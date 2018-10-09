Почему в Украине взрываются артиллерийские склады

Пожар на военной базе в Ичне Черниговской области - уже пятый громкий инцидент на военных складах с начала вооруженного конфликта на Востоке Украины. Как и предыдущие случаи, нынешний сопровождают заявления чиновников о высокой вероятности диверсии. Как выяснила DW, расследования прошлых инцидентов продвигаются крайне медленно, а пострадавшие годами ждут компенсаций.

Октябрь 2018 - Ичня, Черниговская область

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко во вторник, 9 октября, рассказал о четырех взрывах в разных местах арсенала, якобы предшествовавших пожару. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что в военной части произошла диверсия.

Служба безопасности Украины также сообщила, что рассматривает диверсию как одну из возможных причин чрезвычайной ситуации. В то же время в Главной военной прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по части третьей 425-й статьи Уголовного кодекса - халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия.

Масштабы этих последствий еще подсчитывают. По информации Генштаба, погибших и раненых непосредственно в результате взрывов нет, однако в Черниговской обладминистрации рассказывают о 63 гражданских лицах, обратившихся за медицинской помощью из-за задымления. Из окрестных деревень эвакуированы более 12 тысяч жителей. Информация о поврежденном военном и гражданском имуществе еще собирается.

Сентябрь 2017 - Калиновка, Винницкая область

В прошлом году после начала взрывов на 48-м арсенале Минобороны близ города Калиновка пришлось экстренно эвакуировать более 30 тысяч человек. Тогда обошлось без жертв, две женщины получили ранения.

Впрочем, снаряды разлетавшиеся со складов, по данным Госслужбы чрезвычайных ситуаций, повредили более двух тысяч гражданских зданий. На помощь населению из госбюджета сразу после взрывов направили 100 млн гривен, но к концу 2017 года местные власти успели использовать только 35 млн, а остальные вернули в бюджет.

Материальные потери военных оказались намного выше. По данным Минобороны, в результате пожара было уничтожено около 32 тысяч тонн артиллерийских снарядов. Помощник министра Юрий Бирюков оценивал их стоимость в 600 млн долларов.

Из четырех начальных версий причин пожара, объявленных главным военным прокурором Анатолием Матиосом через сутки после начала взрывов, три касались умышленной диверсии, и только одна - нарушение порядка хранения боеприпасов.

Впрочем, спустя год в Едином госреестре судебных решений удалось найти только один приговор, связанный с чрезвычайной ситуацией. В ноябре 2017 года заведующая хранилищем воинской части А1119 Оксана Макарчук признала вину в служебном подлоге и халатности - по документам речь идет о фактической оплате и принятии на учет 173 огнетушителей и другого противопожарного имущества, которое в итоге так и не было поставлено в часть. За это ее оштрафовали на 5100 гривен с сохранением места работы и звания.

В Генпрокуратуре Украины отмечают, что продолжают расследование причин пожара, а ее глава Юрий Луценко в годовщину взрывов пообещал привлечь к ответственности "несколько десятков чиновников".

Сентябрь 2017 - Новоянисоль, Донецкая область

За неделю до пожара в Калиновке артиллерийские снаряды начали взрываться под Мариуполем, вызвав легкую панику у населения прифронтового города.

Последствия пожара, вспыхнувшего на складах воинской части А0989, были сравнительно незначительны - жертв и пострадавших не было, повреждены 14 домов, большинство жителей даже не покинули деревню.

Первая версия событий, обнародованная представителем ВСУ, возлагала вину именно на крестьян - пожар вроде начался с подожженной на полях сухой травы. Впрочем, как свидетельствуют судебные решения, сейчас следствие говорит о ненадлежащей организации пожарной безопасности складов ракетно-артиллерийского вооружения. Последние решения по делу, вынесенные в апреле одним из судов Мариуполя, свидетельствуют, что вероятной причиной пожара наряду с переброской огня с полей, считают также диверсию или "заметание следов" после хищения боеприпасов.

Март 2017 - Балаклея, Харьковская область

Взрывы в Балаклее с самого начала были квалифицированы как диверсия. По словам Анатолия Матиоса, ночью перед взрывами над воинской частью слышали гудение неизвестного летательного аппарата - возможно, беспилотника. О вероятном теракте, по мнению СБУ, свидетельствовали и предыдущие инциденты: осенью 2014-го неизвестные взорвали возле арсенала три гранаты.

Министр обороны Степан Полторак осенью 2017 заявлял, что по итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены 80 человек. Впрочем, некоторые из них, как, например, начальник хранения вооружения, через суд восстанавливались в должности.

В результате взрывов в Балаклее погибли двое гражданских, еще несколько человек получили ранения. Судя по имеющимся в судебном реестре документам, родственники одной из жертв требовали отдельного расследования ее гибели. Но полиция закрыла отдельное производство об убийстве, опираясь на то, что дело расследуется СБУ.

Данные госреестра судебных решений свидетельствуют, что процессуального движения в деле, открытого по статье о диверсии, нет с лета прошлого года. Однако в Минобороны направлено несколько исков от предприятий и учреждений Балаклеи с требованием выплаты компенсации за поврежденное имущество.Всего в городе от взрывов пострадали 345 зданий.

Взрывы в Балаклее повлекли за собой еще несколько дел, непосредственно связанных с последствиями трагедии. Так, трагична история 36-летнего жителя соседнего с Балаклеей села Яковенково, который в апреле нашел вблизи села двигатель от ракеты 3М9 "Куб" и пытался разобрать его дома. В результате погиб четырехлетний сын мужчины. В августе 2017 суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Кроме этого, DW удалось найти как минимум три приговора в отношении военнослужащих балаклейского арсенала - ликвидируя последствия трагедии, они сдавали на металлолом остатки от снарядов.

Октябрь 2015 - Сватово, Луганская область

Спланированная диверсия сепаратистов и здесь с самого начала стала основной версией причин пожара. Через три часа после начала взрывов Георгий Тука, на тот момент председатель военно-гражданской администрации Луганщины, сообщил, что по арсеналу дважды выстрелили из сигнальной ракетницы, что и стало причиной возгорания. Позже к этой версии присоединились и в министерстве обороны, заявив, что "целью противника была дестабилизация ситуации в регионе". СБУ начала расследовать взрывы как теракт, повлекший гибель людей - местной жительницы Людмилы Солчинськой и еще трех военнослужащих.

Однако через год после случая виновным был признан только украинский офицер. Майор Александр Литвиненко, начальник отдела хранения боеприпасов полевого склада, признал вину по части 2-й статьи 403-й Уголовного кодекса - невыполнение приказа в условиях особого периода. Он был приговорен к 7 месяцам 22 суткам содержания в дисциплинарном батальоне, провел в СИЗО меньше четырех месяцев. Как говорится в материалах судебного дела, Литвиненко якобы не смог обеспечить на складе в Сватово надлежащие меры безопасности, а также не выполнил устный приказ командования по устранению выявленных в ходе инспекции нарушений.

Военные оценивали собственный ущерб от пожара в более чем 134 миллиона гривен. В результате взрывов повреждения получили 354 частных и 16 многоэтажных жилых домов, а также три детских сада, четыре школы, областной интернат, целый ряд коммерческих и административных зданий.

СБУ уже почти три года расследует дело по взрывам в Сватово. В опубликованных судебных постановлениях информацию о наличии подозреваемых по делу найти невозможно. Однако и здесь следствие нашло многочисленные свидетельства хищения военными боеприпасов и их частей на металлолом.

Смотрите также:

Боль и надежда: Донецк сегодня Символ города с неясным будущим Визитная карточка Донецка - один из лучших футбольных стадионов Европы "Донбасс Арена" - не раз подвергался обстрелам, после которых стеклянный фасад получил серьезные повреждения. Их устранили, но сам стадион пустует, уже год город живет без футбола. На стоянках для VIP-гостей разгружают гуманитарную помощь от благотворительного фонда Рината Ахметова, на чьи деньги и был построен стадион.

Боль и надежда: Донецк сегодня Война не смогла изуродовать красоту парков Зеленый газон на "Донбасс Арене", которая три года назад принимала чемпионат Европы по футболу, как и тогда в полном порядке. По-прежнему красив и ухожен и парк вокруг стадиона, откуда открывается прекрасный вид на донецкие терриконы. Сейчас в парке - все почти как в мирное время, только безлюдно.

Боль и надежда: Донецк сегодня Отдых на набережной - тишина теперь особенно ценится Отреставрированная к Евро-2012 набережная реки Кальмиус была и остается одним из самых любимых мест отдыха жителей Донецка. Но сохраняющаяся тревожная обстановка мало располагает к отдыху. Даже во время перемирия здесь можно слышать взрывы или автоматные очереди.

Боль и надежда: Донецк сегодня История края, погребенная под руинами Одна из первых жертв обстрела летом прошлого - Донецкий краеведческий музей, в его здание попало 15 снарядов. "Мы не допускали, что целенаправленно будут обстреливать объекты культуры, но предполагали, что можем попасть под перекрестный огонь", - вспоминают сотрудники музея. Их усилия спрятать и уберечь экспонаты оказались тщетны. Снаряды уничтожили целые экспозиции и ценные древние артефакты.

Боль и надежда: Донецк сегодня Страшные шрамы войны Разрушенный дворец молодежи "Юность", что в центре города, сильно пострадал от артобстрелов в августе 2014 года. О реконструкции или полном сносе здания (слишком оно не вписывалось в современный облик Донецка) шла речь еще в мирное время. После обстрелов территория вокруг дворца была обустроена силами волонтеров. В сохранившихся помещениях и сейчас проходят художественные выставки и репетиции.

Боль и надежда: Донецк сегодня В центре Донецка - украинская речь К удивлению жителей в центре Донецка по-прежнему работает кафе "Львовская мастерская шоколада" с фирменными изделиями и украинским языком обслуживания клиентов. Эта сеть кафе широко распространена по всей территории Украины. Правда, ассортимент шоколадных изделий в Донецке стал сейчас довольно скудным. Но уютное заведение со львовским колоритом дончане посещают все также охотно.

Боль и надежда: Донецк сегодня Цветы у подножия памятнику Шевченко Возложение цветов у подножия памятника Тарасу Шевченко - обязательный ритуал и для новых властей Донецка. Сам памятник стоит прямо перед зданием областной администрации, где сейчас заседает правительство самопровозглашенной "ДНР". Демонстрируя почтение национальному поэту, "ДНР" старается отвести от себя обвинения в антиукраинизме. Хотя именно здесь больше года назад был разогнан местный майдан.

Боль и надежда: Донецк сегодня Новые билборды в "ДНР" В центре Донецка ко Дню Победы появились билборды с портретом Сталина в военной форме, украшенной георгиевской ленточкой. Как долго они будут висеть - пока непонятно. Кстати, с 1924 по 1961 годы Донецк именовался Сталино.

Боль и надежда: Донецк сегодня Основатель Донецка - Джон Юз "Мы требуем референдума о возвращении Юзовки (название Донецка до 1924 года) в состав Великобритании!" - такая инициатива пользователей соцсетей была откликом на захлестнувшие Донбасс весной 2014 года сепаратистские настроения. Ирония ее авторов была не лишена исторической подоплеки. Ведь Донецк, взяв в пример английские города, начинал строить в конце XIX века британский промышленник Джон Юз. Автор: Ирина Куприянова, Донецк

