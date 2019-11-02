Почему дефицит лекарств возникает в Германии?

Не только в России, но и в Германии, которую иногда называют "аптекой мира", бывают перебои с поставками тех или иных препаратов. Проблема дефицита лекарств в ФРГ не такая острая, как в РФ, а причины - другие.
"В России началась катастрофа с лекарствами"… "Растущий дефицит лекарств ставит под угрозу тысячи жизней"… "России грозит дефицит доступных лекарств"… "Больные ВИЧ россияне рискуют остаться без лекарств"… "В России из-за дефицита лекарств может вырасти смертность от онкологии"...
Такими заголовками пестрят российские СМИ. Главными причинами недостатка медицинских препаратов они называют непривлекательность российского рынка лекарств, цены на котором регулирует государство, и бюрократические препоны. В Германия проблема дефицита медикаментов тоже есть, хотя здесь она на порядок меньше. И причины, по которым из аптек временно исчезает то один, то другой препарат, - иные.
База данных для дефицитных медикаментов
В 2013 году Федеральный институт лекарственных препаратов и медицинских продуктов (BfArM) завел базу данных, содержащих наименования медикаментов, которыми в данный конкретный момент производители перестали снабжать немецкие аптеки и больницы.
В первый год в этой базе данных было около 40 названий, сейчас их - 277, не считая вакцин. Правда, в большинстве случаев отсутствующий препарат можно заменить дженериком. Общее число зарегистрированных и допущенных к применению в Германии препаратов превышает 103 тысячи. Перебои возникают в немецких аптеках и со специальными лекарствами, и порой с самыми заурядными.
Каких лекарств сейчас не хватает?
В настоящее время, например, в Германии невозможно получить таблетки йодтирокс (Jodthyrox), которые, среди прочих, принимают пациенты с хроническими заболеваниями щитовидной железы. Производит это лекарство фармацевтическая фирма Merck. Если позвонить в справочную этой фирмы, вам вежливо ответят, что что перерыв с поставками Jodthyrox продлится ориентировочно до марта 2020 года, а его причинами стали "возросший мировой спрос" на это лекарство и "трудности с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей".
Несколько раз возникали в Германии и перебои с антираковыми препаратами, например, с лекарством Cytarabin, которым лечат больных лейкемией. Но периодически пропадают из немецких аптек и самые простые таблетки типа ибупрофена. А в середине 2017 года фармацевтический концерн Bayer сообщил, что не может в достаточных количествах осуществлять поставки аспирина в ампулах, который в экстренных случаях вводят в вену пациентам при инфаркте. Возникали перебои и с медикаментами других фармацевтических фирм, таких, как Novartis и Roche.
Сбой в механизме спроса и предложения
Как же так? Почему возникает дефицит в стране, которую за свои достижения в фармацевтике иногда называют "аптекой мира"? Разве здесь не действуют рыночные механизмы спроса и предложения? И ведь похожие проблемы возникают также в других высокоразвитых государствах - в США, Франции или Швейцарии, в больницах которой, по сообщениям СМИ, сейчас остро не хватает антибиотиков и вакцин для прививок от гепатита, полиомиелита и коклюша.
Одна из причин, рассказал корреспонденту DW на условиях анонимности хозяин одной крупной аптеки в Берлине, практика больничных касс, в которых застрахованы 73 из 83 миллионов жителей Германии. (У остальных - частные медицинские страховки.)
Кассы договариваются с отдельными фармацевтическими фирмами о скидках на их конкретные медикаменты, которые выписывают пациентам врачи, и оплачивают только эти медикаменты. (В Германии все рецептурные лекарства оплачивают не пациенты, а больничные кассы, в которых они застрахованы. - Ред.)
В результате врачам приходится выписывать, а аптекам - продавать пациентам только препараты определенной компании, которая дает больничной кассе существенную скидку. Аналоги конкурирующих фирм перестают пользоваться спросом и их производство прекращают. Если же у фактического монополиста неожиданно возникают проблемы, то заменить его продукцию оказывается нечем. Возникает дефицит.
Оборотная сторона снижения издержек производства
Проблемы же у крупных транснациональных фармацевтических концернов периодически возникают потому, что в целях снижения издержек они переносят производственные мощности в низкозарплатные страны и в них же создают сети субподрядчиков.
По данным газеты Süddeutsche Zeitung, 80 процентов исходного фармацевтического сырья производится всего в двух странах - Китае и Индии. И если где-нибудь на фабрике в Китае или Индии случается ЧП, возникает серьезная проблема на мировом рынке лекарств.
Газета напоминает в этой связи о пожаре на одном предприятии в Китае, снабжавшем все ведущие мировые концерны сырьем для производства антибиотика пиперациллин (Piperacillin). А дефицит на рынке препаратов для гипертоников еще летом прошлого года возник из-за того, что китайский производитель сырья для медикамента валсартан (Valsartan) отозвал из аптек по всему миру миллионы упаковок, поскольку в таблетках были обнаружены следы вещества, вызывающего рак.
BfArM указывает в этой связи на тревожную концентрацию фармацевтического производства. По данным этого института, из 500 рецептурных препаратов, отнесенных в Германии к числу жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП), 300 производятся не более чем тремя фирмами. "Если возникают перебои с производством на одном предприятии или качество не соответствует стандарту, - указывает зампредседателя немецкого союза врачей Эллен Лундерсхаузен (Ellen Lundershausen), - то оказывается под угрозой все снабжение лекарственными препаратами".
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