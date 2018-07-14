Почему в Германии с беспокойством ждут встречи Путина и Трампа

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Уполномоченный федерального правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе (Dirk Wiese) отказался давать комментарии по этому поводу. В то же время он, равно как и многие другие немецкие политики и эксперты, будет пристально следить за ходом переговоров.

В последнее время Германия неоднократно становилась объектом нападок со стороны Трампа. На этом фоне малейшие признаки того, что американскому лидеру удалось достичь взаимопонимания со своим российским коллегой, могут еще больше потрепать нервы официальному Берлину. Немцев особенно волнуют три вопроса: будущее Североатлантического альянса, статус Крыма и судьба газопровода "Северный поток-2".

Трамп требует от Германии увеличения расходов на оборону

Йенс Столтенберг и Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе

Краеугольным камнем политики Берлина в области безопасности является членство ФРГ в НАТО. Поэтому пренебрежительные высказывания Трампа о Североатлантическом альянсе и критика в адрес немецких властей за недостаточные, на его взгляд, расходы на оборону, вызыва.т в Берлине беспокойство.

В Германии подозревают, что время для встречи Трампа с Путиным - всего через несколько дней после прошедшего 11-12 июля саммита НАТО - выбрано не случайно. "Это попытка спровоцировать Европу", - заявил немецкий политолог Штефан Майстер (Stefan Meister) в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Основной вопрос заключается в том, насколько благонадежным окажется президент США и будет ли он давать Путину какие-либо обещания без их предварительного согласования с партнерами по НАТО", - поясняет эксперт.

Трамп неоднократно намекал на то, что готов сократить военное присутствие США в Европе: таким способом глава Белого дома пытается оказать давление на членов НАТО и вынудить их выделять больше средств на оборону. Как отмечает директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), это способствовало охлаждению отношений между ЕС и США. Немцы хотят, чтобы во время переговоров с Путиным Трамп выступал в роли представителя страны, занимающей лидирующие позиции в НАТО, а не в качестве свободного агента.

Учения НАТО в Литве, июнь 2018 года

"Остается надеяться, что на саммите НАТО союзники Трампа обозначили границы, за которые он не должен заходить в своих отношениях с Россией", - отметила в интервью DW эксперт фракции "зеленых" по Восточной Европе Ребекка Хармс (Rebecca Harms). Путин же, со своей стороны, ведет "долгосрочную агрессивную и антиевропейскую политику", пытаясь вбить клин между Вашиzгтоном и его европейскими союзниками, полагает Хармс.

Похожего мнения придерживается и политолог Штефан Майстер. На его взгляд, продолжающееся ослабление трансатлантических связей отвечает интересам Кремля. "Москва хочет заключить с Западом сделку и сыграть новую роль в обеспечении европейской безопасности. Кремль заинтересован в том, чтобы Америка дистанцировалась от Европы". Берлин же, в свою очередь, опасается такого сценария развития событий.

Трамп о принадлежности Крыма: это "интересный" вопрос

Одним из ключевых показателей того, насколько далеко будет готов пойти Трамп, станет вопрос о признании Крыма территорией России. В то время как Германия заняла четкую позицию, осудив аннексию полуострова, президент США до сих пор выступал с противоречивыми заявлениями на этот счет: к примеру, 12 июля, во время саммита НАТО в Брюсселе Трамп назвал вопрос о статусе Крыма "интересным". В случае, если Трамп пойдет на уступки Путину, в Германии и других странах ЕС расценят его действия как предательство.

Мост через Керченский пролив

"Если президент Трамп - а на фоне его заявлений как раз этого и стоит опасаться - признает Крым частью России, то тем самым он предаст не только права Украины, но и безопасность и суверенитет европейских стран", - отмечает Ребекка Хармс. Ей вторит и директор ZOiS Гвендолин Зассе. "ЕС никогда не пойдет на такую сделку. В то же время это станет победой Путина, ведь ему удастся доказать, что единство Запада - всего лишь иллюзия", - резюмирует эксперт.

"Северный поток-2": личное дело ФРГ или угроза безопасности ЕС?

Еще один вопрос, представляющий интерес для жителей ФРГ - это строительство газопровода "Северный поток-2", который напрямую свяжет Россию и Германию. Из-за этой сделки Дональд Трамп назвал ФРГ "заложницей" России и выразил мнение, что "Германия находится под полным контролем" Москвы. При этом существуют предположения, что Вашингтон хотел бы увеличить поставки в Германию собственного природного газа.

В то же время есть мнение, что своим поведением Трамп скорее пытается продемонстрировать, что не находится в тесных отношениях с Кремлем: в США по-прежнему считают, что Россия помогла ему победить на президентских выборах в 2016 году. "Он критикует Россию из тактических соображений, поскольку американцы обвиняют его в сговоре с Путиным", - в интервью агентству Reuters поясняет глава Немецкого общества внешней политики Даниэла Шварцер (Daniela Schwarzer).

Между тем некоторые, по крайней мере, частично разделяют позицию Трампа. "Такие индивидуальные проекты, как "Северный поток-2", реализуются вопреки всеобщим усилиям по обеспечению безопасности, ведь трубопровод является стратегическим проектом, направленным на усиление влияния Кремля", - констатирует Ребекка Хармс. Как бы то ни было, будет интересно понаблюдать за тем, как Трамп, ранее в пух и прах раскритиковавший Германию, выскажется на эту тему на встрече с Путиным 16 июля.

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