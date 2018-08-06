Почему госСМИ в Беларуси обязали публиковать статьи по заказу властей

В Беларуси 2 августа вступил в силу указ президента, который, как считают ряд аналитиков, меняет отношения между редакциями финансируемых государством медиа и их учредителями. В указе "О вопросах средств массовой информации" поясняется, каким образом СМИ, в уставных фондах которых есть доля государства, должны проводить государственную политику.

Под ее проведением через средства массовой информации "понимается создание редакциями по заказам госорганов информационных сообщений и материалов, направленных на обеспечение государственных и общественных интересов, а также их распространение через СМИ, в том числе с использованием сети интернет", отмечается в документе.

В нем не сказано, какого именно количества белорусских СМИ коснется нововведение. Согласно постановлению Совмина, в 2018 году в списке только печатных медиа, которым оказывается поддержка из республиканского бюджета, значилось 25 изданий.

"Редакции госСМИ вздохнут с облегчением"

Государство снимает паранджу, открыто показывает свое лицо и снимает ответственность с редакторов, так прокомментировал для DW указ минский политобозреватель Александр Федута. После победы Александра Лукашенко на президентских выборах в июле 1994 года Федута несколько месяцев руководил Главным управления общественно-политической информации (ГУОПИ) администрации президента и отвечал за информполитику (пресс-секретаря и пресс-службы у Лукашенко тогда еще не было).

Александр Федута (фото из архива)

Федута полагает, что редакции теперь вздохнут с облегчением: "Если раньше редактор не мог сказать, что ему принесли какой-то текст из пресс-службы КГБ или иного госоргана, то сейчас можно не скрывать: да, государство финансирует меня, поэтому я обязан печатать эти тексты".

С этой точки зрения, указ, по выражению Федута, - это определенный шаг вперед, демонстрация бесстыжести белорусской системы управления медиа. "Как бы парадоксально это ни прозвучало, я - сторонник того, чтобы госзаказ в госмедиа был упорядочен, введен в правовое русло", - отметил Федута.

Власти должны отказаться от учредительства в большинстве медиа

Организация, публикующий текст на страницах госСМИ, берет на себя полную правовую ответственность за его достоверность. В случае, если заказ будет сделан письменным уведомлением, судиться с источником - допустим, клеветнической информации, - будет намного проще, указывает Александр Федута.

Газета "На страже" является ведомственным изданием МВД Беларуси

Самым известным примером того, что практика публикаций по заказу госорганов существует в Беларуси уже давно, по его оценке, является цикл статей об оппозиционерах в газете "Советская Белоруссии" (один из учредителей - администрация президента РБ) после массовых арестов в декабре 2010 года.

Федута убежден, что государство должно отказаться от учредительства в большинстве медиа, оставив з собой одну общенациональную газету. А с прочими - теми, с которыми оно считает нужным, - властям, по мнению политобозревателя, следует заключить официальный договор о публикации материалов в рамках какой-нибудь госпрограммы. И все медиа - независимо от формы собственности - имели бы право участвовать на конкурсной основе в выполнении этой программы.

Неравные условия для государственных и негосударственных СМИ

Негосударственные и государственные медиа в Беларуси по-прежнему находятся в неравных условиях, констатирует глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец. По его мнению, указ новых нормативных положений не устанавливает, лишь расшифровывая положения предыдущего, посвященного этой тематики.

Андрей Бастунец

ГосСМИ, уверен Бастунец, будут делать то же самое, что делают уже много лет. Возможно, разработчики указа хотели сделать его более современным и понятным для тех, кто наблюдает за ситуацией в Беларуси из-за рубежа, предположил руководитель БАЖ.

Он подчеркивает, что господдержка государственным СМИ, которая составляет ежегодно в пересчете около 45-47 млн евро, выделяется ее получателям на внеконкурсной основе. Так что, сетует Бастунец, все останется по-прежнему - внеконкурсная поддержка и освоение бюджетных денег.

Руководитель БАЖ напомнил, что дневной тираж (400 тысяч экземпляров) одной только "СБ. Беларусь сегодня" (так теперь называется "Советская Белоруссия") больше, чем суммарный недельных тираж всех негосударственных общественно-политических изданий.

При этом "СБ. Беларусь сегодня" входит в число поддерживаемых государством СМИ, список которых утвержден постановлением правительства в декабре 2017 года.

"Мы и без заказа проводим государственную политику"

"Боюсь вас расстроить, но все газеты холдинга на сегодняшний день полностью на самоокупаемости - за счет доходов от подписки и рекламы. И из бюджета денег мы не получаем. Другой вопрос, есть ли у нас на это право (на господдержку. - Ред.) в будущем. Возможно, оно есть", - так для DW прокомментировал президентский указ главный редактор "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

Он пояснил, что газета создана "для проведения государственной информационной политики, донесения до населения и обсуждения решений, принимаемых властями, поэтому никаких дополнительных договоров или заказов нам не требуется".

По поводу бытующей в Беларуси практики принудительной подписки на госиздания (из местных исполкомов рассылаются на предприятия письма с перечнем газет и количеством экземпляров) Жук отметил, что "должно ли это быть обязательным - каждый решает сам".

Но, по его мнению, работающим на государственных должностях, в том числе учителям и врачам, "читать государственную прессу полезно, а то, что об этом печется местная вертикаль власти, - это нормально". Комментировать резонансные тексты со скандальными обвинениями в адрес оппонентов нынешних властей, публиковавшиеся ранее в "Советской Белоруссии", Жук отказался, сославшись на то, что главным редактором газеты стал только в 2018 году.

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