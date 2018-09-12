 Почему Кремль так долго искал подозреваемых по делу Скрипалей | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.09.2018

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Россия

Почему Кремль так долго искал подозреваемых по делу Скрипалей

Владимир Путин признал, что Кремлю известны подозреваемые в деле об отравлении Скрипалей. Эксперты ответили, зачем для их поиска Москве потребовалась целая неделя.

Фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей

Развитие в деле об отравлении бывшего агента российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери - президент РФ Владимир Путин в среду, 12 сентября заявил, что российские власти нашли тех, кого Великобритания подозревает в совершении этого преступления.

Двое подозреваемых в применении химического оружия в Солсбери известны под именами Александра Петрова и Руслана Боширова, хотя британские следователи полагают, что имена вымышленные, а за ними скрываются офицеры российской военной разведки. Российский президент сказал, что эти двое - гражданские лица, и "ничего там особенного и криминального нет". Путин призвал подозреваемых выступить с заявлением в прессе. В течение того же дня государственные СМИ в РФ заявили, что им удалось связаться с одним из них, Александром Петровым, который, возможно, "на следующей неделе" даст свой комментарий.

Почему Кремлю понадобилось так много времени?

Лондон назвал подозреваемых неделю назад - с тех пор в РФ утверждали, что их имена Москве "ни о чем не говорят". И вот теперь Кремль перестал отрицать их существование, но почему властям потребовалось столько времени? На этот вопрос DW британский эксперт по российским спецслужбам Марк Галеотти ответил так: "Подозреваю, что они просто обдумывали возможные варианты". В Кремле искали, что можно было бы ответить на те претензии, которые прозвучали, сказала в интервью DW глава аналитической компании "R.Politik. Reality of Russian Politics" Татьяна Становая: "Надо было занять какую-то позицию".

Орудие убийства - флакон духов, наполненный ядом

Орудие убийства - флакон духов, наполненный ядом

"Кажется чрезвычайно маловероятным, что это были два абсолютно невинных россиянина, которые отправились провести пару дней в Солсбери без посещения собора - главного туристического магнита в городе. Это были офицеры разведки", - сказал работающий в настоящее время в Институте международных отношений в Праге Марк Галеотти.

Он предположил, что прошедшее время в Москве использовали для поиска доказательств того, что речь идет об "обычных россиянах". Виктория Скрипаль, которая регулярно комментирует в российских СМИ дело об отравлении ее родственников Сергея и Юлии, именно так и отозвалась о Боширове и Петрове, заявив, что знает их как "простых людей".

По мнению опрошенных DW экспертов, особых вариантов у Кремля, кроме как признать существование россиян, регулярно выезжавших в Европу по действующим российским паспортам, не оставалось. "На самом деле, а какая альтернатива? Очень сложно в современном мире кого-то спрятать. Поэтому даже если обсуждались какие-то альтернативные варианты, от них скорее всего отказались в силу того, что если их невозможно реализовать в желаемом виде, то это будет еще большим ударом по России", - говорит Становая. "Очевидно, что первый российский инстинкт, как всегда, - все отрицать. Но я думаю, что они (Москва. - Ред.) пришли к выводу, что этот вариант не продержится", - согласен Галеотти.

Теперь, когда существование подозреваемых и их российское гражданство признают власти в России, Становая ожидает появление новой версии событий, включая их поездку в Великобританию. "В любом случае, Кремль будет поддерживать этих людей и доказывать, что они не причастны к тому, что произошло", - заключила политолог.

Сравнение дела Скрипалей с делом Литвиненко

Татьяна Становая видит в этом сходство с тем, какую линию поведения выбрал Кремль в деле об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. "Схожего много. В обоих случаях Россия отвергала причастность, но всегда как бы подмигивала, - говорит Марк Галеотти. - В определенном смысле они хотят, чтобы люди думали, что за этим стоит Москва. Это им очень полезно для запугивания людей и даже целых стран".

Фотографии подозреваемых, известных под именами Руслана Боширова и Александра Петрова

Фотографии подозреваемых, известных под именами Руслана Боширова и Александра Петрова

Но есть и отличия, говорят эксперты. "Принципиальное отличие заключается в том, что в Кремле рассчитывали по-тихому все замять с Литвиненко в диалоге с Лондоном. Тогда отношения, конечно, были не самыми теплыми, уже были серьезные проблемы… но было ощущение, что "как-нибудь договоримся", - заметила Татьяна Становая.

Еще одним отличием стал отказ Москвы от работы по неформальным каналам, говорит российский политолог: "Сейчас я не вижу этого вообще, нет никаких надежд на то, что с Лондоном можно о чем-либо разговаривать. В Кремле скорее исходят из тактики "нападение - лучшая защита". По ее словам, в Кремле больше не смотрят ни на разумность аргументов, ни на их достоверность - самое главное, выдвинуть объяснение, которое было бы альтернативным тому, что говорит Лондон, и которое вызывало бы сомнение в том, что сообщают следователи в Великобритании.

Британский профессор видит отличия не столько в тактике Кремля по выходу из кризиса в отношениях, вызванных убийствами, а тем, что внешние условия за 12 лет стали другими. "Что действительно изменилось: мир изменился. Когда отравили Литвиненко, Великобритания пыталась взять достаточно жесткий курс, но, если быть откровенным, никто из союзников не был готов ее поддержать. Было много риторических заявлений, но никаких действий". А вот после нападения на Скрипалей по призыву Лондона возникла международная кампания по высылке российских дипломатов. "Не то чтобы я ожидаю повторения волны высылок. Но это означает, что сегодня Великобритания в более сильной позиции, чем раньше, а для России это означает, что мало кто готов верить ее заявлениям просто так", - говорит Галеотти.

В российской власти "нет консенсуса"

У развития дела Скрипалей есть и еще один аспект. Не исключено, что нежелание брать ответственность за операцию по уничтожению бывшего российского военного разведчика вызвало конфликт в российских спецслужбах, говорит Татьяна Становая.

Контекст

Великобритания представила новые свидетельства причастности России к использованию химического оружия на британской территории. (05.09.2018)

Британский постпред при ООН заявила, что Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности обвиняемых в отравлении Скрипалей. Постпред РФ при ООН назвал выводы Лондона "русофобскими фантазиями". (06.09.2018)

Владимир Путин назвал предполагаемых Руслана Боширова и Александра Петрова "гражданскими лицами" и призвал их "самим рассказать о себе" в СМИ. (12.09.2018)

Руслан Боширов и Александр Петров с ноября 2017 года по февраль 2018 года бронировали девять рейсов в Женеву, пишет британская газета The Telegraph. (08.09.2018)

"Есть информация, которая гуляет в кулуарах, что в СВР (Служба внешней разведки. - Ред.) пытаются всячески снять с себя ответственность за дело Скрипалей и якобы недовольны тем, что делают люди в Главном управлении в Генштабе. Я бы не исключала, что это правда", - говорит политолог. В этом контексте, по ее мнению, возможно, следует рассматривать недавнее появление разоблачительного материала о покупке видов на жительства в Венгрии "полными тезками близких родственников" главы СВР Сергея Нарышкина, как написала соавтор расследования "Новая газета".

Становая говорит, что в органах власти России нет консенсуса по многим ключевым вопросам, "в которых подозревают Россию": "Это касается не только отравления (Скрипалей. - Ред.), но и кибератак; того, как ведется информационная кампания, например, та политика, которую проводили Russia Today и Sputnik во Франции, - она вызывала очень серьезные споры. Не все среди (российских. - Ред.) дипломатов поддерживали такую линию. Спорные вещи всегда ставят проблему ответственности. А там, где появляется проблема ответственности, начинается выяснение отношений".

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключают, что эти имена - вымышленные, тем не менее на обоих россиян был выписан европейский ордер на арест.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Как "агенты Кремля" не смогли убить Скрипаля

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес.  

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"Гражданские лица" в Солсбери: что думают эксперты о заявлении Путина (12.09.2018) 12.09.2018

Президент РФ впервые высказался о подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Владимир Путин назвал предполагаемых Руслана Боширова и Александра Петрова "гражданскими лицами" и призвал их "самим рассказать о себе" в СМИ.

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Лондон представил комплексные доказательства совершения отравления в Солсбери военной разведкой РФ. В ЕС звучат призывы к новым активным действиям в отношении Кремля.

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