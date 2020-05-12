Почему звезды Голливуда предпочитают косметику из Германии

Тушь для ресниц, помада, румяна, пудра, всевозможные кремы, скрабы, лосьоны, гели для душа, пена для бритья, дезодоранты, шампуни и ополаскиватели для волос, - места на туалетных столиках и в шкафчиках ванных комнат у немцев становится все меньше. Поданным портала Statista, рекордные 36,5 миллиарда евро израсходовали жители Германии в 2019 году на косметику. Продажи бьюти-средств в ФРГ год от года растут. И особенно любимы у немцев продукты для красоты и молодости не заграничного, а отечественного производства.

Впрочем, бьюти-продукты немецких брендов пользуются небывалым спросом не только в Германии, но и во всем мире, затмив еще недавно занимавшую верхние строчки рейтингов косметику из Кореи. В 2019 году экспорт вырос на 9 процентов. Немецкие продукты красоты завоевывают и Голливуд. От них в восторге кинозвезды мирового масштаба и топ-модели. Косметике "сделано в Германии" отдают предпочтение Рианна, Дженнифер Энистон, Виктория Бекхэм, Белла Хадид, Эмма Робертс, - и это далеко не полный список. В чем же секрет популярности немецких бьюти-продуктов? Почему на них такой спрос? Об этом DW поговорила с Гретой Дау (Greta Dau), немецким экспертом-химиком с государственной аккредитацией TÜV Rheinland Group.

Высокие требования и контроль качества косметики

"Я думаю, популярность немецких бьюти-продуктов связана, прежде всего, с тем, что в Германии, как, впрочем, и в Евросоюзе вообще, к косметике предъявляются очень высокие требования. Буквально каждый бренд проходит обязательную сертификацию на соответствие всем принятым в ЕС стандартам. Основной принцип - бьюти-продукты должны быть безопасными для потребителя и окружающей среды", - подчеркивает эксперт.

Виктория Бекхэм - большая поклонница немецкой косметики

По ее словам, действующие в ЕС и распространенные на косметику требования очень конкретны. В них четко оговаривается, какие ингредиенты можно использовать при производстве уходовых и декоративных косметических средств, а какие нельзя. И в ЕС - причем в немецкоязычных странах особенно - в этом направлении ведется очень строгий и тщательный контроль. Как поясняет Грета Дау, в Германии и ЕС обязанность регулярно проверять качество своей продукции несет каждый производитель косметики. За этим компаниям предписано тщательно следить.

Но, конечно, мониторинг качества косметической продукции регулярно осуществляется и со стороны органов государственного контроля. "У контролеров выработана система планов выборочных проверок, а также действуют специальные схемы отбора проб из партий продукции. Во время анализа проб выясняется, в частности, наличие в изделии веществ, незарегистрированных в базах данных косметических продуктов Евросоюза, либо запрещенных в ЕС", - поясняет Грета Дау.

Запрет вредных веществ - для профилактики

Каков процент концентрации входящих в состав данного продукта кислот? Нет ли в данном уходовом средстве вредных для человека и природы консервантов и красителей, не допускаемых для использования в косметической продукции в ЕС? - вот главные вопросы, ответы на которые во время лабораторных испытаний косметики ищут немецкие эксперты. Например, в "черном списке" у них родамин Б - красный краситель, который несколько лет назад в ЕС запретили, поскольку он раздражает кожу.

На предприятии по производству натуральной косметики Börlind

"Надо сказать, что в ЕС и особенно в Германии, Австрии и Швейцарии такой мониторинг всегда намного более скрупулезный, нежели в других странах, например, в США. В частности, если на этикетке косметического продукта стоит BDIH (аббревиатура Федерального союза индустриальных и торговых предприятий Германии" - данная организация первой в ФРГ разработала стандарты производства натуральной и органической косметики - Ред.), то это гарантия того, что продукт произведен под жестким контролем и безопасен для здоровья", - с нескрываемой гордостью говорит Грета Дау.

В подкрепление своих слов эксперт приводит такое сравнение: если в ЕС запрещено или ограничено использование в косметических продуктах более 1300 ингредиентов, то в США вето распространяется лишь на 11 компонентов. Дело в том, что в Соединенных Штатах ингредиенты для средств по уходу за кожей запрещают только тогда, когда их вредность для здоровья человека научно доказана. В то же время в Германии и в ЕС подобные запреты - больше профилактическая мера: не всякий запрещенный здесь ингредиент опасен буквально для всех. Но если речь идет об экологии и здоровье людей, осторожность никогда не бывает лишней. Такая здесь действует установка.

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