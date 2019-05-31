Почему в РФ пациенты с ВИЧ могут остаться без главного лекарства

В России препарат ламивудин используют почти все пациенты с ВИЧ-инфекцией. Этот препарат дешевый, качественный и дает меньше побочных эффектов, чем другие, даже более дорогие аналоги. Он продается в аптеках, но большую часть ламивудина все же закупает государство и выдает пациентам через СПИД.Центры (Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ. - Ред.).

В конце мая движение "Пациентский контроль" сообщило, что в России могут начаться перебои с поставкой ламивудина. Минздрав дважды пытался закупить его по аукциону, но российские производители попросту не стали в нем участвовать. Причина в невыгодных условиях - цена, за которую государство готово купить ламивудин, слишком низкая, считают фармкомпании.

"Пока сообщений, что кому-то не достался ламивудин, не было, так как используют запасы прошлого года. Но проблема в том, что дважды срывается аукцион в централизованных закупках Минздрава РФ, причем на один препарат, впервые", - пояснили DW в "Пациентском контроле".

Сколько пациент с ВИЧ может обойтись без ламивудина

31-летний ВИЧ-активист Борис Конаков живет в Санкт-Петербурге и каждый день принимает ламивудин. Этот и другие препараты, которые входят в его схему лечения, он получает в местном СПИД.Центре. Обычно ему выдают запас таблеток на месяц вперед, но в виде исключения, когда Борис путешествует, могут дать и на два месяца вперед. Режим приема таблеток расписан практически по часам. "Люди с ВИЧ в среднем принимают по 3-5 таблеток в день. Скажем, один день без терапии еще можно продержаться, а вот два-три дня - уже нет", - говорит Борис.

Тест на наличие ВИЧ-инфекции

Все дело в том, что без лекарства вирус приспосабливается к препарату и тот перестает работать, поясняет Александр Чебин, активист "Пациентского контроля". "У ламивудина очень плохой профиль резистентности, вирус быстро привыкает к нему. ВИЧ-инфицированный без терапии может заразить своего партнера. Так что перебои с поставками могут грозить новой эпидемией", - говорит он. По данным Роспотребнадзора, на конец 2018 года в России было зарегистрировано более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных.

Проблема с тендерами Минздрава - системная

До 2017 года регионы сами закупали себе лекарства. После в Москве начали проводить общий аукцион, централизованно закупать препараты против ВИЧ и уже затем развозить по регионам.

"Между этими этапами проходит время. Помню, как после самого первого централизованного аукциона в 2017 году в Свердловскую область успел прийти вагон с ламивудином, а со вторым препаратом от ВИЧ - еще нет. Кто-то покупал себе в аптеках, другие, особенно в малых городах, где нет ни лекарств, ни денег, просто сидели и ждали", - вспоминает Александр Чебин.

Нынешняя ситуация с тендерами - системная. Все дело в том, как чиновники определяют начальную максимальную цену контракта. Она рассчитывается по формуле, которая описана в законе и не до конца проработана, пояснил DW директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Насколько я знаю, сейчас в Минздраве пытаются это исправить. Потому что тендеры признаются несостоявшимся не только по ВИЧ-терапии. Ранее были задержки поставок инсулина человека. Фармкомпании понимают, что все это - временная неразбериха. Никто в здравом уме не будет отказываться от доли рынка, основываясь на таких временных перебоях", - говорит эксперт.

По его словам, чтобы решить проблему, Минздрав либо проведет еще один аукцион с измененными ценами, либо закупит лекарство по другой процедуре - "закупке у единственного поставщика". "Хотя на организацию новых процедур уходит время и могут сложиться такие ситуации, что пациенты окажутся без необходимой лекарственной помощи в этот момент времени", - резюмирует Беспалов.

В Минздраве РФ корреспонденту DW подтвердили, что новый аукцион по закупке ламивудина назначен на июнь 2019 года. На вопрос, на какой срок государству хватит запасов ламивудина, в министерстве ответили, что по всей стране есть еще таблеток почти на пять месяцев.

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