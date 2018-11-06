Почему в одной семье все дети разные?

Принято считать, что старший ребенок - правая рука родителей. С ним советуются, с его мнением считаются. И потому он растет послушным, ответственным, а во взрослой жизни придерживается консервативных взглядов. Средний ребенок якобы чувствует себя обделенным в родительской любви и постоянно нуждается во внимании, а также стремится побить рекорды старших, склонен к бунтарству. Ну, а младший в семье - всеобщий баловень, который получает больше всего любви и поддержки, а потому растет спокойным, веселым и очень креативным. Ученые-социологи из Научно-исследовательского центра по изучению демографических изменений (FZDW) при Франкфуртском университете прикладных наук, в частности, изучают, как очередность появления ребенка на свет может повлиять на формирование его личности.

Новый поворот исследования

Долгосрочное исследование, проводимое франкфуртскими учеными, стартовало в 2013 году. Социологи работают с группой подростков - около 10 тысяч учащихся из примерно 150 школ со всей Германии. Все респонденты приблизительно одного возраста. Сейчас они пошли в восьмой класс.

"Вообще-то наш проект называется "Отношение к здоровью и травмы в школьном возрасте". И его главная цель - выяснить, как часто в школе (в школьном дворе, во время уроков физкультуры, по дороге в школу) с учащимися происходят несчастные случаи, заканчивающиеся травмами, а также каковы причины, по которым одни дети получают больше травм, чем другие", - рассказывает в беседе с DW Свен Штадтмюллер (Sven Stadtmüller), научный сотрудник FZDW.

В рамках этого проекта регулярно проводятся опросы школьников - на предмет того, какие травмы они за последние 12 месяцев получали, сколько места в их жизни занимает спорт, как они питаются, какие у них отношения с родителями, каковы их жилищные условия.

"Иными словами, изначально мы не занимались вопросом, как порядок рождения сказывается на характере человека, но в процессе исследования стали обращать внимание и на данный аспект - тем более что эта проблематика в кругу ученых уже довольно давно обсуждается. Проводилось и немало исследований, но они давали совершенно разные результаты. И поначалу мы исходили из того, что никакой роли в формировании характера человека очередность рождения не играет. Но оказалось, что это не так", - признается Свен Штадтмюллер.

Каким по счету родился - так характер и сложился?

Во время последнего опроса, который проводился в прошлом учебном году, когда респонденты учились в седьмом классе, франкфуртские ученые стали обращать особое внимание на личностные особенности тех из них, кто имеет братьев и сестер - причем через призму отношений детей с родителями.

"В числе прочего, мы спрашивали детей, сколько у них старших и сколько младших братьев и сестер, а также интересовались, легко ли им обсуждать важные для них проблемы с родителями. И теперь, после изучения полученных данных, можно с уверенностью сказать: на характере человека и его личностных качествах в значительной степени сказывается то, каким по счету он родился. В зависимости от этого очень часто складываются и его отношения с родителями определенным образом", - подчеркивает Свен Штадтмюллер.

Как оказалось, ребенок, являющийся единственным в семье либо старшим из всех детей, в большинстве случаев по характеру более миролюбивый, заботливый, легче уживается с другими людьми и значительно ближе к отцу и матери, а также больше тяготеет к творчеству, нежели средний, комплексующий из-за того, что находится в положении "начинки сэндвича" - между старшим и младшим. "Если старшие дети часто играют роль правой руки родителей и помогают им заботиться о младших, то средних раздражает то, что им в силу возраста не доверяют серьезных дел, и это делает их строптивыми и неуживчивыми", - поясняет ученый.

По словам Свена Штадтмюллера, вопреки сложившимся клише, еще сложнее положение последнего ребенка в семье. Как правило, его не устраивает роль самого младшего. Он хочет, чтобы с ним не сюсюкались, а считались и воспринимали всерьез. У таких детей неустойчивый характер, они импульсивны, постоянно стремятся самоутвердиться и действуют всем наперекор. Причем то, мальчик это или девочка, роли не играет.

Как считает эксперт, исследование FZDW может стать хорошим подспорьем для родителей. "Конечно, порядок рождения - не приговор. Но для того чтобы лучше понимать своих детей и выстраивать с ними гармоничные отношения, родителям только на пользу пойдет знакомство с психологией. Мы будем заниматься этим проектом до конца 2020 года. И, думаю, впереди нас ожидает еще немало сюрпризов", - полагает немецкий ученый-социолог, сотрудник Научно-исследовательского центра по изучению демографических изменений (FZDW) при Франкфуртском университете прикладных наук Свен Штадтмюллер.

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