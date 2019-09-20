Почему "Аэрофлоту" придется закупать суперджеты, даже если он не хочет

Покупка новых SSJ 100, уверены эксперты, неизбежна для "Аэрофлота" несмотря на экономическую нецелесообразность. О проблемах суперджета и их последствиях для авиакомпании и пассажиров - DW.
По прошествии года после заключения соглашения о поставке Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) ста самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) "Аэрофлоту" твердый контракт так и не подписан. С самого начала эксплуатации суперджет столкнулся с серьезными проблемами, связанными с обслуживанием. Кроме того, с ним случились две катастрофы, причины которых многие специалисты в значительной степени связывают с ошибками пилотов.
Во время демонстрационного полета в 2012 году SSJ 100 врезался в гору в Индонезии - погибли 45 человек. Вторая авария произошла 5 мая 2019 года в Шереметьево (погиб 41 пассажир). В августе от суперджета решил отказаться последний иностранный эксплуатант, а сам самолет был признан в российском правительстве неконкурентоспособным. Почему, несмотря на это, "Аэрофлот", скорее всего, закупит новые SSJ 100, выясняла DW.
"Аэрофлот" может увеличить парк суперджетов до 71 самолета
Соглашение о покупке ста SSJ 100 в период с 2019 по 2026 годы было заключено между ОАК и "Аэрофлотом" в сентябре 2018 года. К тому моменту авиакомпания уже владела самым большим парком суперджетов (50 машин, после катастрофы в Шереметьево их число сократилось до 49).
Несмотря на аварию и проблемы с обслуживанием самолетов, из-за которых их бесперебойная эксплуатация стала невозможной, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев подтвердил этой весной намерения перевозчика купить сто новых лайнеров, однако твердый контракт авиакомпания подписывать не спешила.
После авиасалона МАКС-2019 вопрос об этом снова встал на повестку дня. В пресс-службах "Аэрофлота" и ОАК не стали комментировать DW сроки возможного подписания контракта, сославшись на исчерпывающую информативность уже сделанных публичных заявлений. В августе замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин сообщил о том, что обсуждение контракта находится в финальной стадии: "К концу года мы будем готовы принять десять самолетов".
Чуть позднее глава "Ростеха" (ОАК входит в структуру этой госкорпорации) Сергей Чемезов рассказал о договоренности подписать контракт с "Аэрофлотом" на 22 самолета, не уточнив сроки. По его словам, это может произойти "в ближайшее время".
Таким образом, судя по всему, парк "Аэрофлота" пополнится новыми 10 суперджетами уже в текущем году, а еще 12 - в 2020-м. Это подтвердил DW и источник в отрасли. Стоимость контракта не разглашается, поскольку является коммерческой тайной. Каталожная цена одного SSJ 100 составляет около 50 млн долларов.
В чем главная проблема суперджета
Узкофюзеляжный ближнемагистральный SSJ 100 стал первым гражданским самолетом, разработанным в России после распада СССР. Реализацией проекта занималась компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ОАК) с участием итальянской Finmeccanica. Первый полет состоялся в 2008 году. Летом 2011 года "Аэрофлот" начал получать суперджеты в рамках первой партии (тогда из 30 машин). С того момента и до сегодняшнего дня "Аэрофлот" остается авиакомпанией с самым крупным парком суперджетов.
Первый иностранный потенциальный покупатель - индонезийская Kartika Airlines - отказалась от закупки 30 суперджетов после катастрофы вблизи Джакарты в 2012 году. Тогда в качестве причины было названо стечение обстоятельств. В их числе не фигурировала неисправность самого лайнера, тем не менее имидж самолета сильно пострадал.
Далее начались проблемы с сервисным обслуживанием. Запчасти не поступали перевозчикам вовремя, в результате самолеты простаивали на земле. В 2016 году от SSJ 100 отказалась российская Red Wings, в 2018-м - ирландская Cityjet. В августе этого года последний иностранный эксплуатант, мексиканская Interjet, в парке которой было 22 суперджета, сообщила о своем решении их продать.
Главная причина, по словам независимого авиаэксперта, бывшего конструктора ОКБ "Сухого" Вадима Лукашевича, - неналаженное своевременное обеспечение самолетов нужными компонентами, в частности, двигателями. "Изначально они рассчитывались на 6 тысяч часов полета. На деле "горячая" часть начинает трескаться примерно через 2 тысячи. Если ресурс в три раза меньше, двигателей нужно в три раза больше, а темпов производства таких нет, поэтому машина простаивает", - пояснил Лукашевич DW. Простой выливается в низкий показатель суточного налета - 3-3,5 часа (против 5-6 часов у аналогов), от которого напрямую зависит эффективность владения судном.
Политическая ситуация помешала развитию суперджета
Наличие проблем с SSJ 100 недавно признали и российские власти. Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов заявил в начале сентября, что из-за санкций самолет стал неконкурентоспособным с точки зрения цены: "Стали вводиться санкции, поставщики стали повышать цены на свою продукцию, отказываться локализовывать агрегатную сборку на территории РФ. Они практически отказались делать "горячую" часть в России".
Эксперты соглашаются с тем, что политическая ситуация помешала развитию суперджета. По выражению главного редактора "Авиатранспортного обозрения" Алексея Синицкого, самолет создавался с участием иностранных партнеров "для широкой международной кооперации и выхода на мировой рынок, но ситуация изменилась, и теперь приходится искать другие варианты для его адаптации, потому что просто закрыть проект было бы неверно".
В правительстве уже решили выделить из резервного фонда 4 млрд рублей на "формирование оборотного склада запасных частей" из не менее чем 700 компонентов, а также внедрение 64 "сервисных бюллетеней". Помимо этого, как рассказал DW источник, знакомый с ситуацией, "сегодня обсуждается вопрос создания отдельной сервисной структуры" для обслуживания SSJ 100.
Последствия для "Аэрофлота" и пассажиров
Сомнений в том, что "Аэрофлот" исполнит обещание и купит суперджеты, у экспертов нет. "В программе SSJ 100 слишком много политики. "Аэрофлот", скорее всего, имеет приказ сверху приобрести эти самолеты. В одном из своих релизов (от 10 сентября 2018 года. - Ред.) авиакомпания так и сообщила: "Действовать в интересах российской авиации и всей страны - абсолютный приоритет для "Аэрофлота". То есть об интересах пассажиров, что нормально в условиях рыночной экономики, речь не идет", - отмечает Лукашевич.
По его мнению, "Аэрофлот" будет нести убытки, связанные с эксплуатацией суперджетов, но государство "не даст ему упасть" и будет оказывать помощь в виде дотаций (из средств от оплаты за транзит через российское воздушное пространство, получаемых от иностранных авиакомпаний).
К тому же не исключено введение разного рода протекционистских мер для привлечения пассажиров на рейсы, выполняемые на SSJ 100, - от предоставления услуг (например, по весу багажа) до закрытия альтернативных рейсов по конкретным направлениям, полагает авиаэксперт.
Перспективы суперджета - региональныемаршруты
В целом эксперты сходятся в том, что суперджет по своим характеристикам не уступает конкурентам. "Альтернативы SSJ 100 - это Embraer (E-jet) и Airbus (А220 - ранее известный как Bombardier CSeries). И те, и другие предлагают сейчас неплохие решения, но надо отметить, что они появились во многом благодаря суперджету, который был первым проектом в этом сегменте с электродистанционной системой управления. Когда Embraer делал обновление, а Bombardier начал делать новый самолет, они имели в виду то, что уже делается SSJ 100", - констатирует Синицкий.
А Лукашевич полагает, что SSJ 100 превосходит конкурентов по нескольким параметрам: "У него лучше аэродинамика, шире салон, современнее авионика, а цена ниже. И он, вопреки стереотипу, безопаснее: суперджет разрушился в Шереметьево после третьего удара, когда перегрузка превысила 5 единиц. Тот же Bombardier при ударной перегрузке 4 уже бы сломался".
В нынешних условиях, когда так и не налажено сервисное обслуживание и вопрос с обеспечением запчастями, производителю и главному эксплуатанту предстоит непростой период, однако в перспективе самолет мог бы пригодиться на региональных маршрутах.
"Россия после распада СССР сильно потеряла региональную сеть. В Советском Союзе было 1200 аэропортов, сейчас - в разы меньше. Плюс исчезла малая авиация. Суперджет мог бы помочь решить проблему сообщения между городами, где сейчас курсируют только поезда", - указывает Лукашевич. Когда это случится - неизвестно, а пока "Аэрофлоту" придется выполнять свою главную миссию - закупать самолеты в интересах страны, несмотря на убыточность этих приобретений.
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