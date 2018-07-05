Почему Грузию не хотят брать в НАТО?

"Грузия обязательно будет в НАТО… В итоговом коммюнике прямо обозначено: главы 26 государств дали нам гарантии и взяли на себя обязательство принять Грузию в НАТО". Так говорил после саммита альянса в Бухаресте в апреле 2008 года занимавший в то время пост президента Грузии Михаил Саакашвили.

С тех пор прошло 10 лет. В НАТО уже 29 стран, но Грузии в альянсе по-прежнему нет. И даже к Плану действий по обретению членства в НАТО (Membership Action Plan) - программе помощи странам, которые планируют стать членами альянса - Тбилиси до сих пор не пригласили. Хотя, как считают эксперты, Грузия лучше некоторых уже состоявшихся новых членов блока отвечает критериям участия в Североатлантическом альянсе.

В чем причина? Об этом шла речь вечером в среду, 4 июля, на Грузино-германском стратегическом форуме в берлинском фонде имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) "Через 10 лет после саммита в Бухаресте: перспективы Грузии на вступление в НАТО".

Грузия соответствует критериям НАТО

Аргументами "за" и "против" присоединения Грузии к НАТО обменивались председатель Атлантического совета Грузии, бывший министр обороны Давид Сихарулидзе и профессор международной политики университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala).

Карло Масала

Профессор признает, что за последние годы Грузия достигла немалых успехов в том, что касается выполнения критериев членства в НАТО. "Историей успеха" он называет укоренение в стране рыночной экономики, защиту свободы печати, укрепление структур правовой государственности.

Если сравнивать Грузию с некоторыми другими странами альянса, указал Масала, то сравнение будет не в пользу, например, Болгарии и Румынии. "По уровню коррупции Грузия находится на уровне Турции, - считает он. - Да, коррупция в Грузии есть, но есть и страны НАТО - Болгария, Румыния, Турция, в которых уровень коррупции, как минимум, столь же высок".

А есть в НАТО и страны, где неважно обстоят дела с правовой государственностью и разделением властей, где есть тенденции авторитаризма, добавил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, намекая, видимо, на Польшу и Венгрию.

Тбилиси не повезло с географией

Проблема, препятствующая вступлению Грузии в НАТО, - не критерии членства в этом альянсе, а ее соседство с Россией. "Грузины оказались жертвой их собственного геостратегического положения", - без обиняков заявил Карло Масала. Профессор, преподающий военнослужащим бундесвера, напомнил, что в 2007-2008 годах Россия ясно дала понять, что не потерпит присоединения Грузии к НАТО. Когда в альянс вступали страны Балтии, ситуация была другой. "Россия тогда была слабой, - напомнил Масала, - после эры Ельцина страна стояла, что называется, на коленях - и с военной, и с экономической точек зрения".

Российские танки в Грузии, август 2008 года

Позднее в НАТО же, по его словам, решили, что все, что "попахивает пятой статьей Североатлантического договора", согласно которой альянс обязан давать коллективный отпор в случае нападения на одного из его членов, слишком рискованно, а потому неприемлемо. Масала описал два возможных сценария развития событий в случае присоединения Грузии к НАТО. Первый - развязывание Москвой гибридной войны против Тбилиси, что приведет к дестабилизации Грузии. Второй - еще более агрессивная политика России по отношению к НАТО.

"Никто в НАТО не готов отдать свою жизнь за Тбилиси, - убежден профессор. - Мы не хотим конфронтации с ядерной державой, которая легко может перерасти в атомную войну". Одно только начало переговоров о вступлении Грузии в НАТО, по его мнению, может спровоцировать Россию на действия с непредсказуемыми последствиями.

Что провоцирует Россию?

Россию провоцирует не решимость, а нерешительность НАТО, парировал бывший министр обороны Грузии, правда, занимавший этот пост после российско-грузинской войны только восемь месяцев - с декабря 2008 до августа 2009 года.

Давид Сихарулидзе

"Промедление с реализацией решений бухарестского саммита не только плохо для Грузии, но и явный признак отсутствия единства в НАТО, - заявил Давид Сихарулидзе. - И именно это провоцирует Москву". Он напомнил о ситуации, в которой после окончания Второй мировой войны находился Западный Берлин, со всех сторон окруженный советскими оккупационными войсками.

"Мог бы Североатлантический альянс в 60-е годы прошлого века отстоять Западный Берлин военными методами? - спрашивает Сихарулидзе. - Нет, нельзя, но действовал принцип единства и решимости, который неукоснительно соблюдался".

Не военные возможности НАТО, считает он, провоцируют Россию, а само существование демократических стран на постсоветском пространстве - Грузии и Украины, показывающие россиянам, что, оказывается, "страны могут быть успешными, демократичными и без диктатора во главе".

НАТО - гарант стабильности на российских рубежах

Присоединение Грузии к НАТО или хотя бы начало этого процесса, убежден Давид Сихарулидзе, оказало бы благоприятное воздействие на страны всего кавказского региона.

"Успех Грузии на этом пути подтолкнул бы позитивные процессы в соседних государствах, побудил бы их проводить реформы и укрепил бы безопасность в регионе, - подчеркнул он. - Ведь НАТО обеспечивает мир и стабильность не только участникам альянса, но и за пределами их границ".

Поэтому объективно, доказывал Давид Сихарулидзе, и Россия должна быть заинтересована в присоединении таких стран, как Грузия и Украина, к Североатлантическому альянсу. Ведь на границах России со странами блока никаких проблем не возникает.

"Решимость и единство НАТО отвечает не только интересам альянса и Грузии, - заявил он в интервью DW после окончания форума, - но и самой России, поскольку это укрепляет стабильность и безопасность на всем континенте".

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