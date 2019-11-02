 Почему дефицит лекарств возникает в Германии? | Новости из Германии о Германии | DW | 02.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Почему дефицит лекарств возникает в Германии?

Не только в России, но и в Германии, которую иногда называют "аптекой мира", бывают перебои с поставками тех или иных препаратов. Проблема дефицита лекарств в ФРГ не такая острая, как в РФ, а причины - другие.

Упаковки таблеток

"В России началась катастрофа с лекарствами"… "Растущий дефицит лекарств ставит под угрозу тысячи жизней"… "России грозит дефицит доступных лекарств"… "Больные ВИЧ россияне рискуют остаться без лекарств"… "В России из-за дефицита лекарств может вырасти смертность от онкологии"...

Такими заголовками пестрят российские СМИ. Главными причинами недостатка медицинских препаратов они называют непривлекательность российского рынка лекарств, цены на котором регулирует государство, и бюрократические препоны. В Германия проблема дефицита медикаментов тоже есть, хотя здесь она на порядок меньше. И причины, по которым из аптек временно исчезает то один, то другой препарат, - иные.

База данных для дефицитных медикаментов

В 2013 году Федеральный институт лекарственных препаратов и медицинских продуктов (BfArM) завел базу данных, содержащих наименования медикаментов, которыми в данный конкретный момент производители перестали снабжать немецкие аптеки и больницы.

В немецкой аптеке

В немецкой аптеке

В первый год в этой базе данных было около 40 названий, сейчас их - 277, не считая вакцин. Правда, в большинстве случаев отсутствующий препарат можно заменить дженериком. Общее число зарегистрированных и допущенных к применению в Германии препаратов превышает 103 тысячи. Перебои возникают в немецких аптеках и со специальными лекарствами, и порой с самыми заурядными.

Каких лекарств сейчас не хватает?

В настоящее время, например, в Германии невозможно получить таблетки йодтирокс (Jodthyrox), которые, среди прочих, принимают пациенты с хроническими заболеваниями щитовидной железы. Производит это лекарство фармацевтическая фирма Merck. Если позвонить в справочную этой фирмы, вам вежливо ответят, что что перерыв с поставками Jodthyrox продлится ориентировочно до марта 2020 года, а его причинами стали "возросший мировой спрос" на это лекарство и "трудности с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей".

Несколько раз возникали в Германии и перебои с антираковыми препаратами, например, с лекарством Cytarabin, которым лечат больных лейкемией. Но периодически пропадают из немецких аптек и самые простые таблетки типа ибупрофена. А в середине 2017 года фармацевтический концерн Bayer сообщил, что не может в достаточных количествах осуществлять поставки аспирина в ампулах, который в экстренных случаях вводят в вену пациентам при инфаркте. Возникали перебои и с медикаментами других фармацевтических фирм, таких, как Novartis и Roche.

Сбой в механизме спроса и предложения

Как же так? Почему возникает дефицит в стране, которую за свои достижения в фармацевтике иногда называют "аптекой мира"? Разве здесь не действуют рыночные механизмы спроса и предложения? И ведь похожие проблемы возникают также в других высокоразвитых государствах - в США, Франции или Швейцарии, в больницах которой, по сообщениям СМИ, сейчас остро не хватает антибиотиков и вакцин для прививок от гепатита, полиомиелита и коклюша. 

Экспонат Немецкого аптечного музея в Гейдельберге

Экспонат Немецкого аптечного музея в Гейдельберге

Одна из причин, рассказал корреспонденту DW на условиях анонимности хозяин одной крупной аптеки в Берлине, практика больничных касс, в которых застрахованы 73 из 83 миллионов жителей Германии. (У остальных - частные медицинские страховки.)

Кассы договариваются с отдельными фармацевтическими фирмами о скидках на их конкретные медикаменты, которые выписывают пациентам врачи, и оплачивают только эти медикаменты. (В Германии все рецептурные лекарства оплачивают не пациенты, а больничные кассы, в которых они застрахованы. - Ред.)

В результате врачам приходится выписывать, а аптекам - продавать пациентам только препараты определенной компании, которая дает больничной кассе существенную скидку. Аналоги конкурирующих фирм перестают пользоваться спросом и их производство прекращают. Если же у фактического монополиста неожиданно возникают проблемы, то заменить его продукцию оказывается нечем. Возникает дефицит.

Оборотная сторона снижения издержек производства

Проблемы же у крупных транснациональных фармацевтических концернов периодически возникают потому, что в целях снижения издержек они переносят производственные мощности в низкозарплатные страны и в них же создают сети субподрядчиков.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, 80 процентов исходного фармацевтического сырья производится всего в двух странах - Китае и Индии. И если где-нибудь на фабрике в Китае или Индии случается ЧП, возникает серьезная проблема на мировом рынке лекарств.

Контекст

Цены на рецептурные медикаменты в Германии фиксированные, но устанавливают их сами производители. Эта модель начала давать сбои. Поэтому министру здравоохранения ФРГ придется ее реформировать. Комментарий Андрея Гуркова. (17.03.2010)

10 лет в России централизованно обеспечивают лекарствами больных тяжелыми заболеваниями. Но дефицит финансирования приближается к критической отметке. (13.11.2018)

В отличие от многих других европейских стран, в Германии даже безрецептурные медикаменты продаются только в аптеках. Почему немцы не спешат следовать примеру соседей, и кто от этого в выигрыше? (26.02.2018)

"Бипериден" в ампулах пропал из российских больниц и аптек в прошлом году. ФАС посчитала цену препарата немецкой фирмы завышенной. Врачи-психиатры просят Минздрав РФ вернуть лекарство. (16.11.2018)

Газета напоминает в этой связи о пожаре на одном предприятии в Китае, снабжавшем все ведущие мировые концерны сырьем для производства антибиотика пиперациллин (Piperacillin). А дефицит на рынке препаратов для гипертоников еще летом прошлого года возник из-за того, что китайский производитель сырья для медикамента валсартан (Valsartan) отозвал из аптек по всему миру миллионы упаковок, поскольку в таблетках были обнаружены следы вещества, вызывающего рак.

BfArM указывает в этой связи на тревожную концентрацию фармацевтического производства. По данным этого института, из 500 рецептурных препаратов, отнесенных в Германии к числу жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП), 300 производятся не более чем тремя фирмами. "Если возникают перебои с производством на одном предприятии или качество не соответствует стандарту, - указывает зампредседателя немецкого союза врачей Эллен Лундерсхаузен (Ellen Lundershausen), - то оказывается под угрозой все снабжение лекарственными препаратами".

Смотрите также:

  • Виагра

    Таблетки, изменившие мир

    20 лет виагре

    Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.

  • Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду

    Таблетки, изменившие мир

    Чудо-таблетка

    Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.

  • Противозачаточные таблетки

    Таблетки, изменившие мир

    Гормональный контрацептив

    Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.

  • Пенициллин

    Таблетки, изменившие мир

    Антибиотики

    В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.

  • Аспирин

    Таблетки, изменившие мир

    Аспирин

    Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

  • Повышенное артериальное давление

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки, понижающие давление

    Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.

  • Антикоагулянты после замены сердечного клапана

    Таблетки, изменившие мир

    Маркумар, варфарин, плавикс…

    Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.

  • Таблетки от аллергии

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки от аллергии

    Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.

  • Антидепрессанты

    Таблетки, изменившие мир

    Антидепрессанты

    Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.

  • Витамин C

    Таблетки, изменившие мир

    Витамины

    То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотреть видео 03:17

Родители больных детей просят Путина разрешить зарубежные лекарства

Контекст

Таблетки, изменившие мир

В свое время появление этих лекарственных средств стало сенсацией в медицине, а сегодня многим без них трудно представить свою жизнь.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Родители больных детей просят Путина разрешить зарубежные лекарства  

Как в Германии относятся к гомеопатии  

Из крупнейшего в стране детского онкоцентра уходят врачи  

Реклама

Самые читаемые

Немецкий эксперт о "Северном потоке - 2": "Он нам не нужен"  

Политические анекдоты из ГДР: Маркс с пулеметом и пять законов социализма  

Помогал ли Владимир Д. из Германии создавать новое российское оружие?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно