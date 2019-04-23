Почему кампания по выборам в Европарламент идет так вяло

Неизвестные широкой публике кандидаты и ограниченные национальной повесткой темы - агитирующим за выборы в Европарламент приходится нелегко. О ходе кампании и расстановке сил - DW.
Выборы в Европарламент - вовсе не то событие, которое привлекает к себе повышенное внимание граждан стран-членов ЕС. Только 43 процента из 445 миллионов избирателей из этих государств участвовали в предыдущих выборах евродепутов в 2014 году. По оценкам экспертов, в этот раз - голосование состоится в конце мая - явка вряд ли будет намного выше. При этом она почти непрерывно снижалась с 1979 года, когда прошли первые прямые выборы в Европейский парламент. Тогда явка составила рекордные 62 процента.
Агитация на выборах в Европарламент: каждый сам за себя
Мобилизовать избирателей темой Европы явно проблематично. Дело в том, что единая избирательная кампания в 28 государствах-членах ЕС, а также единые партии, в ней участвующие, практически отсутствует. В каждой из этих 28 стран каждый борется за себя, потому что голосование везде проходит по национальному законодательству.
Кандидата на пост главы Еврокомиссии от европейских консерваторов, представителя баварского ХСС Манфреда Вебера (Manfred Weber), выбирают только в Германии, потому что только там гражданин ФРГ Вебер может баллотироваться в Европарламент. При этом имя самого Манфреда Вебера что-то говорит лишь четверти немецких избирателей.
Сотни партий, лишь частично объединенных в рамках восьми разных фракций Европарламента, сражаются сейчас за депутатские мандаты. Единые партийные плакаты, предвыборные лозунги и рекламные ролики на ТВ, как это имеет место на выборах в национальные парламенты, в данном случае практически отсутствуют.
15 мая пройдут единственные в Европе теледебаты ведущих партийных кандидатов, организованные общественными вещательными телекомпаниями стран ЕС. Но даже эта дискуссия не везде будет показана в прямом эфире.
Кто станет кандидатом на пост главы Еврокомиссии
Новому составу Европарламента предстоит одобрить кандидатуру следующего главы Еврокомиссии, формально назначаемого Советом ЕС, куда входят главы государств и правительств всех стран Евросоюза. С прошлых выборов фракции выдвигают своих претендентов на этот важнейший пост.
Кандидатом консерваторов, объединенных в Европейскую народную партию (ЕНП), является вышеупомянутый Манфред Вебер. Чтобы получить большинство голосов евродепутатов, ему потребуется широкая коалиция ЕНП с социал-демократами, либералами и, возможно, также с "зелеными". Что представляется довольно проблематичным.
У кандидата от второй крупнейшей фракции, Партии европейских социалистов (ПЕС), представителя Нидерландов Франса Тиммерманса еще меньше шансов, чем у Вебера, поскольку поддержка у составляющих фракцию партий социал-демократической направленности сокращается во многих странах ЕС. Поэтому на данный момент более вероятно, что главы государств и правительств стран, входящих в Евросоюз, предложат своего кандидата (впервые им может стать женщина) на пост руководителя Еврокомиссии.
Правые популисты собирают под свои знамена возмущенныхевропейцев
Многие ведущие европейские политики называют нынешние выборы в Европарламент судьбоносными. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон, который в марте перед началом избирательной кампании выступил с призывом фундаментально реформировать ЕС, столкнулся с массой серьезных вызовов.
На другом краю политического спектра либералу Макрону оппонируют правые популисты, ряды которых на этих европейских выборах заметно сплоченнее и шире, чем на предыдущих. Под руководством министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини из правопулистской "Лиги" формируется альянс правых популистов Италии, Германии, Австрии, Венгрии и Франции. По оценкам экспертов, он может получить около 20 процентов мест в Европарламенте, собрав голоса избирателей правых взглядов, а также недовольных своим положением европейцев.
Правых популистов консультирует известный специалист по стратегии избирательных кампаний Стивен Бэннон, который в 2016 году помог Дональду Трампу стать президентом США. Еще летом прошлого года Бэннон заявил, что традиционным политическим партиям Европы не хватает вдохновения, мощи и поддержки молодежи, чтобы успешно выступить на нынешних выборах. Бэннон и Сальвини тоже хотят изменить ЕС - радикально и изнутри.
28 разных европейских выборов
В ходе избирательных кампаний в 28 странах-членах ЕС, по итогам которых будет сформирован Европарламент, в большинстве случаев речь идет о совершенно различных темах. Проще говоря, везде доминирует национальная повестка дня. В Германии, например, обсуждают налог на выбросы СО2, так называемый upload-filter (проверку контента до загрузки в интернет на соблюдение авторских прав) и будущее правящей коалиции.
В Венгрии спорят о том, как можно защититься от мигрантов и поддержать на высоком уровне значение христианских основ европейской цивилизации. В Италии эти выборы являются проверкой того, насколько сильна "Лига" на национальном уровне. Что позволит рассуждать о том, когда Сальвини может инициировать разрыв коалиции с левопопулистским "Движением 5 звезд", чтобы затем самому возглавить правительство.
В Бельгии никто не говорит о Европе, потому что в тот же день здесь выбирают и национальный парламент. В свою очередь в Словакии европейские выборы, похоже, действительно никого не интересуют. В предыдущих приняли участие лишь 13 процентов словаков, имеющих право голоса. А в Великобритании выборы в Европарламент, которых здесь не хотел никто, становятся своеобразным вторым референдумом по "Брекзиту". Список стран и национальных особенностей кампании можно продолжить.
Наиболее важнойтемой является экономика
А что действительно интересует граждан стран ЕС? Европарламент следит за их настроениями, изучая их в ходе регулярных опросов общественного мнения "Евробарометр". Экономика, безработица среди молодежи, миграция и изменение климата - эти темы называются европейцами в числе самых важных.
По данным опроса, проведенного в феврале 2019 года, большинство населения во всех государствах ЕС - за исключением Великобритании, Италии и Чехии - хочет, чтобы эти страны остались в Евросоюзе. В среднем 61 процент опрошенных считает, что членство в Европейском Союзе - плюс для их стран. При этом только 20 процентов респондентов полагают, что они, участвуя в выборах в Европарламент, могут что-то изменить. Брюссель и Страсбург, видимо, слишком далеко.
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