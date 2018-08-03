Почему испортились отношения Греции и России?

Вот уже месяц, как традиционно хорошие российско-греческие отношения находятся в глубоком кризисе. В середине июня стало известно, что сотрудники посольства РФ в Афинах пытались с помощью подкупа чиновников, бизнесменов и влиятельных монахов из православных монастырей на Афоне предотвратить заключение между Грецией и Македонией соглашения об урегулировании спора о названии Македонии.



Афины выразили свое возмущение и выслали двух сотрудников российского посольства, еще двум дипломатам было отказано в разрешении въехать в страну. "Наше правительство выступает за хорошие отношения со всеми государствами, но оно не приемлет действий, нарушающих международное право и выражающих неуважение к греческим властям", - пояснил тогда действия греческих властей в отношении некогда дружественной России представитель правительства Димитрис Цанакопулос.

Все хотят закрепиться на Балканах

Греческим портом Пирей теперь владеют китайцы

Судя по всему, Россию абсолютно не устраивает прорыв в официальном урегулированием спора между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией по поводу названия последней. 12 июня премьер-министры двух стран, Алексис Ципрас и Зоран Заев, согласились на смену названия Македонии на "Республика Северная Македония". Ранее Греция отказывалась признавать за Скопье право на название "Македония", так как, по мнению Афин, Македония - историческая область Греции.

Причина, по мнению экспертов, - длительная борьба Евросоюза и России за доминирование на Балканах. После соглашения, достигнутого между Афинами и Скопье, Греция больше не будет блокировать процесс вступления своего северного соседа в ЕС и НАТО. Получается, что вслед за Болгарией и Румынией Македония также становится частью Запада, что абсолютно не входит в планы Москвы.

Балканы являются своеобразным мостом между Западной Европой и Азией, а потому и одним из перспективных торговых маршрутов в рамках так называемого "шелкового пути", объясняет немецкий журналист с греческими корнями Ефтимис Ангелудис. Особенно после того, как крупнейшие порты на юге Греции в результате приватизации оказались в руках китайцев, и регион попал в поле зрения глобальных экономических игроков. "Новый шелковый путь Китая, который доходит до греческого порта Пирей, а затем пересекает Балканы и пролегает до Центральной Европы, придает Греции дополнительный вес в регионе", - уточняет эксперт.

Стратегическая роль Греции в ЕС

Парламент Македонии голосует за соглашение с Грецией о новом названии страны

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже давно пытается наладить экономические контакты с северными соседями. Но интерес Афин к Балканам начал усиливаться еще до премьерства Ципраса. "Греция сыграла важную роль в присоединении Болгарии и Румынии к ЕС в 2007 году. Тот факт, что греческое правительство теперь нашло партнера и в лице Македонии, является огромным шагом вперед для региона", - полагает Ефтимис Ангелудис. Недавнее соглашение между двумя странами, регулирующее спор об официальном названии Македонии, он называет "лучом надежды".

По мнению Ангелудиса, в Брюсселе привыкли смотреть на Грецию, как на одно из самых проблемных государств в рядах ЕС. Между тем Афины играют не последнюю роль в регионе, а Брюссель, списывая греков со счетов, упускает шанс заручиться поддержкой соседних стран.

В качестве примера такого "упущенного шанса" эксперт приводит Турцию. "Долгое время Анкара была дружественно настроена в отношении Европы, а Брюссель тянул с решением (о вступлении Турции в ЕС. - Ред.), продолжая обнадеживать турок", - говорит Ангелудис. То, что Эрдоган, проводя все более автократический курс, смог выиграть последние выборы и вновь продемонстрировал свои симпатии в отношении России, не в последнюю очередь вызвано не использованными Европой шансами привязать к себе Турцию в долгосрочной перспективе, считает эксперт.

Наметившийся процесс сближения государств Западных Балкан и ЕС покажет, извлек ли Брюссель урок из той ошибки. "Речь идет о том, чтобы привязать к себе этот чрезвычайно важный с экономической точки зрения регион. В реальности же это означает, что двери ЕС должны быть открыты для западнобалканских стран", - поясняет журналист.

Что связывает Россию и Грецию?

Владимир Путин и Алексис Ципрас, май 2016 года

В случае с Македонией Брюсселю удалось обыграть Москву в борьбе за влияние на Балканах - не в последнюю очередь благодаря проевропейской и пробалканской позиции Греции. При этом изначально, после победы на выборах в 2015 года, Алексис Ципрас ориентировался скорее на Москву, чем на Брюссель.

Греция традиционно видит в России духовного союзника. Однако, по мнению Ставроса Цимаса, журналиста влиятельного греческого издания Kathimerini и эксперта по Балканам, обе страны не связывает ничего, кроме православной традиции. Вряд ли, полагает он, тут можно говорить о прочном союзе единомышленников, скорее наоборот. "Предположение о религиозном единстве основывается на мифе о том, что сильная Россия поспешит на помощь своим греческим единоверцам в трудную минуту", - объясняет Цимас.

Но реальной поддержки со стороны россиян, по его мнению, никогда не было. "Когда несколько лет назад нынешний греческий премьер Ципрас отправился в Москву, чтобы попросить Путина о финансовой помощи в надежде получить козыри в конфликте с европейскими кредиторами Афин, президент России направил его обратно в Брюссель", - напоминает Цимас.

"Греки ничего не знают о России"

Тем не менее, Россия, к удивлению журналиста, сохраняет позитивный имидж в Греции. Согласно недавним опросам, Владимир Путин пользуется у греков большим авторитетом. При этом, отмечает Цимас, его соотечественники практически ничего не знают о России - ни об экономической ситуации в стране, ни о соблюдении там прав человека.

Его коллега Ефтимис Ангелудис разделяет такую точку зрения. По его словам, Россия известна в Греции прежде всего своими странными пророчествами о духовном спасении, которые распространяются частью православной церкви. В последние годы эти пророчества давали пищу всевозможным конспираторам, считает он. "Разного рода теории заговора циркулируют в Греции с незапамятных времен, но они стали находить слушателей только после того, как экономический кризис вкупе с госдолгом страны породили у греков чувство беспомощности и навязывания им чужой воли", - считает Ангелудис.

В следующем году в Греции будут выбирать новый парламент. Итоги голосования - на фоне нынешней напряженности с Россией - покажут, смогли ли новый курс Алексиса Ципраса в отношении Европы и новый курс Брюсселя в отношении Афин убедить греков.

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