 Почему в Германии сажают в тюрьму безбилетных пассажиров | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.11.2019

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Культура и стиль жизни

Почему в Германии сажают в тюрьму безбилетных пассажиров

Немцы известны своим уважением к закону. Тем не менее, и здесь немало "зайцев" на общественном транспорте, - несмотря на то, что за безбилетный проезд можно даже угодить за решетку.

Контролеры выписывают штраф безбилетнику

Невероятно, но факт: в Германии проезд без билета на общественном транспорте - уголовное преступление. Согласно статье 265-а Уголовного кодекса ФРГ подобное "умышленное уклонение от оплаты при пользовании заведомо платной услугой", говоря юридическим языком, может караться тюремным сроком до одного года. И действительно карается.

Разумеется, далеко не каждый, кто едет "зайцем" в немецком автобусе или трамвае и попадется контролерам, оказывается за решеткой. Обычно приходится платить 60 евро, и на этом (во всяком случае, на первый раз) дело заканчивается. Деньги не такие маленькие, но все же не тюрьма.

Миллионы немецких "зайцев"

Немцы, как известно, народ законопослушный, правила и законы обычно соблюдают. Редко кто, например, идет на красный свет, даже если поблизости нет машин. Но согласно криминальной статистике, в 2017 году (это последние данные) в одном только Берлине было зарегистрировано около полумиллиона попыток проехать без билетана общественном транспорте. Две трети "зайцев" делали это не в первый раз.

Плакат-предупреждение в трамвае о штрафе 60 евро в случае безбилетного проезда: Поехать по-черному - злиться до посинения

Плакат-предупреждение о штрафе 60 евро в случае безбилетного проезда в трамвае в Магдебурге: "Поехать "по-черному" - злиться до посинения"

Но это те, кто попался. Эксперты считают, что на самом деле безбилетников больше - примерно 3,5 процента от общего числа пассажиров в Германии. Это миллионы! Считается, что немецкие транспортные предприятия теряют из-за "зайцев" каждый год до 250 миллионов евро. Штрафы лишь в очень малой степени компенсируют эти потери, тем более, что приходится содержать солидный штат контролеров.

Понятно, что транспортники приветствуют суровые наказания за безбилетный проезд. Воровство есть воровство, подчеркивают они, и должно соответствующим образом наказываться. Так считает и большинство политиков, которые отвергают предложение партии "зеленых" перевести безбилетный проезд в категорию административных правонарушений и, таким образом, отвезти от "зайцев" угрозу тюремного наказания. "Зеленые" вошли с этим предложением в бундестаг, но шансов на то, что его примут, практически нет.

Безбилетные рецидивисты

По статистике, сейчас в Германии отбывают наказание по статье 265-а УК  ФРГ 3200 человек. Не все они - "зайцы". Среди них есть и те, кто пытался, не заплатив, получить что-то из автомата или пройти без билета на платное мероприятие. Сколько из них конкретно "зайцев", установить невозможно. Но вот в Берлине, где и пассажиров очень много, и, увы, безбилетников тоже, в 2018 году отбывали тюремное наказание всего-навсего 65 "зайцев".

Контекст

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Пассажир должен иметь действующий документ на проезд в общественном транспорте. А если его нет? (26.07.2016)

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Среди тех, кто сидит сейчас в немецких тюрьмах, около 2500 человек - старше 60 лет. Какие особые условия созданы в Германии для престарелых заключенных? (11.09.2019)

Подчеркнем при этом, что практически все "сидельцы" далеко не в первый раз попадаются на подобном "получении выгоды путем обмана". За один безбилетный проезд никого в Германии в тюрьму не сажают и уголовное дело не возбуждают. Так как транспортные предприятия разных федеральных земель и даже отдельных больших городов самостоятельны, у них разные правила касательно того, когда и на кого подавать заявление в полицию. В Штутгарте, например, это делают, когда "заяц-рецидивист" попадается три раза в год, в Берлине - три раза в течение двух лет. Но до трех раз почти везде обычно ограничиваются 60 евро.

Надо сказать, что и тогда, когда "зайцем" начинают заниматься полиция и прокуратура, до суда редко доходит. В 2017 году дела завели на 156 тысяч "зайцев", и лишь 7 тысяч из них не захотели платить обговоренную по досудебному соглашению сумму штрафа (обычно от 300 до 500 евро) и отправились на скамью подсудимых. Из них опять-таки меньше половины отказались платить денежный штраф, назначенный судом (тут речь идет уже о суммах, превышающих тысячу евро), и предпочли вместо этого замену наказания в виде лишения свободы.

Поставить барьеры безбилетникам

Почему? Трудно сказать. Это вопрос, скорее, к психологам, чем к социологам. И в Германии широко распространено мнение, что многие не берут билеты, потому что они - слишком дорогие. От полутора до четырех евростоит обычный проезд внутри города, - это дорого? В любом случае статистика такое мнение опровергает. Больше всего "зайцев" в Германии - среди людей со средними доходами, от 1000 до 3000 евро в месяц. Кстати, и суд, определяя дневную ставку денежного штрафа, в обязательном порядке учитывает уровень доходов, - то есть непомерно высокой она не будет и садиться из-за этого в тюрьму вовсе не обязательно. В других странах Европы, между прочим, даже обычный штраф за безбилетный проезд куда более суровый: в Риме, например, больше ста, а в Брюсселе - двести евро.

Общественный транспорт в Кельне

Тем не менее, один из аргументов противников "криминализации", как они выражаются, проезда без билета имеет самое прямое отношение к деньгам. Содержание в тюрьме обходится государству, то есть налогоплательщикам, примерно в 100-150 евро в день на человека. К этому нужно добавить расходы на прокурора, судей, возможно, и на адвоката, если у подсудимого "зайца" нет денег его оплатить. Не слишком ли дорого стоит наказание даже злостных безбилетников?

Всё это так, соглашаются те, кто выступает за сохранение статьи 265-а в ее нынешнем виде, но, если безбилетный проезд в общественном транспорте станет с точки зрения закона незначительным проступком, "зайцев", уверены они, будет еще больше. Бороться с ними нужно другим способом. Каким? Например, установить турникеты у входа в автобусы, трамваи и метро. В Германии их практически нет. На такие пропускные барьеры пришлось бы раскошелиться транспортным предприятиям, а они подсчитали, что задержки при посадке пассажиров обходятся в таком случае дороже, чем убытки от безбилетников. И по-прежнему уповают на армии контролеров и строгость закона.

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  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

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    Чем вооружена охрана?

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    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

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    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

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    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

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    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

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    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

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    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы?  

Ссылки в интернете

Штрафы за безбилетный проезд в Европе

Кто чаще ездит без билета

"Зайцы" в тюрьме

Статья 265 УК ФРГ - дословно

Аудио- и видеофайлы по теме

Что входит в стоимость проезда на общественном транспорте в Германии?  

Бесплатный общественный транспорт в ФРГ, или Цена чистого воздуха (16.02.2018)  

Во Франции стало модным ездить без билета  

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