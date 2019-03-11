Почему в Германии сажают в тюрьму безбилетных пассажиров

Невероятно, но факт: в Германии проезд без билета на общественном транспорте - уголовное преступление. Согласно статье 265-а Уголовного кодекса ФРГ подобное "умышленное уклонение от оплаты при пользовании заведомо платной услугой", говоря юридическим языком, может караться тюремным сроком до одного года. И действительно карается.

Разумеется, далеко не каждый, кто едет "зайцем" в немецком автобусе или трамвае и попадется контролерам, оказывается за решеткой. Обычно приходится платить 60 евро, и на этом (во всяком случае, на первый раз) дело заканчивается. Деньги не такие маленькие, но все же не тюрьма.

Миллионы немецких "зайцев"

Немцы, как известно, народ законопослушный, правила и законы обычно соблюдают. Редко кто, например, идет на красный свет, даже если поблизости нет машин. Но согласно криминальной статистике, в 2017 году (это последние данные) в одном только Берлине было зарегистрировано около полумиллиона попыток проехать без билетана общественном транспорте. Две трети "зайцев" делали это не в первый раз.

Плакат-предупреждение о штрафе 60 евро в случае безбилетного проезда в трамвае в Магдебурге: "Поехать "по-черному" - злиться до посинения"

Но это те, кто попался. Эксперты считают, что на самом деле безбилетников больше - примерно 3,5 процента от общего числа пассажиров в Германии. Это миллионы! Считается, что немецкие транспортные предприятия теряют из-за "зайцев" каждый год до 250 миллионов евро. Штрафы лишь в очень малой степени компенсируют эти потери, тем более, что приходится содержать солидный штат контролеров.

Понятно, что транспортники приветствуют суровые наказания за безбилетный проезд. Воровство есть воровство, подчеркивают они, и должно соответствующим образом наказываться. Так считает и большинство политиков, которые отвергают предложение партии "зеленых" перевести безбилетный проезд в категорию административных правонарушений и, таким образом, отвезти от "зайцев" угрозу тюремного наказания. "Зеленые" вошли с этим предложением в бундестаг, но шансов на то, что его примут, практически нет.

Безбилетные рецидивисты

По статистике, сейчас в Германии отбывают наказание по статье 265-а УК ФРГ 3200 человек. Не все они - "зайцы". Среди них есть и те, кто пытался, не заплатив, получить что-то из автомата или пройти без билета на платное мероприятие. Сколько из них конкретно "зайцев", установить невозможно. Но вот в Берлине, где и пассажиров очень много, и, увы, безбилетников тоже, в 2018 году отбывали тюремное наказание всего-навсего 65 "зайцев".

Подчеркнем при этом, что практически все "сидельцы" далеко не в первый раз попадаются на подобном "получении выгоды путем обмана". За один безбилетный проезд никого в Германии в тюрьму не сажают и уголовное дело не возбуждают. Так как транспортные предприятия разных федеральных земель и даже отдельных больших городов самостоятельны, у них разные правила касательно того, когда и на кого подавать заявление в полицию. В Штутгарте, например, это делают, когда "заяц-рецидивист" попадается три раза в год, в Берлине - три раза в течение двух лет. Но до трех раз почти везде обычно ограничиваются 60 евро.

Надо сказать, что и тогда, когда "зайцем" начинают заниматься полиция и прокуратура, до суда редко доходит. В 2017 году дела завели на 156 тысяч "зайцев", и лишь 7 тысяч из них не захотели платить обговоренную по досудебному соглашению сумму штрафа (обычно от 300 до 500 евро) и отправились на скамью подсудимых. Из них опять-таки меньше половины отказались платить денежный штраф, назначенный судом (тут речь идет уже о суммах, превышающих тысячу евро), и предпочли вместо этого замену наказания в виде лишения свободы.

Поставить барьеры безбилетникам

Почему? Трудно сказать. Это вопрос, скорее, к психологам, чем к социологам. И в Германии широко распространено мнение, что многие не берут билеты, потому что они - слишком дорогие. От полутора до четырех евростоит обычный проезд внутри города, - это дорого? В любом случае статистика такое мнение опровергает. Больше всего "зайцев" в Германии - среди людей со средними доходами, от 1000 до 3000 евро в месяц. Кстати, и суд, определяя дневную ставку денежного штрафа, в обязательном порядке учитывает уровень доходов, - то есть непомерно высокой она не будет и садиться из-за этого в тюрьму вовсе не обязательно. В других странах Европы, между прочим, даже обычный штраф за безбилетный проезд куда более суровый: в Риме, например, больше ста, а в Брюсселе - двести евро.

Тем не менее, один из аргументов противников "криминализации", как они выражаются, проезда без билета имеет самое прямое отношение к деньгам. Содержание в тюрьме обходится государству, то есть налогоплательщикам, примерно в 100-150 евро в день на человека. К этому нужно добавить расходы на прокурора, судей, возможно, и на адвоката, если у подсудимого "зайца" нет денег его оплатить. Не слишком ли дорого стоит наказание даже злостных безбилетников?

Всё это так, соглашаются те, кто выступает за сохранение статьи 265-а в ее нынешнем виде, но, если безбилетный проезд в общественном транспорте станет с точки зрения закона незначительным проступком, "зайцев", уверены они, будет еще больше. Бороться с ними нужно другим способом. Каким? Например, установить турникеты у входа в автобусы, трамваи и метро. В Германии их практически нет. На такие пропускные барьеры пришлось бы раскошелиться транспортным предприятиям, а они подсчитали, что задержки при посадке пассажиров обходятся в таком случае дороже, чем убытки от безбилетников. И по-прежнему уповают на армии контролеров и строгость закона.

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