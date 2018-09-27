Почему в Германии так трудно сдать на права

У вас уже есть водительские права? Если нет, то все еще впереди. А если есть, то вы, возможно, еще помните, как непросто было сдать экзамен. Судя по статистике, новым поколениям немцев он дается все труднее. Или не дается вообще! Несдавших экзамен по вождению с первого раза по всей Германии становится больше из года в год. По данным Федерального ведомства автодорожного транспорта ФРГ, квота тех, кто не сдал теоретическую часть в 2017 году была равна 39 процентам (в 2016 - 37%). Практическую часть экзамена в 2017 году провалило 32 процента начинающих водителей (годом раньше - 31%), сообщает агентство dpa.

В чем причина? Инструкторы по вождению уверяют, что сложнее экзамен не стал. Специально начинающих водителей никто не заваливает. Однако факт остается фактом. Причем неутешительная тенденция характерна не только для Германии. К исследованию проблемы подключилось Федеральное дорожное ведомство. Его специалисты уверены, что одна из причин - это то, что движение стало намного интенсивнее: ученикам автошкол нужно больше часов на подготовку, а инструкторы нуждаются в повышении квалификации, а также в получении дополнительных навыков - например, из области психологии.

Предположения и рекомендации от специалистов

Психолог Клаудия Хаппе (Claudia Happe) считает одной из причин недостаточной подготовки к экзаменам тот факт, что в целом интерес к тому, что происходит за окном автомобиля, у детей с каждым годом все меньше. Ведь чем раньше занимался ребенок, ехавший с мамой или папой в машине? Смотрел в окошко! А сегодня чем он занимается? Играет в компьютерную игру или смотрит мультики. Его внимание не концентрируется на том, что происходит вокруг: он не замечает, как ведут себя водители, какие есть сигналы, где надо остановиться.

Кроме того, как говорит Дитер Квентин (Dieter Quentin), председатель Федерального объединения инструкторов по вождению, раньше получение прав было чуть ли не главным событием в жизни старшеклассников в Германии. Сейчас ситуация изменилась. У детей столько других важных дел, столько стрессовых ситуаций в жизни, что вождение отходит на второй или даже третий план, а подготовка к экзамену происходит "между делом". Отсюда и результат.

И ведь не сказать, что у сдающих экзамен нет материальной заинтересованности в том, чтобы сдать побыстрее. Получение прав в Германии в среднем обходится в сумму от 1800 до 2200 евро. Это если вы сдали экзамены с первой попытки. Если вы экзамен провалили, вам придется заплатить за дополнительные уроки, уплатить налог за пересдачу и т.д.

Специалисты рекомендует начинающим водителям как можно тщательнее подходить к выбору автошколы. Слишком дешевые курсы вряд ли будут качественными. Еще хуже - экспресс-курсы на каникулах, потому что ученикам нужно время на то, чтобы усвоить знания, а сделать это за полторы или две недели вряд ли возможно.

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