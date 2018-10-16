Почему в штате Джорджия боятся российских хакеров

Скандал вокруг вмешательства российских хакеров в президентские выборы в США добрался и до небольшого городка Мадисон в американском штате Джорджия. В один из июльских вечеров 2018 года местный агент по продаже недвижимости Жанна Дюфор, просматривая ленту новостей, наткнулась на обвинение министерства юстиции США в адрес 12 сотрудников Главного управления Генштаба Минобороны России (ГРУ): им вменяют "совершение преступлений с целью вмешательства в президентские выборы в США".

Как утверждают в Минюсте США, россияне участвовали во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также кибератаке на штаб предвыборной кампании 2016 года кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Украденная хакерами информация затем выкладывалась в сеть от имени групп DCLeaks and Guccifer 2.0, говорится в сообщении.

"Мы уже наслышаны о российских хакерах ", - рассказывает Жанна Дюфор в интервью DW. Однако документ Минюста, представленный в Вашингтоне заместителем генерального прокурора США Родом Розенштейном, стал для нее последней каплей. "У меня такое ощущение, что это коснулось меня лично", - поясняет Дюфор, которая также является членом местного отделения Демократической партии.

Машина для голосования с сенсорным дисплеем

В Джорджии полагаются на систему электронного голосования

Городок Мадисон с населением порядка 4000 человек является центром округа Морган и расположен в 70 км от столицы штата Джорджия Атланты. Джорджия - один из пяти американских штатов, где полностью отказались от бумажных бюллетеней и целиком полагаются на систему электронного голосования.

В 2002 году здесь впервые ввели машины для голосования, оснащенные сенсорными экранами. Такое решение было принято с целью избежать сбоев подобных тому, что произошел при обработке печатных бюллетеней в штате Флорида во время президентских выборов в 2000 году.

В этом ноябре в Джорджии пройдут промежуточные выборы в Конгресс: около 6,8 млн избирателей будут голосовать на 2600 участках при помощи 28 000 электронных машин. Однако многие считают эту систему ненадежной. В сентябре 2018 года Национальная академия наук США опубликовала доклад, в котором порекомендовала использовать на президентских выборах в 2020 году только обычные бумажные бюллетени.

Альтернатива - бумажные бюллетени?

Хотя в 29-страничном обвинительном заключении Минюста и не было указано, какие округа в Джорджии стали мишенью российских хакеров, Жанна Дюфор всерьез задумалась об улучшении системы выборов в своем регионе. Для этого активистка связалась с Даттоном Морхаусом, главой местного отделения Демократической партии: оба потребовали от властей округа Морган отказаться от электронной системы и вернуться к более безопасной альтернативе - бумажным бюллетеням.

Жанна Дюфор и Даттон Морхаус

Впрочем, вскоре после появления сообщения Минюста выяснилось, что российские хакеры все же обошли округ Морган стороной. Однако Дюфор и Морхауса это не успокоило. Тревогу у активистов вызывает тот факт, что следы присутствия киберпреступников были замечены на сайтах столь крупных округов штата, как Фултон и Кобб: их население в общей сложности составляет 1,8 млн человек. Ни один из сайтов, правда, не был взломан.

Вмешательство хакеров из РФ в выборы - "нереалистичный сценарий"

В то время как Дюфор и Морхаус пытаются предотвратить потенциальные кибератаки на местном уровне, активисты в Атланте обратились в суд с требованием отменить систему электронного голосования во всем штате. Однако их старания не увенчались успехом. Суд согласился с тем, что действующая система является устаревшей и уязвимой, однако высказался против возвращения к бумажным бюллетеням. На решение суда главным образом повлияло то, что промежуточные выборы в Джорджии состоятся уже через несколько недель, а столь кардинальные изменения привели бы к хаосу и поставили бы проведение голосования под угрозу.

Между тем отмену электронного голосования поддерживают далеко не все. К примеру, член избирательной комиссии от округа Фултон Ричард Баррон в ходе судебных слушаний выступил за сохранение существующей системы. На его взгляд, возможное вмешательство российских хакеров в местные выборы - нереалистичный сценарий. "Я уверен в надежности системы", - заявил он.

Победа российских хакеров?

В свою очередь, Жанну Дюфор и Даттона Морхауса подобные аргументы не убеждают. Однако их требование вернуться к обычным бюллетеням также не нашло поддержки у местных властей. Похоже, что в выборы в штате Джорджия будут проходить так же, как и до сих пор - путем электронного голосования.

Жанна Дюфор собирается голосовать на ноябрьских выборах заочно: в этом случае избирателю предлагается заполнить бумажный бюллетень. Таким образом ее выбор будет зафиксирован на бумаге, поясняет активистка. И все же российские хакеры в любом случае одержали победу, резюмирует Дюфор: ведь избиратели больше не могут быть уверены в надежности системы.

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