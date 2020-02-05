Почему все меньше белорусов хотят союза с Россией

Общенациональный репрезентативный опрос, который в декабре 2019 года провела и обнародовала в феврале этого года Белорусская аналитическая мастерская (BAW) свидетельствует, что в Беларуси в течение 2019 года число сторонников союза с Россией снизилось с 60,4% до 40,4%. Одновременно BAW фиксирует рост проевропейских симпатий за тот же период с 24,4% до 32%. Опрос проводился на фоне акций протеста против белорусско-российской интеграции. Опрошены были 1061 человек.

Негативная инерция общественного мнения

Андрей Вардомацкий

Руководитель BAW, доктор социологии Андрей Вардомацкий в интервью DW сказал, что одной из причин падения поддержки белорусско-российской интеграции является изменение тональности освещения в медиа отношений двух стран. Вардомацкий обращает внимание, что "с января по сентябрь 2019 года эта тональность была негативной, но сдержанной, а с сентября стала эмоционально жесткой".

Показательно, что основное сокращение числа сторонников союза с Россией приходится на последние три месяца 2019 года. "Общественное мнение, как тяжелый грузовик, за год набрало негативную инерцию и начало самостоятельно двигаться уже не только под влиянием медиаэффектов - за весь год число сторонников союза с Россией снизилось на 20%, но 15% из них приходится на октябрь-декабрь", - отметил социолог.

Беларусь больше не такая "антизападная"

В интервью DW директор Белорусского института стратегических исследований (BISS) в Вильнюсе Петр Рудковский отметил, что "еще год назад Беларусь была самой "антизападной" страной "Восточного партнерства". Похоже, что сейчас ситуация иная". Опрос BAW показывает рост проевропейских настроений в Беларуси на фоне падения пророссийских.

"Конечно, стоит учитывать, что у "проевропейцев" мотивация, как правило, утилитарная - безвиз, заработок - в то время, как у сторонников интеграции с Россией - культурно-ценностная. Но все-равно результат декабрьского опроса BAW впечатляет!" - резюмирует Рудковский.

Кризис в отношениях Минска и Москвы

Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог", в интервью DW сказал, что "если смотреть на динамику оценки белорусско-российских отношений на более широком горизонте, то заметны флуктуации - если есть напряжение, торговые войны, то поддержка союза падает". "Мы не наблюдали такого всеобъемлющего масштабного кризиса (белорусско-российских отношений. - Ред.) до декабря прошлого года", - отмечает эксперт.

Критикуя позицию России по условиям хозяйствования, президент Беларуси Александр Лукашенко дошел до заявлений "на хрена нужен кому такой союз". Эта позиция транслировалась в СМИ, и "такое не может не оказывать влияния на массовое сознание", - говорит Мельянцов.

Руководитель вильнюсского Агентства социальной и политической экспертизы Валерия Костюгова в интервью DW также объяснила падение за год числа сторонников союза с Россией обвинениями Лукашенко Кремля в желании причинить вред Беларуси, в недружественном отношении и невыполнении союзных обещаний.

Отношение к России стабильно хорошее

Вместе с тем, по словам Мельянцова, число белорусов, заявляющих о своем хорошем отношении к России, всегда было высоким. Опрос BAW показывает, что 74,6% белорусов по сути поддерживают сохранение отношений на теперешнем уровне - независимые, но дружественные страны с открытыми границами, без виз и таможен. Когда же ставится вопрос о вхождении Беларуси в состав РФ, то, по словам Мельянцова, "всегда наблюдали низкие цифры от 3% до 10% в разные времена". В декабре 2019 года, по данным BAW, за это высказывались 3,7% белорусов.

В свою очередь, эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО "Белая Русь" Петр Петровский в интервью DW высказал мнение, что сложно судить о долгосрочности падения числа сторонников союза с Россией, так как "на протяжении долгого периода времени до начала нефтегазовых споров сторонники Союзного государства и евразийской интеграции стабильно составляли 60-65%, а иногда доходили и до 68%".

"Являются ли сегодняшние данные новой реальностью или субъективной конъюнктурой в связи с интеграционными спорами, мы сможем узнать только после развязки конфликта и проведения серии исследовании на этот счет", - отметил Петровский.

Напротив, Арсений Сивицкий, директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований в интервью DW назвал данные о падении числа сторонников союза с Россией "разворотом в настроениях белорусов". "Главная причина такого разворота заключается, с одной стороны, в растущем давлении со стороны России на Беларусь, которое делает для белорусов менее привлекательной идею союза с Россией. С другой стороны, белорусские власти вынуждены публично реагировать на это давление достаточно жесткой риторикой, которая, судя по всему, обладает мобилизационным эффектом", - считает политолог.

Лукашенко против "растворения Беларуси в России"

"Президент Александр Лукашенко дал четко понять, что он отвергает интеграционный ультиматум Кремля, направленный на "растворение Беларуси в России". И не думаю, что он бы дал другой ответ, даже если бы число белорусских сторонников глубокой интеграции с Россией достигло 99%", - считает Сивицкий.

На этом основании политолог делает вывод, что "на дальнейшее развитие событий в отношениях между Минском и Москвой будут влиять не результаты соцопросов, а способность Беларуси сдерживать Россию от наращивания давления и реализации жестких сценариев интеграции". По его словам, такое сдерживание возможно только при условии общенационального консенсуса относительно сохранения национального суверенитета и независимости как сакральной ценности, а также мобилизации международного сообщества для поддержки Беларуси.

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