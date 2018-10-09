Почему Беларусь хочет усилить контроль на границе с Украиной

Обеспокоенность тем, что через украинскую границу в Беларусь поступает оружие, президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в конце сентября. "Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - заявил тогда белорусский лидер.

На встрече 8 октября с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко президент Беларуси, к тому же, добавил, что оружие нелегальным образом попадает на территорию его страны из Украины через Россию. "Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит", - подчеркнул Лукашенко.

Оружейная статистика

По официальным данным, с начала нынешнего года на границе Беларуси с соседними странами было изъято 110 единиц оружия и более 1200 боеприпасов - это меньше, чем в 2017 году. Отдельных данных о нелегальном ввозе оружия из Украины в белорусском пограничном ведомстве не называют.

В белорусской погранслужбе допускают создание маневренных групп

Каким образом будет усилен контроль за белорусско-украинским участком границы, неясно. По словам официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, решение на этот счет находится "в стадии проработки", и насколько будет увеличен штат сотрудников пограничной службы, пока что неизвестно. Возможно также, что будут созданы маневренные группы, которые можно будет использовать на различных участках границы, в том числе, на украинском направлении.

В отличие от Александра Лукашенко, выразившего озабоченность передвижением потоков оружия через украинскую границу, глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что ему об этом ничего неизвестно. На вопрос, как он оценивает распоряжение белорусского президента увеличить численность пограничников на границе с Украиной, Цигикал заявил, что не комментирует политические заявления.

В сводках - мясо, а не боеприпасы

Белорусские власти не впервые утверждают, что со стороны Украины в страну поступает нелегальное оружие. В марте 2017 года государственные СМИ даже распространили видеосюжет о том, как автомобиль Jeep с оружием прорвался на белорусскую территорию, а белорусским пограничникам пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителей. Тогда же было заведено уголовное дело, однако каких-либо видимых последствий оно не имело.

На белорусской границе контрабанда мяса и продуктов питания случается куда чаще, чем контрабанда оружия

При этом украинские пограничники с помощью камер видеонаблюдения доказали, что с их стороны прорыва белорусской границы не было. В результате в Госпогранкомитете Беларуси отказались от прежних утверждений о том, что внедорожник въехал именно с территории Украины.

Пока же в нынешних оперативных сводках пограничного ведомства куда чаще фигурируют случаи контрабанды не оружия, а мяса и других продовольственных товаров. Кроме того, граждане Украины нередко нарушают границу, переходя на белорусскую территорию в период сбора дикорастущих растений. Только с начала октября на участке Пинского погранотряда были задержаны 11 украинцев, проигнорировавших режим особо охраняемых территорий и нарушивших правила сбора клюквы в приграничных зонах.

Бдительность на польском направлении

Между тем жители Брестской области, регулярно выезжающие в Польшу, отмечают, что в последнее время в автодорожном пункте пропуска "Варшавский мост" был введен тщательный досмотр всех без исключения автобусов и личных вещей пассажиров.

Водитель рейсового автобуса, выполняющего регулярные перевозки между Пинском и Варшавой, рассказал, что усиленные проверки проводятся с лета нынешнего года. "Почему стало так строго с пересечением границы и приходится долго ждать в очереди на выезд или въезд, нам толком никто не говорит, но, похоже, часто попадаются люди с наркотиками", - допустил собеседник DW.

Его предположения косвенно подтвердили и сотрудники Брестской таможни. В 2017 году, по их словам, удалось предотвратить ввоз в Беларусь свыше 290 килограммов наркотических средств (гашиш, опий, кокаин, марихуана), в нынешнем году цифры еще выше.

Российский маршрут

Особое внимание к западным рубежам Беларуси связано и отсутствием полноценного контроля над передвижением на белорусско-российской границе. Исключение - проверки граждан третьих стран. В результате россияне, следующие транзитом через Беларусь в Евросоюз, нередко оказываются фигурантами уголовных и административных дел, связанных, в том числе, с контрабандой наркотиков и незадекларированной валютой (белорусское законодательство позволяет вывозить из страны без декларирования максимум 10 тыс. долларов в эквиваленте).

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