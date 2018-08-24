Почему "В контакте" выдает европейцам собранные о них данные, а россиянам - нет

Российскую социальную сеть "В контакте" уже давно упрекают в том, что она охотно сотрудничает со спецслужбами РФ. А в последнее время к этому добавилось недовольство тем, что самим пользователям не удается получить информацию, собранную о них компанией. В связи с этим некоторые даже задумываются о том, чтобы удалить свой профиль из этой соцсети. Пока россиянам можно рассчитывать на получение собранных о них данных только если они живут в ЕС. Живущим в России такое лишь обещают.

Новый регламент

Активист Николай Дьячков 19 августа рассказал в Twitter, что служба поддержки "В контакте" отказалась предоставить ему информацию об его активности в соцсети, чтобы он мог использовать это для защиты от обвинений. Дьячкову предложили доказывать все "своими силами". При этом "В контакте" оперативно передает данные о своих пользователях правоохранительным органам, даже если против этих людей еще не заведено уголовное дело.

В связи с твитом Николая Дьячкова в рунете стали активно обсуждать вступивший в силу с 25 мая этого года Общий регламент по защите данных (GDPR), согласно которому компании обязаны выдавать по запросу пользователя копию его персональных данных, подлежащих обработке. То есть человеку должны передать весь массив данных, который есть у соцсети о нем - с каких устройств, IP-адресов и откуда географически он заходил в аккаунт, какие посты писал, удалял и лайкал и многое другое.

В России все чаще появляются уголовные дела за лайки и репосты "В контакте" - карикатура Сергея Елкина

Регламент действует на территории ЕС, однако в политике конфиденциальности "В контакте" отмечается, что у компании есть офис не только в Санкт-Петербурге, но и представительство в Кипре - государстве, которое входит в Евросоюз. Позднее Дьячков добавил, что диалог со службой поддержки соцсети произошел в апреле, то есть до вступления в силу GDPR. Значит ли это, что сегодня его просьбу удовлетворили бы в соответствии с новыми нормами?

Не хватает доброй воли?

Ведущий юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян заявил в беседе с DW, что "В контакте" обязан исполнять GDPR, однако касается это только жителей Евросоюза - как граждан стран-членов ЕС, так и лиц, проживающих на их территории, включая россиян. Что же до живущих в России, местное законодательство не предусматривает права пользователей получить копию своих данных. Правда, "В контакте" все равно могла бы предоставлять россиянам такой файл, если бы захотела. "При доброй воле, несомненно, они могли бы это делать. Российский закон не содержит каких-то ограничений либо запретов, связанных с предоставлением полной копии данных пользователей", - отметил Дарбинян.

"В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза", - подтвердили в ответ на запрос DW в пресс-службе "В контакте". Почему этого до сих пор не происходит? В компании пояснили, что такая "задача требует технических усовершенствований", не уточнив, правда, о каких технических преградах идет речь, если европейцы уже получают от "В контакте" такие данные.

Ответ жителям РФ: пишите письма или подождите

DW решила провести эксперимент: один журналист русской редакции, живущий в Европе, и другой, живущий в России, направили запросы в "В контакте" с идентичной просьбой - предоставить данные, которые были о них собраны через их аккаунты. Запрос "европейца" (с российским паспортом) автоматически пообещали рассмотреть через 31 час, "россиянину" из РФ предложили подождать 71 час.

Через двое суток первому пообещали рассмотреть этот вопрос, предупредив, что "на решение подобных проблем может понадобиться гораздо больше времени, чем несколько дней". Во "В контакте" напомнили, что по GDPR выдача данных происходит в течение месяца после запроса.

Позднее ответили и второму журналисту - россиянину из России. "В контакте" сослались на правила пользования сайтом и предложили направить запрос в письменной форме "Почтой России" на петербуржский адрес компании либо "в форме электронного документа, подписанного квалифицировнной подписью в соответствии с законодательством РФ". В соцсети указали на появление "более удобных инструментов для таких запросов" в скором времени. "Нужно немного подождать, мы обязательно уведомим, как только они будут доступны", - добавили в службе поддержки сайта. Как долго продлится ожидание и почему россиянам, в отличие от жителей Европы, нужны какие-то дополнительные "удобные инструменты", чтобы получить собранные о них данные, остается загадкой.

Удалить не только аккаунт, но и все данные - возможно?

Для пользователей из Европы GDPR предполагает еще один "бонус" - так называемое право на удаление. Удаляя свой профиль из соцсети, пользователь может потребовать уничтожить и все собранные о нем данные. "Более того, он может потребовать подтверждения того, что данные действительно удалены", - указал Саркис Дарбинян.

И если со временем "В контакте" обещает дать россиянам возможность получать документ с собранными о них данными, то вот уйти из соцсети бесследно им едва ли позволят, считает ведущий юрист "Роскомсвободы". "Скорее всего, такие возможности, какие открываются перед европейскими пользователями, российским юзерам не предоставят", - подытожил Дарбинян.

Смотрите также:

Топ-10 перспективных интернет-профессий Разработчик программ электронного обучения Динамика, которую приобрела в результате компьютеризации наша жизнь, требует быстрых и недорогих способов передачи знаний. Без дистанционного электронного обучения (E-Learning) в таких условиях не обойтись. Онлайн-образование стремительно развивается. Главная задача специалиста, составляющего концепцию E-Learning, - разработка методики обучения и подбор дидактического материала.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем SEA-менеджер - это специалист, который помогает потенциальным клиентам найти интересующий их товар или услугу, а рекламодателю - представить свое предложение целевой группе пользователей. В его обязанности входит размещение и оптимизация в таких поисковиках, как Google, рекламных объявлений, содержание которых зависит от состава поисковых запросов или интересов пользователей.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по партнерскому маркетингу При разнообразии товаров, предлагаемых в интернете, небольшим компаниям очень сложно продвигать свою продукцию. Поэтому многие из них заключают соглашения с крупными порталами и на гонорарной основе публикуют там свои рекламные объявления, с которых пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя. Affiliate-менеджер ищет потенциальных партнеров и организует маркетинговую кампанию.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по информационной безопасности В эпоху цифровых технологий для каждой компании остро стоит проблема информационной безопасности и защиты от хакерских атак, результатом которых может стать кража данных. SIM-менеджер разрабатывает концепцию информационной безопасности на фирме, оценивает информационные риски, планирует меры по их минимизации, создает и внедряет соответствующие механизмы контроля, проводит их мониторинг.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Специалист по обработке, анализу и хранению данных "Ученый по данным" (Data Scientist) считается одной из самых высокооплачиваемых и перспективных профессий. Это специалист по информатике, в задачи которого входит анализ, обработка, структурирование, сохранение и представление данных в цифровой форме, использование для работы с ними искусственного интеллекта, а также проектирование баз данных.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Инженер-робототехник В условиях, когда на рынке робототехники бум, такие специалисты пользуются большим спросом. В круг их задач входит разработка автоматизированных технических систем, их программирование, техническое обслуживание. Инженер-робототехник должен уметь применить междисциплинарный подход, а также обладать глубокими знаниями в области электроники, механики, кибернетики, информатики.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по информационному моделированию зданий Без информационных технологий не обходится и в строительной отрасли. Специальные компьютерные программы позволяют моделировать разные фазы планирования и управления стройпроектами. Информационное моделирование зданий регулирует BIM-менеджер. Он осуществляет сбор и комплексную обработку информации о будущем объекте, разрабатывает трехмерную модель здания и предоставляет ее строительной компании.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Оператор беспилотных летательных аппаратов Пилот дронов - профессия будущего. Такие специалисты смело могут рассчитывать на вакансию в солидных компаниях и высокую зарплату. Особенно востребованы они в сфере рекламы недвижимости, в аварийно-спасательных службах, в области охраны окружающей среды, в медицине, строительстве, на пиротехнических предприятиях. Основная задача оператора беспилотных летательных аппаратов - видеосъемка.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по киберспорту Киберспорт (E-Sport) - это вид соревновательной деятельности на основе видеоигр. Менеджер по киберспорту занимается управлением в киберспорте. Вместе с тренером он формирует прогеймерскую команду, выстраивает график тренировок, следит за личным расписанием каждого геймера, ищет спонсоров, находит возможности для участия в турнирах, решает вопросы проезда, проживания, питания игроков на турнирах.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Сетевой юрист Какие персональные данные своих клиентов компания может сохранять, анализировать, кому-либо передавать? У кого нужно получать на это разрешение? Вправе ли сотрудник выкладывать в Facebook фото кошки своего коллеги без его позволения? Формирование нормативно-правового поля в интернете входит в задачу сетевого юриста - специалиста, очень востребованного на рынке. Автор: Наталия Королева

