Почему бундесвер помогает тяжелораненым украинцам

Самые тяжелые столкновения на киевском Майдане произошли 18 и 20 февраля 2014 года, когда в ходе противостояния проевропейских демонстрантов со службами безопасности поддерживаемого Россией президента Виктора Януковича были убиты более 100 человек. Велась стрельба. Обстановка в центре Киева в какой-то момент напоминала гражданскую войну. Множество людей было ранено. Большинство врачей Киева были крайне перегружены работой из-за большого числа пациентов с огнестрельными ранениями.

Только в ночь на 21 февраля 2014 года в ходе напряженного заседания в президентском дворце в Киеве при посредничестве министров иностранных дел Германии, Франции и Польши был достигнут компромисс между представителями протестующих на Майдане (среди которых был, например, нынешний киевский мэр Виталий Кличко) и верным Москве президентом Януковичем, который впоследствии спешно бежал из страны, а позднее объявился в России.

Кристоф Вайль с руководителем летающего госпиталя бундесвера, Киев, март 2014 года

В те трагичные дни проевропейские активисты и депутаты украинского парламента отчаянно просили европейских дипломатов о помощи для раненых. Из-за того, что режим Януковича в духе советских методов прочесывал больницы в поисках демонстрантов с Майдана, начали возникать многочисленные импровизированные госпитали, как, например, в здании Национальной библиотеки или в лютеранской церкви Святой Екатерины.

Тогдашний посол Германии в Киеве Кристоф Вайль (Christof Weil) позаботился о предоставлении медицинской помощи для раненых без лишнего бюрократизма: в начале марта 2014 года бундесвер впервые отправил в Киев один из своих летающих госпиталей. В самолет взяли не только тяжелораненых демонстрантов, но и пострадавших украинских полицейских - группу для лечения предварительно отобрали немецкие врачи по медицинским критериям.

Помощь при огнестрельных ранениях

За этим, по данным бундесвера, последовали еще семь таких рейсов, последний на данный момент - в июле. Тем временем, обстоятельства изменились: после революции на Майдане и после того, как украинские власти отвернулись от Москвы, Россия оккупировала полуостров Крым и способствовала началу военных действий на востоке Украины. С тех пор в Германию один-два раза в год на лечение отправляют украинских солдат. Доставляют их в госпитали бундесвера в Берлине, Гамбурге, Кобленце или Ульме, где персонал обладает необходимым знаниями для лечения раненых.

Александер Ной

Депутат бундестага от Левой партии Александер Ной (Alexander Neu), очевидно, относится к этому критически. В интервью DW он ставит под сомнение этот гуманитарный жест бундесвера: "Это беспристрастная готовность помогать или же выражение солидарности с путчистским режимом в Киеве? Почему не предоставляется медицинская помощь раненым гражданским лицам с востока Украины, коих есть многие тысячи?" Ной - член комитета по обороне бундестага, и в недавнем запросе он интересовался среди прочего, сколько из доставленных в Германию украинских солдат служат "в официальных вооруженных силах", а сколько - "в военизированных батальонах вроде фашистского батальона "Азов".

Ной, очевидно, предполагает, что среди солдат, которых привозят на лечение, есть и праворадикалы. Более того, он полагает, что в Украине есть добровольческие батальоны, которые не подчиняются верховному командованию в Киеве. В начале войны на востоке Украины действительно случалось, что поддерживаемым Москвой сепаратистам и российским солдатам противостояли украинские добровольческие объединения с нетабельным снаряжением.

Однако под давлением ЕС и США националистически настроенные силы в украинском руководстве вынуждены были прекратить бесчинство этих свободных радикальных бойцов. Батальон "Азов", воевавший преимущественно в районе Мариуполя, в чьих рядах служило немало праворадикалов, встроили в национальную гвардию и в 2016 году вовсе отозвали с фронта.

Решение - на основании медицинских критериев

Однако всё это обстоятельства, которые для лечащих врачей бундесвера в любом случае не играют никакой роли. Потому что решение о том, кто из раненых украинских солдат будет доставлен на лечение в Германию, принимают исключительно врачи и только на основании медицинских критериев, заявляют в бундесвере. По данным ведомства, украинские доктора проводят предварительный отбор в сотрудничестве с немецкими военными врачами, и делают они это "совершенно независимо" от политических взглядов человека.

Отбираются те пациенты, "которые в Германии смогут получить помощь, которую им не в состоянии обеспечить в Украине", объясняет представитель медицинской службы бундесвера в Кобленце. По его словам, процесс выздоровления должен с большой вероятностью гарантировать, что пациент сможет "вернуться в Украину после лечения". С 2014 года в Германии получили медицинскую помощь - преимущественно в госпиталях бундесвера - в общей сложности 117 украинцев. Сроки лечения в основном составляли "от двух недель до 12 месяцев". Большинство украинских солдат поступали с "пулевыми и осколочными ранениями", полноценное излечение которых украинские врачи не могли гарантировать.

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