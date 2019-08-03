Почему ВИЧ особо опасен в возрасте от 50 лет и старше

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Связанные с ним мероприятия вызывают у многих дополнительную мотивацию пройти тест на ВИЧ, в том числе у представителей поколения 50+. Однако некоторые из них чересчур поздно делают тест на ВИЧ.

Часто причина кроется в том, что в сознании многих заболевание СПИДом до сих пор считается чем-то постыдным. Особо это проявляется у людей старше пятидесяти лет, которые опасаются, что в случае положительного результата теста подвергнутся дискриминации и социальной изоляции.

Две категории людей, которые делают тест на ВИЧ лишь после 50 лет

"Это характерно особенно для людей, которые живут в маленьких городках или деревнях, - считает руководитель Центра сексуального здоровья из Бохума профессор Норберт Брокмайер (Norbert Brockmeyer). - Поэтому часто они опасаются идти к врачу, по крайней мере к местному".

Профессор Норберт Брокмайер

В таких местах проблемой часто является даже гомосексуальность, не говоря уже о заражении ВИЧ, которое многие сразу приравнивают к СПИДу. Можно выделить две категории инфицированных, которые делают тест на ВИЧ лишь после 50 лет. У одних речь идет о новых инфекциях, у других - о застарелых. Некоторые из них считают, что никогда не могли получить ВИЧ-инфекцию и поэтому раньше не проходили тест. Это часто является заблуждением. В результате порядка 30 процентов всех положительных диагнозов на ВИЧ приходится на застарелые случаи.

ВИЧ особо опасен после 50 лет

На улице Паттайи

Некоторые представители возрастной группы 50+ отдают предпочтение свободной любви и часто меняют сексуальных партнеров. Это касается прежде всего мужчин, которые во время отпуска в Азии или Африке охотно пользуются услугами работниц местной секс-индустрии.

Учитывая, что в странах, притягивающих секс-туристов, как правило, крайне высок и уровень заболевания СПИДом, контакты без средств предохранения могут привести к приобретению крайне нежелательного сувенира в виде ВИЧ-инфекции.

Часто признаки этой инфекции настолько однозначны, что обследование становится необходимым. Одним из ее симптомов может быть, к примеру, саркома Капоши, характеризующаяся множественными злокачественными новообразованиями на поверхности дермы и в полости рта. Другим - опоясывающий лишай.

Кроме того, у инфицированных могут появиться проблемы с печенью и почками, возникнуть офтальмологические заболевания или тяжелое воспаление легких. "Люди в возрасте страдают от тех или иных заболеваний. ВИЧ-инфекция приводит к обострению некоторых из них и возникновению новых", - отмечает Брокмайер.

Учитывая то, что после пятидесяти многие часто постоянно принимают медикаменты, возникает опасность, что прием лекарств против ВИЧ-инфекции может вызвать побочные действия. Это осложняет терапию, и врач должен применять гораздо более индивидуализированный подход, чем при лечении молодых пациентов.

Как защититься от ВИЧ

Надежной защитой от ВИЧ-инфекции остаются презервативы. Новым методом защиты является доконтактная профилактика (ДКП) ВИЧ, при которой здоровые люди каждый день принимают медицинские препараты для снижения риска инфицирования. ДКП может снизить соответствующие риски на 95 процентов.

Презерватив остается надежной защитой от ВИЧ-инфекции

В интернете есть многочисленные сайты, содержащие ответы на вопросы о ВИЧ. "Многие люди не подозревают, какому риску подвергаются, и то, что существуют многочисленные предложения по профилактическим обследованиям", - указывает Брокмайер.

По его мнению, необходимо подготовить специальные предложения для людей старшей возрастной группы, чтобы те безбоязненно могли пройти тесты на ВИЧ.

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