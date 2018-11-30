Почему Керченский конфликт не вызвал эмоционального подъема у россиян

Меньше недели прошло с инцидента в Керченском проливе, который закончился задержанием российскими пограничниками двух украинских катеров и буксира, которые были доставлены в порт Керчи. 27 и 28 ноября суды в аннексированном Крыму на два месяца арестовали 22 задержанных украинских моряков и двух сотрудников СБУ. Российская ФСБ инкриминирует им незаконное пересечение российской морской границы, совершенное организованной группой.

Реагируя на инцидент, президент Украины Петр Порошенко добился введения на части территории страны военного положения. Его российский коллега Владимир Путин назвал происшедшее провокацией и "продажей антироссийских настроений". Тему активно обсуждали и продолжают обсуждать все российские СМИ: она была в каждом новостном выпуске госканалов и едва ли не в каждом политическом ток-шоу. DW выяснила у социологов, насколько волнует данная тема рядовых жителей России.

Что такое "крымский эффект" и почему он закончился

По данным последнего опроса "Левада-центра", 47% населения считает, что Россия движется по верному пути, противоположного мнения придерживаются 42%. Еще в марте 2018 года соответствующие показатели составляли 63% и 23%. Среди причин уменьшения поддержки властей социологи называют окончание так называемого "крымского эффекта", который, по их оценкам, длился с весны 2014 года по лето 2018 года.

Александр Ослон

"То, что произошло с Крымом в 2014 году, настолько уникально, что с этим вообще ничего не может сравниться, - указывает президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон. - По охвату и глубине воздействия подобного рода события происходят крайне редко. Причем, позитивных примеров почти нет. Из негативных, скажем, взрывы домов (в России.- Ред.) в 1999 году. Или 11 сентября в Америке".

По своему масштабу "крымский эффект" был неожиданным для власти, уверен социолог "Левады-центра" Денис Волков. В его основе - реализация желания "сделать наконец то, что хотим" без оглядки на критику Запада, а также удачная комбинация постсоветской тоски по великой державе и риторики "наших бьют". "Причем интересно, что, по опросам, больше половина населения по умолчанию против вмешательства в конфликты с другими государствами. Но при этом больше 80% до сих пор считают, Россия должна заступаться, если есть угроза русскоязычному населению", - поясняет Волков.

Анастасия Никольская

Окончание посткрымской "новой стабильности" нередко связывают с первыми новостями о повышении пенсионного возраста. В докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) "Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия" подчеркивается, что процесс начался еще до пенсионной реформы.

По мнению одного из авторов этого исследования, доцента кафедры психологии РГУ имени Косыгина Анастасии Никольской, "крымский эффект" ослабило общее ухудшение жизни. Пенсионная реформа лишь ускорила формирование недоверия и понимание того, что надо опираться на себя, а не на государство.

Как это меняет восприятие Керченского конфликта

На контрасте с 2014 годом сообщения о нынешнем конфликте в Черном и Азовском морях выглядят повседневностью и не производят никакого эмоционального эффекта, убежден Александр Ослон. "Новости федеральных СМИ об Украине у кого-то, безусловно, вызовут подъем ура-патриотизма или, напротив, раздражение. Но масштабы этих эмоций в рамках страны миниатюрные. Положительные и негативные эмоции нивелируются. Общая реакция более чем ровная", - констатирует президент ФОМа.

С ним согласен и социолог Денис Волков: "Ура-патриотизм должно вызывать что-то значимое, что можно представить как победу, притом справедливую. Конфликт с Украиной тлеющий, интереса к нему особого нет, и властям он особых очков не добавляет".

Психолог Александра Никольская отмечает когнитивный диссонанс в восприятии ситуации в Украине. С одной стороны, исследования показывают, что в России есть запрос на миролюбивую политику. Население уже утомляет выраженная агрессия. "С другой стороны, по-прежнему не очень ясно, кто прав, а кто виноват в Керченском кризисе. Если это Украина, то россияне все же поддержат оборонительные ответные меры", - комментирует Никольская.

По ее мнению, если бы похожий инцидент, как в Керченском проливе, случился до крымского спада, был бы эмоциональный взрыв. Сейчас, по ее мнению, ждать выраженной массовой реакции поддержки или осуждения того, что происходит, не стоит.

Одна из причин отстраненности в реакциях - снижение доверия к государственным СМИ. По данным ФОМа, в январе 2016 года им доверяли 65% опрошенных, а в ноября 2018-го - 47% опрошенных. "Во многом люди, которые перестали смотреть федеральные СМИ, сделали это, чтобы обезопасить себя от большого потока агрессии", - резюмирует Никольская.

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