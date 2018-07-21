Почему власти Таджикистана преследуют своих оппонентов

На этой неделе Комитет ООН по правам человека обратился к властям Таджикистана с призывом освободить оппозиционного политика Зайда Саидова, осужденного в 2013 году на 26 лет тюрьмы по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве, изнасиловании и многоженстве. Таджикская оппозиция считает приговор политически мотивированным.

В решении Комитета ООН по правам человека говорится, что приговор Саидову нарушает его гражданские права. В интервью DW член комитета Сара Кливленд прокомментировала это решение и рассказала о том, почему критики власти в Таджикистане все чаще подвергаются преследованиям.

DW: Комитет ООН по правам человека изучал дело Зайда Саидова с апреля 2015 года. Почему вам потребовалось столько времени, чтобы вынести решение?

Сара Кливленд: Согласно процедуре, сначала мы должны решить, можем ли мы вообще рассматривать дело. Затем мы просим власти государства дать ответ на обращение, и только потом его автор может предоставить свои комментарии относительно полученной от властей информации. То есть ведется дискуссия, чтобы каждая сторона имела возможность представить свою позицию. На это требуется время. И это не так уж и необычно, когда рассмотрение дела занимает несколько лет, прежде чем комитет примет решение.

- Почему вы считаете приговор Зайду Саидову несправедливым?

- В 2013 году господин Саидов объявил, что собирается учредить новую политическую партию, "Новый Таджикистан". И ему якобы сразу же начали поступать угрозы и указания от полиции и представителей власти прекратить эту деятельность. Ему не позволили провести пресс-конференцию, на которой он хотел представить свою партию. А потом его арестовали и завели уголовное дело.

Комитет по правам человека обнаружил, что у уголовного дела в отношении Саидова есть ряд недостатков. К примеру, во время допроса его незаконно лишили свободы, уголовное дело и расследование в отношении него незаконно были причислены к разряду секретных и закрыты в обход его права на открытое и справедливое судебное разбирательство.

Кроме того, в отношении Саидова была нарушена презумпция невиновности, поскольку еще до начала процесса государственные СМИ объявили его виновным, а Антикоррупционное агентство Таджикистана распространило информацию, которая выставляла его виновным. К тому же Саидов не мог полноценно общаться со своими адвокатами, и ему было запрещено вызывать свидетелей. В результате мы решили, что судебное преследование в отношении Саидова стало нарушением его права на свободу выражения мнений и свободу собраний.

ООН: В Таджикистане преследование оппонентов власти стало тенденцией

- Случай преследования Зайда Саидова - не единственный в Таджикистане. В мае ваш комитет потребовал освободить еще одного оппонента действующей власти, Махмдали Хаита. Создается впечатление, что Комитет по правам человека лишь в последнее время так активно взялся защищать права политических диссидентов в этой стране. С чем это связано?

- Это связано с тем, что к нам стало поступать больше таких дел из Таджикистана. Я бы не сказала, что мы стали уделять повышенное внимание Таджикистану. Мы просто рассматривали дела по мере их поступления. Но в последние десять лет в стране действительно резко выросло количество случаев преследования оппозиционных политиков и их адвокатов, как в случае с Саидовым. Мы выражали обеспокоенность еще в 2013 году, когда Таджикистан в последний раз отчитывался перед комитетом о ситуации с соблюдением прав человека. В наших рекомендациях мы призывали власти прекратить преследовать членов оппозиции по политическим мотивам.

- Какой реакции таджикских властей вы ожидаете теперь?

- Мы просим их найти пути решения проблемы в каждом конкретном случае и в течение 180 дней сообщить нам о шагах, которые они сделали, чтобы воплотить в жизнь наши рекомендации. К примеру, в случае с господином Саидовым мы просили власти Таджикистана отменить приговор и освободить его. И если они примут решение проводить новый судебный процесс, они должны гарантировать, что он пройдет в соответствии со справедливым порядком рассмотрения дел.

Мы также рекомендовали властям принять необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем. То есть мы ожидаем от них гарантии того, что в стране не будет судебного преследования по политическим мотивам и несправедливых судебных разбирательств в отношении членов и лидеров оппозиции.

- Почему, на ваш взгляд, таджикские власти все сильнее закручивают гайки в отношении своих политических оппонентов?

- В последние годы в Таджикистане был предпринят ряд попыток подавить политическую оппозицию. Власти меняли конституцию, чтобы запретить политические партии, созданные на религиозной почве. Кроме того, две крупные оппозиционные партии были объявлены вне закона. Такова была тенденция.

Таджикистан прошел через очень длительную гражданскую войну. Процесс мирного урегулирования был призвал развивать демократию и предусматривал участие оппозиции в управлении страной. Но в последние годы это правило стало терять силу, так что власти консолидировали управление в своих руках и старались заглушить другие голоса и критику.

- Как, на ваш взгляд, эта ситуация может отразиться на отношениях Таджикистана с Евросоюзом и международным сообществом?

- Очевидно, что репутация страны в сфере прав человека влияет и на политическое сотрудничество, и на дипломатические связи, и на приток частных инвестиций. Если власти страны все чаще подавляют свободу выражения мнений и свободу ассоциаций, как это происходит в Таджикистане, я думаю, у Евросоюз эта ситуация должна вызывать беспокойство.

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