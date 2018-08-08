Почему германский автопром попал в зону турбулентности

Автолюбители в Германии не верят своим глазам. Крупнейший мировой автопроизводитель, немецкий концерн Volkswagen в начале августа сообщил о приостановке приема заказов на продажу некоторых своих моделей. Так, до конца 2018 года концерн не принимает заказы покупателей на гибридные автомобили и машины на газовом топливе. На электромобили компании заказ оставить можно, однако срок ожидания составит до 7 месяцев.

Volkswagen ищет стоянку

Если рассматривать не весь огромный концерн Volkswagen, объединяющий сразу несколько известных автомобильных брендов, а отдельные дочерние компании, то картина оказывается еще более впечатляющей. У Audi и Porsche невозможно заказать большую часть модельного ряда гибридов. Машины марки VW не успевают оснащать необходимыми техническими новшествами, в связи с чем вместо отгрузки автосалонам и покупателям новенькие автомобили отправляются на долгосрочные стоянки.

Машины VW сейчас остаются на стоянках намного дольше, чем раньше (фото из архива)

А так как таких стоянок не хватает, то концерну пришлось арендовать парковки по всей Германии, включая площади недостроенного берлинского аэропорта BER. Компании также придется серьезно пересмотреть модельный ряд машин марки VW и, по сообщениям немецкой прессы, расстаться с некоторыми модификациями, в том числе и с такими популярными как VW Golf GTI.

О невозможности в срок поставить мерседесы всем заказчикам объявил 7 августа и немецкий Daimler. И хотя июль нынешнего года с 167 518 проданными машинами является вторым лучшим результатом в истории компании, он означает падение продаж на почти 8% по сравнению с прошлогодним июлем. Несколько лучше дела у BMW, но и баварцам пришлось отказаться от ряда модификаций машин в их модельном ряду. И все это - в условиях устойчивого роста всего немецкого авторынка в целом.

Отголоски "дизельгейта"

Что же произошло с лидерами европейского автопрома, и почему производители с мировыми именами не в состоянии поставить свои машины всем желающим? Причина в новой процедуре лабораторной проверки экологических параметров автомобилей - WLTP. Этот действительный во всем мире стандарт начнет применяться в Европейском Союзе с 1 сентября 2018 года и заменит собой вызывавший резкую критику стандарт NEFZ.

"Дизельгейт" - крупнейшеий скандал в истории автопрома Германии

Смысл WLTP - в сближении тех лабораторных показателей расходов топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу, которые указывают производители машин, с показателями реальной эксплуатации. Немецкие специалисты полагают, что отклонения лабораторных от реальных показателей при прежнем стандарте могли достигать 40%. После введения WLTP пиковые значения отклонений не превысят 20%.

Напомним, что манипуляции с результатами лабораторных исследований выхлопов дизельных машин привели в 2015 году к крупнейшему в истории автопрома Германии скандалу - "дизельгейту". В его центре оказался концерн Volkswagen, против менеджеров которого до сих пор ведутся многочисленные расследования. Однако обвинения в приукрашивании показателей реальной эксплуатации машин - пусть и в меньших масштабах - прозвучали и в адрес других немецких автопроизводителей.

Во все виновата WLTP

Как заявляют в немецких автоконцернах, переход на новую процедуру лабораторной проверки экологических параметров автомобилей WLTP означает огромный объем работ для предприятий. Мощности имеющихся лабораторий не рассчитаны на новые требования. В Объединении немецкой автомобильной промышленности (VDA) указывают, что о решении ввести WLTP в Европе было объявлено всего лишь за 11 месяцев до даты введения. Это "сравнительно короткий срок", подчеркивает глава VDA Бернхард Маттес (Bernhard Mattes).

Михаэль Мюллер-Гёрнерт

По данным Объединения, сотни модификаций машин на данный момент не имеют сертификации по требованиям WLTP. Для одного лишь концерна Volkswagen это будет означать, по прогнозам самого концерна, 200-250 тысяч автомобилей, которые будут произведены с опозданием и с опозданием доставлены покупателям.

Хотя и эти цифры не окончательные. Дело в том, что с сентября, одновременно с WLTP, начинают действовать новые лимиты вредных выбросов для бензиновых автомобилей. С учетом широкого применения инжекторных двигателей эти лимиты можно соблюсти только путем дооснащения машин противосажевым фильтром (OPF). А это - снова дополнительные работы для производителей.

Но и это еще не все. Автоотрасль ждут также новые тесты экологичности двигателей - RDE (Real Driving Emissions), лимитирующие уровень выбросов в атмосферу оксидов азота и сажи. И хотя тесты вводятся с сентября 2019 года, подготовка к ним идет полным ходом уже сейчас.

Автопром занят дизельным скандалом

Однако жалобы автопрома на множество изменений и оправдание таким образом задержек в производстве находят понимание далеко не у всех. "Все это обычное нытье автопромышленников абсурдно", - говорит Михаэль Мюллер-Гёрнерт (Michael Müller-Görnert), эксперт экологического автоклуба VCD.

Они всегда говорят о слишком большом числе изменений и о слишком высоких расходах, отмечает он. При этом, как напомнил эксперт в интервью DW, представители немецких автоконцернов входили в состав всех рабочих групп, участвовавших в выработке новых нормативов - как на уровне ЕС, так и даже под эгидой ООН.

Задержки в поставках машин Мюллер-Гёрнерт объясняет тем, что часть автопроизводителей до сих пор занята устранением последствий "дизельгейта". Например, инженеры Volkswagen концентрируют сейчас свои усилия на актуализации программного обеспечения для двигателей, ставших причиной "дизельного" скандала - и на остальное у них просто не хватает времени.

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