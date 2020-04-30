Почему Лукашенко раздражают Telegram-каналы?

В последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко все чаще в своих заявлениях критикует Telegram-каналы. Недавно он упомянул об обвинениях со стороны "оппозиционеров в отдельных бандитских Telegram-каналах" и о "гадких каналах, которые в Москве попрятались, и оттуда плявузгают в сторону Беларуси". На их критику в свой адрес Лукашенко сетовал даже на переговорах с Владимиром Путиным в декабре 2019 года.

Словно в продолжение слов президента Лукашенко государственный канал "Беларусь 1" выпустил специальный репортаж под названием: "Вам Telegram! Оружие нашего времени", в котором призывает доверять официальной информации, а не "фейкам" и "сливам" в мессенджере Telegram. С чем же связана такая реакция властей Беларуси?

Аудитория Telegram в Беларуси сопоставима со СМИ?

Такая эмоциональная реакция президента свидетельствует о том, что Лукашенко стал регулярно получать выжимки из каналов в мессенджере, считает политический аналитик и автор Telegram-канала Shraibman Артем Шрайбман. "Лукашенко чувствителен к критике, и, увидев ее объемы и тональность в свой адрес, у него создается впечатление, что все его постоянно где-то критикуют", - говорит Шрайбман.

Повышенное внимание властей к мессенджеру Telegram редактор крупнейшего его канала NEXTA, имеющего 277 тысяч подписчиков, а также NEXTA Live (212 тысяч подписчиков), Роман Протасевич связывает с тем, что в Беларуси он разросся до впечатляющих масштабов. "Количество уникальных просмотров за месяц на наших двух каналах сравнимо с ведущими белорусскими медиа", - говорит Протасевич.

Каналы в мессенджере Telegram для многих стали альтернативным источником информации

По данным сервиса Tgstat.ru, число белорусских Telegram-каналов в 2019 году выросло более, чем в два раза и сейчас насчитывает около 1500. Администратор белорусского Telegram-сообщества, автор канала "БелАрусский телеграм" Вадим Чаюков рассказывает, что тематика самых крупных и популярных каналов в Беларуси - это политика и новости, а в последнее время добавился еще и коронавирус.

Также нужно отметить, что в Беларуси довольно сплоченное Telegram-сообщество. Уже дважды более ста самых крупных каналов в Telegram объединялись для совместного заявления. В первый раз они выступили против интеграции с Россией (412 тысяч просмотров поста), а во второй раз каналы требовали от властей полную информацию о коронавирусе (520 тысяч просмотров).

Telegram - место для "сливов" и эксклюзива?

Рост популярности Telegram также объясняется слабым уровнем развития инвестигативной журналистики (журналистики расследований) и отсутствием культуры информационных "сливов" в Беларуси, говорит аналитик Шрайбман. "Анонимность позволила чиновникам переступить страх и начать сливать информацию - конечно, не всегда достоверную и иногда просто дискредитирующую соперников", - отмечает он.

Telegram стал одним из самых популярных мессенджеров

Многочисленные "сливы" и стали причиной роста самого крупнейшего Telegram-канала NEXTA, его создал политический YouTube-блогер Степан Светлов. Его редактор Роман Протасевич рассказал DW, что в начале канал развивался сам по себе, плюс прирост давал YouTube-канал NEXTA: "Позже люди стали понимать, что нам можно безопасно присылать информацию. Поэтому канал стал расти за счет эксклюзивной информации, и можно сказать, мы выросли на "сливах".

Вместе с тем Роман Протасевич не отрицает, что в Telegram можно встретить много ложной информации. "Нам ежедневно приходится работать с большим потоком информации, и 10-15% - это фейки, которые звучат, как "одна бабка сказала". По словам редактора канала, нужно понимать, что публикация фейков остается на совести авторов каналов.

Лукашенко пугает критика российских каналов?

Администратор Telegram-сообщества Вадим Чаюков рассказывает, что сейчас Telegram-каналы в Беларуси можно разделить на 4 сегмента: независимые белорусские каналы - самые большие и популярные, сеть пророссийских каналов, государственные белорусские каналы, а также закрытые приватные каналы, которые создаются из Украины или Россия для заработка и дальнейшей продажи.

Наибольшую критику из них у Александра Лукашенко вызывают именно пророссийские каналы, которые сейчас стали его ругать за позицию по COVID-19. Автор канала "Белорусский порядок", который специализируется на российском влиянии в Беларуси, считает, что отношением к коронавирусу власти сами поставили себя под удар, а российская среда политизировала этот вопрос: "Начали активно обрабатывать тезис, что Лукашенко не справляется с эпидемией, припоминая все обиды, накопившиеся в последние годы. Доходило до заявлений о том, что нужна гуманитарная операция".

Вместе с тем анонимный автор говорит, что не нужно преувеличивать вес пророссийских каналов в РБ - они имеют до 20 тысяч подписчиков и вряд ли оказывают влияние на ситуацию внутри страны: "Но для российской аудитории они становятся той призмой, через которую формируется восприятие Беларуси. Даже небольшой маргинальный канал может оказать значительное влияние, если его подхватит крупный проект".

Как власти пытаются контролировать Telegram?

Но главная причина негативной реакции властей на Telegram - неспособность его контролировать, считают авторы каналов. "Для них это игра на новом поле - они понимают, как работать со СМИ, но что делать с анонимными каналами не знают", - считает автор Telegram-канала "Белорусский порядок".

Поэтому власти начали принимать меры противодействия растущему влиянию мессенджера. Среди очевидных можно назвать создание собственной сети каналов - почти все белорусские министерства пришли в Telegram, плюс появились "свои" каналы со "сливами". Такую реакцию властей Шрайбман называет "травоядной": "Из-за невозможности задушить это движение, они попытались создать свою повестку в противовес. В конце концов, они сами учатся взаимодействовать с новой для себя аудиторией".

Наравне с этими мерами, по мнению Шрайбмана, власти пошли на публичную дискредитацию Telegram, о чем ярко свидетельствует "разоблачительный" фильм на "Беларусь 1". "Очевидно, что власти не могут победить этот феномен, поэтому пытаются с ним играть. На грядущей президентской кампании, думаю, власти пойдут по пути России и изберут тактику "контролируемых сливов", чтобы перехватить эфир у оппозиционных каналов", - считает аналитик.

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