Почему Германия не выделяет на оборону 2% своего ВВП

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, занимающий этот пост с 2014 года, знает о проблемах бундесвера не понаслышке. После окончания холодной войны военные расходы ФРГ сократились настолько, что на сегодняшний день оснащение бундесвера при всем желании нельзя назвать соответствующим требованиям времени. В преддверии саммита НАТО, который проходит 11-12 июля в Брюсселе, Столтенберг усилил давление на Германию, добиваясь, чтобы она довела размер своих расходов на оборону до двух процентов ВВП.

Впрочем, во время своего визита в Берлин в июне 2018 года генсек альянса даже похвалил ФРГ. Он отметил, что бундесвер возглавляет многонациональную боевую группу НАТО в Литве, отправленную туда для защиты восточноевропейских членов альянса, а также играет важную роль в миссиях в Афганистане, Косово и в Средиземном море. Кроме того, в немецком городе Ульм будет располагаться один из двух новых командных центров НАТО, призванных обеспечить более быстрое развертывание войск и техники в Европе. Тем самым Германия вносит важный вклад в деятельность альянса, заявил Столтенберг.

Военный бюджет ФРГ - 39 млрд евро

Однако перед саммитом НАТО генсек напомнил, что в 2014 году ФРГ, наряду с другими членами альянса, взяла на себя обязательства в течение десяти лет довести ассигнования на оборонные нужды до двух процентов от ВВП. На фоне аннексии Крыма Россией альянс поставил перед собой цель усилить свое присутствие на восточном фланге и создать силы быстрого реагирования. А это, в свою очередь, предполагает увеличение соответствующих затрат и численности подразделений.

Йенс Столтенберг и Ангела Меркель, 15 июня

С тех пор оборонный бюджет Германии постоянно растет: по данным правительства ФРГ, с 2013 по 2017 год военные расходы Берлина увеличились на 17 процентов. В 2018 году на нужды бундесвера будет выделено 39 млрд, а в 2019 году - уже почти 43 млрд евро. Это вторая по величине статья расходов федерального бюджета. Согласно плану, через несколько лет Германия уже не будет испытывать недостатка в вертолетах, истребителях или подлодках.

Лишь шесть членов НАТО выделяют на оборону 2 процента ВВП

Впрочем, несмотря на все усилия, Германия еще весьма далека от поставленной в НАТО цели: в 2017 году расходы ФРГ на военные нужды составили лишь 1,24 процента ВВП. При этом следует учесть, что Германия - страна с крупной экономикой и высоким ВВП, рост которого составляет порядка 2 процентов в год. Если бы в правительстве ФРГ решили к 2024 году выделять на оборону 2 процента ВВП, то военный бюджет страны должен был бы увеличиться почти в два раза. Это гонка, которую Берлин едва ли выиграет, особенно если помнить, что Германия еще и стремится снизить свой госдолг.

Дональд Трамп

Между тем похожая ситуация наблюдается и в других странах: по подсчетам Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в 2017 году как минимум два процента ВВП на оборону тратили лишь шесть из 29 стран-членов НАТО: США, Франция, Греция, Эстония, Польша и Румыния. Бесспорным лидером по этому показателю являются США - по данным SIPRI, в 2017 году Вашингтон выделил на военные цели 610 млрд долларов или 3,1 процента от ВВП.

Трамп: Германия - "заложница" России

Часть этих средств уходит на обеспечение безопасности европейских союзников Вашингтона. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял европейские страны - и особенно в Германию - в том, что они не только не выделяют на оборону достаточно средств, но еще и являются должниками США, которые их защищают.

Учения НАТО в Польше, июнь 2016 года

11 июля Трамп назвал ФРГ "заложницей" России и выразил мнение, что "Германия находится под полным контролем" Москвы. При этом хозяин Белого дома связал обвинения в адрес Берлина со строительством газопровода "Северный поток-2".

Трамп находит "печальным" и "неприемлемым" тот факт, что "Германия рассчитывает на защиту от России, но заключает очень крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов", в то время как США "тратят огромные средства" на защиту "Франции, Германии и других стран". По мнению Трампа, "Германия - богатая страна, она может увеличить расходы на оборону немедленно, завтра, и это не вызовет проблем".

"Германия будет самостоятельно принимать решения"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отвергла упрек Трампа в зависимости от России и его критику экономического сотрудничества между Германией и РФ в энергетической сфере. "Мы можем проводить независимую политику" и "самостоятельно принимать решения", заявила Меркель 11 июля по прибытии в Брюссель на саммит НАТО.

Что же касается увеличения расходов на оборону, то Германия уже это делает, подчеркнула канцлер. Кроме того, бундесвер внес значительный вклад в укрепление сдерживающего потенциала НАТО. В частности, в дополнение к примерно 500 немецким солдатам, дислоцированным в Литве, в 2019 году бундесвер будет готов возглавить подразделение быстрого реагирования НАТО "Острие копья". В случае вооруженного конфликта военнослужащие должны быть готовы приступить к выполнению боевых задач в течение 2-3 дней.

1,5 процента от ВВП до 2024 года

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) также ранее решительно отвергла публичные поучения со стороны США. Германии важно собственными силами достигнуть поставленных ею самой целей, заявила министр 21 июня в ходе своего визита в Вашингтон, комментируя критику по поводу того, что Берлин все еще не выделяет на оборонные нужды суммы, эквивалентной двум процентам его ВВП.

В ФРГ, однако, полагают, что речь идет скорее об обязательстве стремиться к достижению этой цели. Фон дер Ляйен недавно объявила, что Германия планирует к 2024 году выделять на оборонные нужды 1,5 процента своего ВВП.

Заявление министра обороны вызвало ожесточенные споры среди немецких политиков. По оценкам Минфина ФРГ, столь высокого показателя можно было бы достигнуть лишь при условии существенного увеличения военного бюджета. Против этого выступают многие депутаты от оппозиции: на их взгляд, столь значительное повышение расходов на оборону стало бы чрезмерным. Даже в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей наряду с консервативным блоком ХДС/ХСС в "большую" правительственную коалицию, смотрят на это скептически.

Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель, в свою очередь, утверждает, что речь идет не о наращивании военного потенциала, а об улучшении оснащения бундесвера. Ее партийные соратники между тем пытаются оказать на канцлера давление и добиться увеличения оборонного бюджета даже быстрее, чем планируется.

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