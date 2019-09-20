Почему "Аэрофлоту" придется закупать суперджеты, даже если он не хочет

По прошествии года после заключения соглашения о поставке Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) ста самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) "Аэрофлоту" твердый контракт так и не подписан. С самого начала эксплуатации суперджет столкнулся с серьезными проблемами, связанными с обслуживанием. Кроме того, с ним случились две катастрофы, причины которых многие специалисты в значительной степени связывают с ошибками пилотов.

Во время демонстрационного полета в 2012 году SSJ 100 врезался в гору в Индонезии - погибли 45 человек. Вторая авария произошла 5 мая 2019 года в Шереметьево (погиб 41 пассажир). В августе от суперджета решил отказаться последний иностранный эксплуатант, а сам самолет был признан в российском правительстве неконкурентоспособным. Почему, несмотря на это, "Аэрофлот", скорее всего, закупит новые SSJ 100, выясняла DW.

"Аэрофлот" может увеличить парк суперджетов до 71 самолета

Соглашение о покупке ста SSJ 100 в период с 2019 по 2026 годы было заключено между ОАК и "Аэрофлотом" в сентябре 2018 года. К тому моменту авиакомпания уже владела самым большим парком суперджетов (50 машин, после катастрофы в Шереметьево их число сократилось до 49).

При аварии SSJ 100 в Шереметьево 5 мая 2019 года погиб 41 пассажир

Несмотря на аварию и проблемы с обслуживанием самолетов, из-за которых их бесперебойная эксплуатация стала невозможной, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев подтвердил этой весной намерения перевозчика купить сто новых лайнеров, однако твердый контракт авиакомпания подписывать не спешила.

После авиасалона МАКС-2019 вопрос об этом снова встал на повестку дня. В пресс-службах "Аэрофлота" и ОАК не стали комментировать DW сроки возможного подписания контракта, сославшись на исчерпывающую информативность уже сделанных публичных заявлений. В августе замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин сообщил о том, что обсуждение контракта находится в финальной стадии: "К концу года мы будем готовы принять десять самолетов".

На МАКС-2019 были показаны достижения авиакосмической отрасли России

Чуть позднее глава "Ростеха" (ОАК входит в структуру этой госкорпорации) Сергей Чемезов рассказал о договоренности подписать контракт с "Аэрофлотом" на 22 самолета, не уточнив сроки. По его словам, это может произойти "в ближайшее время".

Таким образом, судя по всему, парк "Аэрофлота" пополнится новыми 10 суперджетами уже в текущем году, а еще 12 - в 2020-м. Это подтвердил DW и источник в отрасли. Стоимость контракта не разглашается, поскольку является коммерческой тайной. Каталожная цена одного SSJ 100 составляет около 50 млн долларов.

В чем главная проблема суперджета

Узкофюзеляжный ближнемагистральный SSJ 100 стал первым гражданским самолетом, разработанным в России после распада СССР. Реализацией проекта занималась компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ОАК) с участием итальянской Finmeccanica. Первый полет состоялся в 2008 году. Летом 2011 года "Аэрофлот" начал получать суперджеты в рамках первой партии (тогда из 30 машин). С того момента и до сегодняшнего дня "Аэрофлот" остается авиакомпанией с самым крупным парком суперджетов.

В кабине пилотов SSJ 100

Первый иностранный потенциальный покупатель - индонезийская Kartika Airlines - отказалась от закупки 30 суперджетов после катастрофы вблизи Джакарты в 2012 году. Тогда в качестве причины было названо стечение обстоятельств. В их числе не фигурировала неисправность самого лайнера, тем не менее имидж самолета сильно пострадал.

Далее начались проблемы с сервисным обслуживанием. Запчасти не поступали перевозчикам вовремя, в результате самолеты простаивали на земле. В 2016 году от SSJ 100 отказалась российская Red Wings, в 2018-м - ирландская Cityjet. В августе этого года последний иностранный эксплуатант, мексиканская Interjet, в парке которой было 22 суперджета, сообщила о своем решении их продать.

Ирландская Cityjet в 2018 году отказалась от суперджетов

Главная причина, по словам независимого авиаэксперта, бывшего конструктора ОКБ "Сухого" Вадима Лукашевича, - неналаженное своевременное обеспечение самолетов нужными компонентами, в частности, двигателями. "Изначально они рассчитывались на 6 тысяч часов полета. На деле "горячая" часть начинает трескаться примерно через 2 тысячи. Если ресурс в три раза меньше, двигателей нужно в три раза больше, а темпов производства таких нет, поэтому машина простаивает", - пояснил Лукашевич DW. Простой выливается в низкий показатель суточного налета - 3-3,5 часа (против 5-6 часов у аналогов), от которого напрямую зависит эффективность владения судном.

Политическая ситуация помешала развитию суперджета

Наличие проблем с SSJ 100 недавно признали и российские власти. Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов заявил в начале сентября, что из-за санкций самолет стал неконкурентоспособным с точки зрения цены: "Стали вводиться санкции, поставщики стали повышать цены на свою продукцию, отказываться локализовывать агрегатную сборку на территории РФ. Они практически отказались делать "горячую" часть в России".

Эксперты соглашаются с тем, что политическая ситуация помешала развитию суперджета. По выражению главного редактора "Авиатранспортного обозрения" Алексея Синицкого, самолет создавался с участием иностранных партнеров "для широкой международной кооперации и выхода на мировой рынок, но ситуация изменилась, и теперь приходится искать другие варианты для его адаптации, потому что просто закрыть проект было бы неверно".

Эксперты считают, что суперджет по своим характеристикам не уступает конкурентам

В правительстве уже решили выделить из резервного фонда 4 млрд рублей на "формирование оборотного склада запасных частей" из не менее чем 700 компонентов, а также внедрение 64 "сервисных бюллетеней". Помимо этого, как рассказал DW источник, знакомый с ситуацией, "сегодня обсуждается вопрос создания отдельной сервисной структуры" для обслуживания SSJ 100.

Последствия для "Аэрофлота" и пассажиров

Сомнений в том, что "Аэрофлот" исполнит обещание и купит суперджеты, у экспертов нет. "В программе SSJ 100 слишком много политики. "Аэрофлот", скорее всего, имеет приказ сверху приобрести эти самолеты. В одном из своих релизов (от 10 сентября 2018 года. - Ред.) авиакомпания так и сообщила: "Действовать в интересах российской авиации и всей страны - абсолютный приоритет для "Аэрофлота". То есть об интересах пассажиров, что нормально в условиях рыночной экономики, речь не идет", - отмечает Лукашевич.

По его мнению, "Аэрофлот" будет нести убытки, связанные с эксплуатацией суперджетов, но государство "не даст ему упасть" и будет оказывать помощь в виде дотаций (из средств от оплаты за транзит через российское воздушное пространство, получаемых от иностранных авиакомпаний).

К тому же не исключено введение разного рода протекционистских мер для привлечения пассажиров на рейсы, выполняемые на SSJ 100, - от предоставления услуг (например, по весу багажа) до закрытия альтернативных рейсов по конкретным направлениям, полагает авиаэксперт.

Перспективы суперджета - региональныемаршруты

В целом эксперты сходятся в том, что суперджет по своим характеристикам не уступает конкурентам. "Альтернативы SSJ 100 - это Embraer (E-jet) и Airbus (А220 - ранее известный как Bombardier CSeries). И те, и другие предлагают сейчас неплохие решения, но надо отметить, что они появились во многом благодаря суперджету, который был первым проектом в этом сегменте с электродистанционной системой управления. Когда Embraer делал обновление, а Bombardier начал делать новый самолет, они имели в виду то, что уже делается SSJ 100", - констатирует Синицкий.

А Лукашевич полагает, что SSJ 100 превосходит конкурентов по нескольким параметрам: "У него лучше аэродинамика, шире салон, современнее авионика, а цена ниже. И он, вопреки стереотипу, безопаснее: суперджет разрушился в Шереметьево после третьего удара, когда перегрузка превысила 5 единиц. Тот же Bombardier при ударной перегрузке 4 уже бы сломался".

В нынешних условиях, когда так и не налажено сервисное обслуживание и вопрос с обеспечением запчастями, производителю и главному эксплуатанту предстоит непростой период, однако в перспективе самолет мог бы пригодиться на региональных маршрутах.

"Россия после распада СССР сильно потеряла региональную сеть. В Советском Союзе было 1200 аэропортов, сейчас - в разы меньше. Плюс исчезла малая авиация. Суперджет мог бы помочь решить проблему сообщения между городами, где сейчас курсируют только поезда", - указывает Лукашевич. Когда это случится - неизвестно, а пока "Аэрофлоту" придется выполнять свою главную миссию - закупать самолеты в интересах страны, несмотря на убыточность этих приобретений.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Стоячие кресла Одна из самых обсуждаемых новинок ярмарки Aircraft Interiors Expo - стоячие кресла Skyrider от итальянской фирмы Aviointeriors. "Седла" со спинками значительно экономят место в салоне, увеличивая вместимость самолета на 20 процентов. Возможно, эту разработку будут использовать лоукостеры.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Первоклассный полет К открытию ярмарки Aircraft Interiors Expo авиакомпания Emirates выставила в аэропорту Гамбурга свой Boeing-777 с обновленным интерьером. Дизайн для первого класса арабская авиакомпания разрабатывала совместно с Mercedes-Benz.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Личная каюта Площадь личного пространства пассажира певрого класса увеличилась до четырех квадратных метров. Каждая каюта закрывается при помощи раздвижных дверей. Чтобы во время долгого перелета не было скучно, у кресла-кровати расположен монитор, на котором можно смотреть фильмы из медиатеки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты "Умные" часы для бортпроводников При помощи этого устройства стюардессы смогут изменять многие параметры в салоне: освещение, громкость музыки, объявлений и так далее. Кроме того, на дисплее будут отображаться заказы пассажиров и информация о том, на каком месте не убран столик, откинута спинка кресла или не пристегнут ремень.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Робот вместо стюардессы Японские ученые трудятся над созданием робота, который в ближайшее время сможет перенять обязанности бортпроводника: приветствовать пассажировать на борту и проводить демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Робот говорит на семи языках и пока находится на стадии разработки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Больше пространства для чемоданов Для пассажиров, путешествующих эконом-классом, есть приятные новости. В обновленном салоне Airbus-320 в два раза увеличилось место для ручной клади: теперь чемоданы можно поставить на полку вертикально. Здесь, как и в первом классе, регулируется светодиодная подсветка. Авиакомпании Easyjet и Turkish Airlines уже заказали такие салоны для своих самолетов, первые полеты запланированы на 2020 год.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Виртуальные развлечения Гамбургская компания United Screens продемонстрировала возможности VR-очков в салоне самолета. С помощью этого устройства пассажиры смогут находиться в виртуальной реальности во время долгих перелетов - не просто сидеть и смотреть фильмы, а отвлекаться на несколько часов.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Интернет на борту Просьба отключить мобильные телефоны уходит в прошлое. Немецкие операторы мобильной связи предлагают несколько тарифов для полета: самый дешевый открывает доступ только к мессенджерам, например, WhatsApp. Наиболее дорогой позволяет пользоваться браузером и смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Выбрать и оплатить услугу можно через приложение на смартфоне. Автор: Ксения Сафронова

