьеру. Он присоединился к политическим противникам правившего во Флоренции семейства Медичи и, когда его Медичи были изгнаны, стал исполнять обязанности министра иностранных дел республики.

Но в 1512 году Медичи при поддержке испанских и швейцарских войск вернулись к власти. Макиавелли долго и с пристрастием допрашивали, пытали на дыбе, посадили в тюрьму и не казнили лишь потому, что он в свое время спас от смерти нескольких известных приверженцев Медичи. В конце концов, Макиавелли сослали в деревню Сант-Андреа, в его небольшое поместье. Восемь лет длилась эта ссылка, невыносимая для столь деятельного человека, каким он был.

Семья Макиавелли (у него было шестеро детей) едва сводила концы с концами. Однако, как это порой бывает, ссылка оказалась самым плодотворным периодом его литературного творчества. Именно тогда были написаны "Рассуждения по поводу первой декады Тита Ливия", знаменитый трактат "Государь", биографическое повествование "Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки" о собирателе итальянских земель, комедия "Мандрагора" (кстати, много раз ставившаяся на сценах российских театров), теоретический труд "О военном искусстве"...

Макиавелли на портрете Санти ди Тито. Фрагмент

Лишь в 1520 году, после смерти Лоренцо Медичи, Макиавелли разрешили вернуться ко двору и даже поручили написать историю Флоренции. Власть как будто снова начинала благоволить к нему. Но в 1527 году произошел новый переворот. Этого удара Никколо Макиавелли уже не выдержал. 21 июня 1527 года он скончался в возрасте 58 лет.

До нас дошел портрет Макиавелли работы итальянского художника Санти ди Тито. На ней изображен худой, коротко остриженный человек с живым, проницательным взглядом. Высокий лоб с залысинами, темные глаза, нос с горбинкой, сжатые как будто в полуулыбке губы... Никакой жестокости, свирепости, коварства в его облике нет. Ничего, что позволило бы предполагать в нем человека, который в трактате "Государь", как говорят, учил политиков забывать о честности, справедливости, верности слову, исповедуя принцип "цель оправдывает средства".

Но что значит: "учил политиков"? Никколо Макиавелли, как напоминает в своей книге "Власть и иллюзии" Дирк Хёгес, адресовал "Государя" вполне конкретному человеку - "его светлости Лоренцо де Медичи". Это было не просто традиционное для тех времен посвящение и не просто подхалимская попытка опального философа вновь снискать расположение своего давнего покровителя.

Макиавелли мечтал покончить с раздробленностью Италии, очистить ее от иноземных завоевателей - испанцев, французов, швейцарцев и немцев, создать сильное государство. Именно эта цель (а не вообще всякая цель) оправдывала в его глазах "средства". Созданию сильной, самостоятельной Италии, по мнению Макиавелли, можно и должно было приносить в жертву всё - в том числе мораль и добродетель. К тому же представления о морали и добродетели были в те времена (полтысячи лет назад), мягко говоря, несколько иными, чем сегодня.

Наставления тиранам

И, тем менее, можно возразить: Макиавелли написал то, что написал. А именно: "Все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли". "Надо действовать так, чтобы тех, кто больше уже не верит, заставить верить силой". "Надо побеждать силой или хитростью, внушать народу любовь и страх, устранять людей, которые должны или могут повредить…" Впрочем, высказывания Макиавелли далеко не всегда однозначны. Судите сами: "Есть два способа борьбы: один, опираясь на закон, другой - действуя силой. Первый способ присущ человеку, второй - зверю. Государь должен уметь пользоваться обоими".

Как бы там ни было, но Дирк Хёгес пытался реабилитировать не книгу, а ее автора. Поэтому важно понять, почему Макиавелли все это писал. В той ситуации он был убежден, что тирания является "горьким, но необходимым лекарством". Кроме того, Макиавелли просто называл вещи своими именами, показывал, что природа власти имеет вовсе не божественный характер, что политику определяют не Бог или церковь, а реальные, земные интересы и человеческие слабости. Именно за последовательный антиклерикализм Макиавелли его произведения (не только "Государь", но и фривольные пьески, в которых он насмехался над религией и монахами) вплоть до 1929 года были запрещены католической церковью.

Всё так. Но что касается тиранов, то для очень многих из них "Государь" Макиавелли стал настольной книгой, а его так называемые наставления правителю, данные полтысячи лет назад, принимались как практические рекомендации. Наполеон говорил, что Макиавелли - "единственный писатель, которого стоит читать". Владимир Ильич Ленин очень одобрительно отзывался об "умном флорентийце". Что касается Сталина, то в его времена в СССР книги Макиавелли выходили несколько раз. Причем, в предисловии к изданию 1939 года Макиавелли был объявлен "великим прогрессивным писателем".

Можно, однако, усомниться в том, что Сталин и другие тираны, увлекавшиеся Макиавелли, действительно внимательно читали "Государя". Во всяком случае, они весьма односторонне воспринимали рекомендации автора, совершенно игнорируя, например, такое: "Государь не должен быть … скор на расправу, во всех своих действиях он должен быть сдержан, осмотрителен и милостив". Или такое: "Государь должен проявлять беспокойство, замечая, что кто-либо почему-либо опасается говорить ему правду". Очень актуально, не правда ли?

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