Почему Киев не предоставляет гражданство иностранным добровольцам

После недавней выдачи украинскими спецслужбами России россиянина Тимура Тумгоева, которого ФСБ РФ разыскивала через Интерпол за участие в войне в Сирии якобы на стороне террористов "Исламского государства", в Киеве под стенами Верховной рады периодически протестуют националисты и бойцы добровольческих батальонов. У них одно требование - упростить получение украинского гражданства иностранцам, воевавших на стороне Украины в Донбассе. Одним из тех, кто защищал на востоке Украины территориальную целостность страны, но за четыре года не смог получить украинское гражданство, и был Тимур Тумгоев.

Не выполнены обещания Порошенко

По подсчетам правозащитников в Украине сейчас находится до тысячи иностранцев, которые с начала войны в Донбассе воевали в составе украинских добровольческих батальонов, а позже по контракту остались служить в украинской армии. Это добровольцы из Грузии, Хорватии, Норвегии, Италии, США, России и Беларуси. Еще в 2014 году президент Петр Порошенко, выступая в Верховной раде, обещал предоставить гражданство иностранцам, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Но с тех пор его получило лишь около десятка иностранных добровольцев. "Все эти люди получают гражданство в общем порядке. Единственное, если они служили по контракту в Вооруженных силах Украины, то, соответственно, им достаточно непрерывного проживания в течение трех, а не пяти лет, как для всех", - прокомментировала DW ситуацию заместитель начальника управления коммуникации и электронных сервисов Государственной миграционной службы Украины Инна Герасюк.

Без украинского гражданства в тюрьму

Однако те, кто в 2014 году записывался в добровольческие батальоны, воспользоваться даже этим преимуществом не могут. Хотя для некоторых из них получение украинского гражданства является критическим. Например, для россиянина Никиты Матвеева из Санкт-Петербурга.

Никита Матвеев

В июне 2014 году он бросил работу строителя в РФ и приехал в Украину добровольцем в батальон "Азов". Участвовал в боях за Широкино, Иловайск, Приморское. "У меня скоро заканчивается загранпаспорт, и я вообще стану нелегалом. Меня запросто депортируют в Россию, а там тюрьма и пытки", - рассказывает Никита Матвеев. По его словам, он четыре раза подавал документы в государственную миграционную службу и Администрацию президента Украины. Но их четыре раза возвращали под разными формальными предлогами "То буква не та, то печать не та, то поезжайте в Россию привезите справку о несудимости. А как я туда поеду? Меня "примут" еще на границе", - жалуется собеседник DW.

Он отмечает, что добровольцам из России и Беларуси сложнее всего, ведь без украинского гражданства им грозит принудительное возвращение на родину, а там прямая дорога в СИЗО. Но, по словам Матвеева, он не мог в 2014 году поступить иначе, как приехать в Украину и записаться в добровольческий батальон: "Я нужные книги в детстве читал. У меня обостренное чувство справедливости".

Другая история другой страны

Денис Шелер

Подобные мотивы приехать в Украину были и у Дениса Шелера из Хорватии. Он прошел хорватскую войну и понял в 2014 году, что Украина стала жертвой "большой геополитики". "Мы видели такую ​​же политику на Балканах в 90-х, как и здесь. Что-то мне подсказало, что я должен быть в Украине как доброволец, и за четыре года я не пожалел об этом ни разу", - делится Шелер. В отличие от Никиты Матвеева у него нет проблем на родине. Он живет и работает в Украине, а в отпуск ездит домой, в Хорватию. "Я не подавал документы на получение украинского гражданства, потому что у меня нет никаких проблем с властями Хорватии. Нас не считают террористами как в России", - рассказывает Шелер.

Законопроект о гражданстве иностранным добровольцам "подвис"

При этом Денис Шелер вместе с Никитой Матвеевым ходит на акции протеста, где они требуют от депутатов Верховной рады проголосовать за упрощенную систему предоставления иностранным добровольцам гражданства Украины. Соответствующий законопроект зарегистрирован еще в 2015 году и прошел все согласования профильного и смежных комитетов, однако до сих пор так и не был внесен в сессионный зал для голосования. "После экстрадиции Тимура Тумгоева ситуация стала вообще невыносимой. Эти люди воевали за Украину, но теперь же Украина выдает их по упрощенной процедуре, им не дают гражданство, у них заканчиваются загранпаспорта и через некоторое время они станут вообще нелегалами. Их проблему надо решать прямо сейчас. Это вопрос морали ", - считает один из авторов законопроекта бывший командир батальона "Азов" Андрей Белецкий. По его словам, две трети иностранных добровольцев, воевавших в украинских добровольческих батальонах, приехали из России, Беларуси и Грузии.

Есть ли выход из ситуации?

"Эти люди могут подавать документы на получение статуса беженца", - говорит Инна Герасюк. Но в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) думают иначе. Там выдали постановление, что люди с оружием на такой статус претендовать не могут.

Хотя руководитель программ Харьковской правозащитной группы Борис Захаров указывает, что Украина имеет право предоставлять статус беженца, несмотря на постановление УВКБ ООН. Он уверен, что для этого можно было бы предоставить добровольцам какой-то отдельный статус, или же просто украинское гражданство.

Захаров отмечает, что, несмотря на обещания Петра Порошенко решить проблему, Украина уже четыре года закрывает на нее глаза. "Это нежелание стороны президента и СБУ. По их логике и логике государства во время вооруженного конфликта сюда ехали всевозможные проходимцы. Тогда интересы государства по защите территориальной целостности страны совпадали с интересами этих людей, но они не совпадают сейчас по поводу их легализации", - отмечает Захаров.

По его мнению, Петр Порошенко и украинские спецслужбы еще не определились, какую потенциальную угрозу могут представлять для них бывшие добровольцы, и как их можно контролировать, поэтому проблема и не решается. Захаров считает, что в каждой отдельной ситуации для получения украинского гражданства иностранными добровольцами должен быть выбран индивидуальный подход.

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